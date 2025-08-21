Centre has accorded Z category CRPF security to Delhi CM Rekha Gupta हमले के बाद बढ़ गई CM रेखा गुप्ता की Z प्लस सुरक्षा, अब CRPF संभालेगी जिम्मा, Ncr Hindi News - Hindustan
हमले के बाद बढ़ गई CM रेखा गुप्ता की Z प्लस सुरक्षा, अब CRPF संभालेगी जिम्मा

सीएम रेखा पर हुए हमले के बाद उनकी ‘जेड प्लस’ श्रेणी सुरक्षा को और बढ़ा दिया गया है। अब सीएम की सुरक्षा में सीआरपीएफ के जवान तैनात रहेंगे। अब तक सीएम की सुरक्षा में दिल्ली पुलिस के जवान तैनात थे।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, एएनआईThu, 21 Aug 2025 10:32 AM
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले के बाद केंद्र सरकार ने उनकी सुरक्षा को बढ़ा दिया है। सूत्रों के अनुसार, सीएम रेखा गुप्ता को Z-प्लस श्रेणी की सुरक्षा में अब केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) की तैनाती की गई है। अब तक उनके सुरक्षा बेड़े में दिल्ली पुलिस के जवान तैनात थे।

Z-प्लस सुरक्षा, अब CRPF की कड़ी निगरानी

हमले के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने तुरंत हरकत में आते हुए सीएम की सुरक्षा को बढ़ाने का फैसला किया। रेखा गुप्ता को पहले से ही दिल्ली पुलिस की तरफ से ‘जेड प्लस’ श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई थी। इसके तहत मुख्यमंत्री की सुरक्षा में कुल 58 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी। इसमें दो स्कॉट, एक पायलट, एक बुलेट रजिस्टेंस कार व सुरक्षाकर्मियों का काफिला रहता है। इसके अलावा घर पर अतिरिक्त सुरक्षा है। वहीं अब उनकी सुरक्षा का जिम्मा दिल्ली पुलिस के साथ सीआरपीएफ के जवान संभालेंगे।

सीएम हाउस में भी बढ़ाई गई सुरक्षा

इसके अलावा मुख्यमंत्री आवास पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अब किसी को बिना जांच पड़ताल के अंदर एंट्री नहीं दी जा रही है। सीएम हाउस में काम करने वाले दर्जनों मजदूरों को भी बाहर ही रोक दिया। अंदर केवल उन्हीं को एंट्री दी गई जिनके पास आधार कार्ड था और उनका रिकॉर्ड मौजूद था।

हमले ने खड़े किए सुरक्षा पर सवाल

बुधवार को दिल्ली के सिविल लाइंस में सीएम रेखा गुप्ता के कैंप ऑफिस में 'जन सुनवाई' के दौरान एक 41 वर्षीय व्यक्ति ने उन पर हमला कर दिया। सूत्रों के मुताबिक, हमलावर राजेश भाई खिमजी भाई साकरिया, गुजरात के राजकोट का रहने वाला है, जो सुप्रीम कोर्ट के आवारा कुत्तों को शेल्टर में शिफ्ट करने के आदेश से नाराज था। उसने कागजात सौंपने के बहाने सीएम के करीब पहुंचने की कोशिश की और फिर उनका हाथ पकड़कर खींचने और धक्का-मुक्की करने की कोशिश की। इस घटना में सीएम को हाथ, कंधे और सिर में मामूली चोटें आईं। दिल्ली पुलिस ने तुरंत हमलावर को हिरासत में ले लिया और उस पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया।