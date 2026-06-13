गेट पर सील और दीवार पर नोटिस, केंद्र ने दिल्ली के जयपुर पोलो ग्राउंड को अपने कब्जे में लिया

केंद्र सरकार के आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत आने वाले 'लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस' के अधिकारियों ने शनिवार को दिल्ली के रेस कोर्स इलाके में स्थित 15.20 एकड़ के जयपुर पोलो ग्राउंड का कब्जा ले लिया।

केंद्र सरकार ने आज दिल्ली के रेस कोर्स इलाके में स्थित जयपुर पोलो ग्राउंड (Jaipur Polo Ground) को अपने कब्जे में ले लिया। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत आने वाले आने वाले लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस (L&DO) के अफसरों ने पोलो ग्राउंड के गेट पर अपना ताला जड़ दिया। इसके बाद सील और एक नोटिस लगाकर इस जमीन को सरकारी संपत्ति बताया। नोटिस में चेतावनी दी गई है कि इस जमीन पर किसी भी तरह का अनधिकृत कब्जा, अतिक्रमण, निर्माण कार्य या कोई अन्य गैर-कानूनी इस्तेमाल करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

बता दें कि, दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट द्वारा शुक्रवार को इंडियन पोलो एसोसिएशन के खिलाफ बेदखली के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया था। इसके एक दिन बाद केंद्र सरकार ने दिल्ली के रेस कोर्स इलाके में स्थित जयपुर पोलो ग्राउंड का कब्जा ले लिया है।

केंद्र और आईपीए के बीच कोर्ट में चल रहा विवाद यह घटनाक्रम केंद्र सरकार और इंडियन पोलो एसोसिएशन (IPA) के बीच करीब 15.20 एकड़ में फैले इस ग्राउंड के कब्जे को लेकर चल रहे विवाद के बीच हुआ है। IPA ने 20 मई 2026 के उस बेदखली आदेश को कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें ग्राउंड खाली करने का निर्देश दिया गया था। इससे पहले, एसोसिएशन ने बेदखली की कार्रवाई के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का भी रुख किया था।

दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार के वकील आशीष दीक्षित ने केंद्र के फैसले का बचाव करते हुए कहा था कि सार्वजनिक और रक्षा उद्देश्यों के लिए जमीन की जरूरत थी। उन्होंने तर्क दिया कि सेंट्रल दिल्ली में जमीन सीमित है और इस इलाके में महत्वपूर्ण सरकारी और रक्षा-संबंधी कई काम किए जाने हैं।

पटियाला हाउस कोर्ट में बोला केंद्र- कोई लीज लागू नहीं इंडियन पोलो एसोसिएशन (IPA) ने बेदखली के आदेश पर रोक लगाने की मांग करते हुए पटियाला हाउस कोर्ट में 'पब्लिक प्रेमिसेस एक्ट, 1971' की धारा 9 के तहत एक अपील दायर की थी। पटियाला हाउस कोर्ट के वेकेशन जज धीरेंद्र राणा ने 12 जून को IPA की अपील पर सुनवाई की। सीनियर एडवोकेट अक्षय मखीजा और मेजर निर्विकार सिंह ने पोलो एसोसिएशन की ओर से कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखा।