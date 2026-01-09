अदालत के कहने पर कम नहीं होगी एयर प्यूरीफायर पर GST, केंद्र ने HC में कह दी दो टूक बात

संक्षेप: केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया है कि एयर प्यूरीफायर पर जीएसटी की दर, वर्गीकरण और कटौती से संबंधित मामले पूरी तरह से जीएसटी परिषद के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। केंद्र ने चेतावनी दी है कि इस संबंध में कोई भी न्यायिक निर्देश संवैधानिक रूप से अस्वीकार्य होगा।

केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया है कि एयर प्यूरीफायर पर जीएसटी की दर, वर्गीकरण और कटौती से संबंधित मामले पूरी तरह से जीएसटी परिषद के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। केंद्र ने चेतावनी दी है कि इस संबंध में कोई भी न्यायिक निर्देश न केवल संवैधानिक रूप से अस्वीकार्य होगा बल्कि सहकारी संघवाद के ढांचे का भी उल्लंघन करेगा।

एयर प्यूरीफायर पर जीएसटी कम करने और उन्हें मेडिकल डिवाइस घोषित करने की मांग वाली जनहित याचिका के जवाब में केंद्र सरकार ने हलफनामा दायर किया है। इसमें केंद्र सरकार ने कहा कि जीएसटी परिषद संविधान के अनुच्छेद 279ए के तहत गठित एक संवैधानिक निकाय है। वह जीएसटी दरों, छूटों और वर्गीकरणों पर सिफारिशें करने के लिए एकमात्र संवैधानिक रूप से नामित प्राधिकरण है।

सिफारिशें करने की गुंजाइश नहीं केंद्र सरकार ने कहा कि जीएसटी परिषद एक संविधानिक पीठ है। उसको सौंपे गए मामलों में किसी अन्य संस्था या प्राधिकरण द्वारा सिफारिशें करने की कोई गुंजाइश नहीं है। केंद्र ने आगे कहा कि कोर्ट द्वारा जीएसटी दरों का निर्धारण संवैधानिक तंत्र को दरकिनार करने के बराबर होगा। केंद्र के हलफनामे में कहा गया है कि यह सर्वमान्य कानून है कि कोर्ट संवैधानिक रूप से नामित निर्णयकर्ताओं का स्थान नहीं ले सकते। विशेषकर आर्थिक नीति और राजकोषीय संरचना से संबंधित मामलों में।

न्यायिक हस्तक्षेप संघीय संतुलन को बिगाड़ देगा जीएसटी संबंधी निर्णय, विशेषकर दरों पर सहकारी संघवाद की एक जटिल प्रक्रिया का परिणाम हैं, जो संघ और राज्यों के परस्पर विरोधी राजकोषीय हितों को संतुलित करती है। ऐसे मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप अनिवार्य रूप से इस संवैधानिक रूप से अनिवार्य प्रक्रिया को दरकिनार कर देगा और संघीय संतुलन को बिगाड़ देगा।

केंद्र ने चेतावनी दी कि जीएसटी दरों में संशोधन करने, जीएसटी परिषद की बैठक बुलाने या परिषद को किसी विशेष निर्णय पर विचार करने या उसे अपनाने के लिए बाध्य करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा जारी किया गया कोई भी निर्देश अदालत द्वारा जीएसटी परिषद के कार्यभार को संभालने के समान होगा। ऐसा करना शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन होगा।

एयर प्यूरीफायर पर उच्चतम कर स्लैब लागू नहीं केंद्र ने कहा कि एयर प्यूरीफायर टैरिफ हेडिंग 8421 के अंतर्गत आते हैं, जिन पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगता है। जबकि मेडिकल डिवाइस हेडिंग 9018 से 9022 के अंतर्गत वर्गीकृत हैं, जिन पर 5 प्रतिशत की मेरिट दर लागू होती है। हलफनामे में स्पष्ट किया गया है कि एयर प्यूरीफायर पर उच्चतम कर स्लैब लागू नहीं होता है। इन पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगता है, जबकि उच्चतम स्लैब 40 प्रतिशत है।

कल होनी है सुनवाई केंद्र सरकार ने कहा कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन संबंधी संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों के बाद एयर प्यूरीफायर पर जीएसटी का मुद्दा संसदीय प्रक्रिया के माध्यम से विचाराधीन है। हलफनामे में कहा गया है कि इस स्तर पर वर्तमान याचिका पर विचार करना संसदीय प्रक्रिया के अनुसार पहले से ही विचाराधीन मुद्दों पर समानांतर विचार करने के समान होगा। दिल्ली हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई कल होनी है।

केंद्र से जवाबी हलफनामा मांगा था 26 दिसंबर को हुई पिछली सुनवाई में जस्टिस विकास महाजन और जस्टिस विनोद कुमार की अवकाशकालीन पीठ ने केंद्र सरकार को अपना जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए 10 दिन का समय दिया था। यह समय केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एन. वेंकटरमन द्वारा विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए मांगे जाने के बाद दिया गया था।

हाई कोर्ट ने 5 प्रतिशत की दर सुझाया था इससे पहले मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की पीठ ने जीएसटी परिषद को जल्द से जल्द बैठक बुलाकर एयर प्यूरीफायर पर 18 प्रतिशत जीएसटी को कम करने पर विचार करने को कहा था। पीठ ने कहा था कि दिल्ली-एनसीआर में बिगड़ती वायु गुणवत्ता को देखते हुए 5 प्रतिशत की दर उचित हो सकती है।