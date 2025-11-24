Hindustan Hindi News
लेबल बदल कैंसर मरीजों के लिए बेचते थे CGHS के एक्सपायर्ड इंजेक्शन, 3 गिरफ्तार; ऐसे चलता था गैंग

संक्षेप:

कैंसर की एक्सपायर हुई दवाइयों की कालाबाजारी करने वाला गिरोह मरीजों की जिंदगी से खुलेआम खिलवाड़ कर रहा था। गिरोह महज तीन हजार रुपये में सीजीएचएस मुहर मिटवाकर एक्सपायर इंजेक्शन की री-लेबलिंग कर महज उसे बाजार में बेच देता था।

Mon, 24 Nov 2025 08:04 AM
गाजियाबाद के एडीसीपी क्राइम पीयूष सिंह के मुताबिक गिरोह के सरगना विश्वास त्यागी ने पूछताछ में खुलासा किया कि उसे कीट्रूडा इंजेक्शन की सप्लाई आकाश शर्मा से मिलती थी। इन इंजेक्शनों के कार्टन पर साफ-साफ सीजीएचएस (सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम) सप्लाई के साथ ‘बिक्री के लिए नहीं’ अंकित होता था। सप्लाई आने के बाद विश्वास और आकाश इन कार्टनों को दिल्ली के रोहिणी स्थित मनोज राजपाल के रघुनंदन मेडिकल स्टोर पर ले जाते थे। वहां महज तीन हजार रुपये देकर कार्टन पर लगी सीजीएचएस मुहर को मिटवाते थे।

मुहर हटते ही एक्सपायर या प्रतिबंधित इंजेक्शन बाजार में ऊंचे दाम पर बेचने लायक बन जाते थे। पुलिस ने बताया कि आरोपियों की गाड़ी से कैंसर की कई एक्सपायर हुई दवाइयां भी बरामद की गईं, जिनके संबंध में आरोपी न कोई बिल दिखा पाए और न ही लाइसेंस। पूछताछ में यह भी सामने आया कि आरोपी एक्सपायर इंजेक्शनों की री-लेबलिंग कर उन्हें नई डेट के साथ आगे सप्लाई करते थे।

दिल्ली और मुंबई में होती थी आपूर्ति

औषधि निरीक्षक आशुतोष मिश्रा ने बताया कि गिरोह के सदस्य दवाइयों की सप्लाई फर्जी बिल के जरिये करते थे। बरामद दवाइयां दिल्ली और मुंबई की फर्मों थ्राइव फार्मा, यतनेश फार्मा और ब्रदर्स फार्मा को भेजी जानी थीं। विश्वास त्यागी की खुद की भी द मेडिसिन हब नाम से फर्म है। महाराष्ट्र में सप्लाई के नाम पर वह दिल्ली और गाजियाबाद की फर्मों केयर हुड, आरबी इंटरप्राइजेज चावड़ी बाजार, नोविटा फार्मा ओखला आदि से फर्जी बिल बनवाता था। बाद में इन्हीं फर्जी बिलों की आड़ में वह अपनी फर्म के बिल पर दवाइयों को आगे बेच देता था।

वर्ष 2023 में भी पकड़ा जा चुका विश्वास त्यागी

एडीसीपी क्राइम ने बताया कि विश्वास त्यागी पहले भी इसी प्रकार के नकली इंजेक्शनों के कारोबार में पकड़ा जा चुका है। वर्ष 2023 में औषधि विभाग ने राजनगर एक्सटेंशन स्थित उसकी दुकान पर छापा मारकर करीब 16 लाख रुपये कीमत के नकली इंजेक्शन बरामद किए थे। इस मामले में विभाग ने न सिर्फ कोर्ट में परिवाद दाखिल किया था, बल्कि उसके लाइसेंस को निरस्त करने की रिपोर्ट भी संबंधित अथॉरिटी को भेजी थी।

दो साल बाद भी लाइसेंस निरस्त न होने पर सवाल उठ रहे

सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 2023 में कार्रवाई होने के बावजूद आज तक विश्वास त्यागी का लाइसेंस निरस्त नहीं हो सका। सूत्रों की मानें तो विश्वास लगातार अदालत में कोई न कोई बहाना बनाकर लाइसेंस निरस्तीकरण रोकता रहा और इसी फर्म की आड़ में एक्सपायर्ड और फर्जी दवाइयों का कारोबार करता रहा। अधिकारियों का कहना है कि पूर्व में की गई कार्रवाई के बाद से औषधि विभाग विश्वास त्यागी पर लगातार नजर बनाए हुए था। उसकी संदिग्ध गतिविधियों की निगरानी के चलते ही विभाग और क्राइम ब्रांच टीम इस रैकेट का भंडाफोड़ करने में सफल हुई।

लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ का संगीन अपराध कर रहे थे

औषधि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि कैंसर की दवाएं बेहद संवेदनशील श्रेणी में आती हैं। एक्सपायर दवाइयों का इस्तेमाल मरीजों के जीवन के लिए घातक हो सकता है। ऐसे में आरोपी न सिर्फ अवैध व्यापार, बल्कि मानव जीवन से खिलवाड़ जैसा गंभीर अपराध कर रहे थे। एडीसीपी क्राइम का कहना है कि गिरोह के सप्लाई नेटवर्क, शामिल फर्मों और फर्जी बिलिंग चेन की गहराई से जांच कर रही है। कई और नाम सामने आने की संभावना है। जो भी इस गिरोह से जुड़ा पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

दिल्ली-पंजाब से हासिल करते थे मुफ्त मिलने वाला महंगा इंजेक्शन

आरोपी 2.16 लाख रुपये कीमत के कीट्रूडा नाम के इंजेक्शन की सप्लाई भी करते थे। इस इंजेक्शन को सरकारी अस्पतालों में भर्ती कैंसर मरीजों को निशुल्क लगाया जाता है। इस इंजेक्शन पर सीजीएचएस (सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम) की मुहर लगी होती है। आरोपी किसी तरीके से यह मुफ्त मिलने वाला इंजेक्शन दिल्ली और पंजाब से प्राप्त करते थे और फिर इसे दिल्ली और महाराष्ट्र में ऊंचे दामों पर सप्लाई कर मोटा मुनाफा कमाते थे। एडीसीपी का कहना है कि जांच की जा रही है और यह भी पता लगाया जा रहा है कि सप्लाई में कौन-कौन शामिल है।

पीयूष सिंह, एडीसीपी क्राइम, ''मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच की जा रही है। यह भी पता लगाया जा रहा है कि इंजेक्शनों की चोरी और सप्लाई के पीछे कौन-कौन शामिल है।''

