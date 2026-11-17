गाजियाबाद: महिला से चेन छीनने वाला बदमाश पुलिस मुठभेड़ में गोली लगने के बाद गिरफ्तार, साथी फरार
गाजियाबाद पुलिस ने देर रात हुई मुठभेड़ में चिरोड़ी बाजार में माहिला से सोने की चेन छीनने वाले एक बदमाश के बाएं पैर में लगी गोली लगने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान उसका साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया।
हरदीप श्रीवास्तव, गाजियाबाद
गाजियाबाद की लोनी थाना पुलिस और स्वाट टीम ने सोमवार देर रात चिरोड़ी चौकी के पास हुई मुठभेड़ के बाद एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। बदमाश ने साथी के साथ लोनी के चिरोड़ी बाजार में 31 अक्टूबर को एक महिला के गले से चेन छीनने की घटना को अंजाम दिया था। बदमाश के बाएं पैर में गोली लगी है। उसका साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। पुलिस को बदमाश के कब्जे से चोरी की बाइक, एक तमंचा, कारतूस और महिला से छीनी गई चेन बरामद की है।
स्वाट टीम और लोनी थाना पुलिस सोमवार देर रात चिरोड़ी चौकी के पास वाहनों की जांच कर रही थी। इसी दौरान सूचना पर पुलिस ने बागपत की ओर से आ रहे बाइक सवार दो युवकों को जांच के लिए रोका। बाइक सवार युवकों ने मेवला भट्टी गांव की तरफ नहर की पटरी पर भागने का प्रयास किया।
पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगी
पुलिस टीम द्वारा पीछा करते समय उनकी बाइक फिसल गई। इसके बाद दोनों पुलिस टीम पर फायरिंग कर भागने लगे। पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई में एक बदमाश के बाएं पैर में गोली लग गई, जबकि बदमाश का साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। पुलिस को बदमाश के कब्जे से चोरी की बाइक, एक तमंचा, कारतूस और महिला से छीनी गई चेन बरामद हुई है।
पकड़े गए बदमाश ने बताया साथी का नाम
सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) लोनी रामकिशन ने बताया कि घायल बदमाश की पहचान दीपक निवासी झिझाना, जिला शामली के रूप में हुई। उसे इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया। पूछताछ में बदमाश ने अपने साथी का नाम हरिप्रकाश निवासी बिरालियान, थाना झिझाना शामली बताया। उसने बताया कि उसने साथी के साथ मिलकर 31 अक्टूबर को चिरोड़ी बाजार में दिवाली की खरीदारी करने आई महिला मोनिका के कार में बैठते समय गले से चेन छीन ली थी।
पुलिस की टीम बदमाश के फरार आरोपी की तलाश में जुटी है। गिरफ्तार बदमाश के खिलाफ चेन छिनैती के मामले में लोनी थाने में एक मुकदमा दर्ज है। आरोपी के अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी जुटाई जा रही है।