केंद्र सरकार ने HC में किया टेलीग्राम पर रोक का बचाव, पेश की ये दलीलें; सुनवाई के बाद अदालत ने यह कहा
केंद्र का पक्ष रखते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सरकार के फैसले को सही बताया और कहा कि टेलीग्राम में कई बॉट और चैनल बनाए जा सकते हैं, जो NEET परीक्षा के निष्पक्ष संचालन के लिए नुकसानदायक जानकारी फैला सकते हैं।'
दिल्ली हाई कोर्ट ने NEET-UG री-टेस्ट से पहले मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम पर लगी अस्थायी रोक के खिलाफ दाखिल याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने गुरुवार को इस याचिका का विरोध करते हुए एक जवाबी हलफनामा दायर किया। जिसमें उन्होंने इस ऐप को कई मामलों में अन्य सोशल मीडिया ऐप के मुकाबले असुरक्षित बताते हुए इस रोक को सही बताया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया।
सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने बताया कि हमने यह कार्रवाई अचानक नहीं की है और इस ऐक्शन को लेने से पहले हमने कई मौके टेलीग्राम को दिए थे। केंद्र ने बताया कि इस ऐप की संरचना ऐसी है कि इसमें कई बॉट और चैनल बनाए जा सकते हैं, जो NEET परीक्षा के निष्पक्ष संचालन के लिए नुकसानदायक जानकारी फैला सकते हैं।
केंद्र ने अदालत में रखी इतनी सब दलीलें
केंद्र ने बताया कि अन्य ऐप्स के मुकाबले टेलीग्राम क्लाउड के जरिए काम करता है, जबकि फेसबुक जैसे अन्य प्लेटफॉर्म्स के URL होते हैं। केंद्र ने टेलीग्राम को आतंकी गतिविधियों के लिए सबसे मुफीद और सुविधाजनक बताया। सुनवाई के दौरान SG ने बताया कि टेलीग्राम में तारीख, समय बदलना संभव होता है, साथ ही अकाउंट डिलीट करने पर डाटा भी डिलीट हो जाता है। जबकि अन्य सुरक्षित ऐप्स में यह सब संभव नहीं होता। केंद्र ने NEET परीक्षा को कानून-व्यवस्था का मुद्दा बताते हुए अदालत से कहा कि टेलीग्राम के जरिए सिर्फ पेपर नहीं, बल्कि निजी डाटा भी लीक हो सकता है।
‘टेलीग्राम अकाउंट से 40 तक बॉट बनाए जा सकते हैं’
मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि एक टेलीग्राम अकाउंट से 40 तक 'बॉट' बनाए जा सकते हैं। उन्होंने कहा, 'बॉट्स मशीनें हैं, जो अपनी संख्या और बढ़ा सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, टेलीग्राम बॉट इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकता है जो बड़े पैमाने पर जानकारी प्रसारित कर सकता है। यह सुविधा अनोखी है क्योंकि यह कम से कम मानवीय निगरानी के साथ जटिल नेटवर्क बनाने की सुविधा देता है।'
'टेलीग्राम क्लाउड के जरिए काम करता है'
मेहता ने केंद्र के फैसले को सही ठहराते हुए कहा कि सरकार को दूसरे प्लेटफॉर्म्स के साथ यह समस्या नहीं है। उन्होंने कहा, 'यह मंच 'क्लाउड' के जरिए काम करता है। अगर इसे ब्लॉक भी कर दिया जाए और कोई गड़बड़ी करे, तो भी कानून प्रवर्तन एजेंसियां असली उपयोगकर्ता तक नहीं पहुंच सकतीं।'
मेहता ने बताया कि रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि टेलीग्राम का इस्तेमाल अक्सर आतंकवादी गतिविधियों के लिए किया जाता है और इसकी संरचना की वजह से अलग-अलग इलाकों में कार्यरत कानून प्रवर्तन एजेंसियों को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
अदालत ने केंद्र से हलफनामा दाखिल करने को कहा था
इससे एक दिन पहले उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से टेलीग्राम की उस याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा था, जिसमें 21 जून को होने वाली नीट-यूजी 2026 दोबारा आयोजित करने से पहले इस मैसेजिंग ऐप तक पहुंच को अस्थायी रूप से प्रतिबंधित करने के आदेश को चुनौती दी गई है।
मामले की सुनवाई के दौरान टेलीग्राम की ओर से पेश वकील ने सरकार के प्रतिबंधात्मक आदेश को गैरकानूनी बताते हुए कहा कि इससे 15 करोड़ से ज्यादा उपयोगकर्ता प्रभावित हुए हैं। हालांकि, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सरकार के कदम का बचाव करते हुए कहा कि इस मंच का दुरुपयोग किया जा रहा है।
टेलीग्राम पर यह प्रतिबंध 21 जून को होने वाली NEET-UG 2026 पुनर्परीक्षा से पहले लगाया गया है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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