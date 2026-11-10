हमारा प्लान यह तो बिल्कुल भी नहीं; केन्द्रीय सचिवालय क्लब की जगह को लेकर HC से बोला केंद्र
याचिका में आरोप लगाया गया है कि बेदखली के आदेश में मनमाने ढंग से एक ऐतिहासिक 107 साल पुरानी संस्था को सिर्फ आवंटन के गैर-कानूनी निलंबन के आधार पर गैरकानूनी कब्जाधारी माना गया।
केन्द्र ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया है कि इस स्तर पर केन्द्रीय सचिवालय क्लब की जगह किसी को आवंटित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। सरकार का यह बयान क्लब की मान्यता रद्द करने के आदेश पर अंतरिम रोक लगाने की मांग वाली एक याचिका की सुनवाई के दौरान आया। क्लब (जिसे पहले तालकटोरा क्लब के नाम से जाना जाता था) ने सरकार के मान्यता रद्द करने के आदेश और एस्टेट ऑफिसर के उस जगह खाली करने के आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उसे प्रेसिडेंट एस्टेट में अपनी मौजूदा जगह तुरंत खाली करने के लिए कहा गया था।
केन्द्र के स्तर को ध्यान में रखते हुए उच्च न्यायालय ने कहा कि कोई आदेश पास करने की जरूरत नहीं है। जस्टिस अमित महाजन की पीठ ने कहा कि ऊपर दी गई बातों को ध्यान में रखते हुए कोई आदेश पास करने की जरूरत नहीं है। याचिकाकर्ता को अगले एक सप्ताह में अपना सामान ले जाने की इजाजत है। पीठ ने पहले से तय तारीख यानि 21 दिसंबर, 2026 को मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।
याचिका में की गई है अंतरिम रोक लगाने की मांग
उच्च न्यायालय की पीठ क्लब की उस अर्जी पर सुनवाई कर रही है, जिसमें 14 जुलाई, 2026 के मान्यता रद्द करने के आदेश और 17 जुलाई, 2026 के बेदखली के आदेश पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की गई है। 5 नवंबर को सुनवाई के दौरान केन्द्र सरकार के वकील ने कहा कि इस स्तर पर किसी भी पार्टी को यह जगह आवंटित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। यह अंतरिम अर्जी क्लब की मान्यता रद्द करने के खिलाफ एक लंबित याचिका में दायर की गई है।
मनमाने ढंग से मान्यता वापस लेने का लगाया आरोप
हाई कोर्ट की बेंच ने पहले नोटिस जारी किया था और याचिका पर केन्द्र सरकार से जवाब मांगा था। अपनी याचिका में क्लब ने कहा है कि 14 जुलाई को कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग ने मनमाने ढंग से, गैर-कानूनी व गैर-संवैधानिक तरीके से उसे दी गई मान्यता वापस ले ली थी।
‘अधिकारियों ने बिना नोटिस जारी किए रद्द कर दी’
याचिकाकर्ता का कहना है कि क्लब का कामकाज संभालने वाली 'तदर्थ समिति' (एड हॉक कमेटी) के कार्यकाल के दौरान हुई अनियमितताओं के बारे में क्लब की शिकायतों पर सुधारात्मक कदम उठाने के बजाय, अधिकारियों ने फरवरी में बिना कोई 'कारण बताओ नोटिस' जारी किए ही मान्यता रद्द कर दी। हाई कोर्ट के दखल के बाद, याचिकाकर्ता को अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया और 14 जुलाई को मान्यता रद्द करने का एक नया आदेश जारी किया गया। याचिका में आरोप लगाया गया है कि बेदखली के आदेश में मनमाने ढंग से एक ऐतिहासिक 107 साल पुरानी संस्था को (जिसे स्थायी कब्जा दिया गया था) सिर्फ आवंटन के गैर-कानूनी निलंबन के आधार पर गैरकानूनी कब्जाधारी माना गया।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
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