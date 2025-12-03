या तो यह कर लें, या फिर तालाबंदी के लिए तैयार रहें; दिल्ली-NCR में खास उद्योगों को केंद्र की सख्त चेतावनी

Hindustan Hindi News
बैठक के दौरान बताया गया कि दिल्ली में ऐसे 62 पॉल्यूशन हॉटस्पॉट की पहचान भी की गई है, जहां वाहनों के लगने वाले जाम की वजह से प्रदूषण फैलता है और वहां ट्रैफिक पुलिस और पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट जैसी एजेंसियों को तुरंत कार्रवाई करने के लिए कहा गया है।

Wed, 3 Dec 2025 03:20 PMSourabh Jain पीटीआई, नई दिल्ली
राष्ट्रीय राजधानी में रहने वाले लोग बीते कई दिनों से बेहद प्रदूषित हवा में सांस लेने पर मजबूर हैं और तमाम कोशिशों के बाद भी प्रदूषण का स्तर कम नहीं हो रहा है। जिसे देखते हुए केंद्र सरकार ने अब उन उद्योगों पर अपना रुख सख्त कर लिया है, जो बार-बार चेतावनी देने के बाद भी लगातार प्रदूषण फैलाने में लगे हुए हैं। केंद्र सरकार ने इस बारे में बुधवार को दिल्ली-NCR के अधिकारियों को आदेश जारी किया और उनसे बहुत ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाली उन इंडस्ट्रीज पर सख्त कार्रवाई करने को कहा, जो रियल-टाइम एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम और एयर पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइस लगाने की 31 दिसंबर की डेडलाइन से चूकने वाली हैं। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने दिल्ली-NCR राज्यों को भी इसी महीने अपने एयर पॉल्यूशन कंट्रोल प्लान 2026 को फाइनल करने का निर्देश दिया। ये फैसले केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में हुई एक रिव्यू मीटिंग में लिए गए।

बैठक के दौरान CPCB (सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड) के अध्यक्ष वीर विक्रम यादव ने कहा कि दिल्ली-NCR में 2,254 बहुत ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों ने अभी तक अपने OCEMS (ऑनलाइन कंटीन्यूअस एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम) को CPCB सर्वर से इंस्टॉल और कनेक्ट नहीं किया है। उन्होंने कहा, 'जो इंडस्ट्रीज़ 31 दिसंबर की डेडलाइन पूरी नहीं करेंगी, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जरूरत पड़ने पर उन्हें बंद भी किया जाएगा' साथ ही उन्होंने कहा कि इंडस्ट्रीज को 31 दिसंबर तक एयर पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइस लगाने के लिए भी कहा गया है, ऐसा न करने पर कार्रवाई की जाएगी।

CPCB चेयरमैन ने आगे कहा कि दिल्ली-NCR की लाल श्रेणी में रखी गईं फूड व फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल और मेटल प्रोसेसिंग सेक्टर की सभी मीडियम और बड़ी यूनिट्स को उत्सर्जन (एमिशन), स्टैक गैसों और इंडस्ट्रियल ऑपरेशन की रियल-टाइम मॉनिटरिंग के लिए OCEMS लगाना जरूरी है।

उधर इस बारे में CAQM (कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट) के चेयरपर्सन राजेश वर्मा ने कहा कि पंजाब और हरियाणा को अगले धान की कटाई के मौसम में पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए इसी साल एक एक्शन प्लान तैयार करने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि इस बारे में जल्द ही चंडीगढ़ में एक मीटिंग होगी। साथ ही वर्मा ने कहा कि CAQM गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण पर एक विशेषज्ञ समिति भी बनाएगा।

इसके अलावा वर्मा ने बताया दिल्ली में ऐसे 62 पॉल्यूशन हॉटस्पॉट की पहचान भी की गई है, जहां वाहनों के लगने वाले जाम की वजह से प्रदूषण फैलता है और वहां ट्रैफिक पुलिस और पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट जैसी एजेंसियों को तुरंत कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। दिल्ली से सटे शहरों के अधिकारियों को भी ऐसा ही करने का निर्देश दिया गया है।

