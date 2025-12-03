Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर Newscentre appointed advocate madhav khurana as special public prosecutor in delhi blast case
दिल्ली ब्लास्ट: केस की पैरवी करेंगे माधव खुराना, केंद्र ने बनाया विशेष अभियोजक

दिल्ली ब्लास्ट: केस की पैरवी करेंगे माधव खुराना, केंद्र ने बनाया विशेष अभियोजक

संक्षेप:

केंद्र सरकार ने वरिष्ठ अधिवक्ता माधव खुराना को लाल किले के पास हुए कार विस्फोट मामले में सरकार की ओर से पैरवी करने के लिए विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया है। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

Wed, 3 Dec 2025 01:19 AMKrishna Bihari Singh पीटीआई, नई दिल्ली
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वरिष्ठ अधिवक्ता माधव खुराना को 10 नवंबर को लाल किले के पास हुए कार विस्फोट से संबंधित मामले में मुकदमे की पैरवी करने के लिए विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया है। आदेश में कहा गया है कि खुराना को एनआईए की विशेष अदालत और दिल्ली हाईकोर्ट के सामने मुकदमे की पैरवी करने एनआईए की ओर से 3 साल के लिए विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) नियुक्त किया गया है।

संयुक्त सचिव अरविंद खरे की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 15 की उप-धारा (1) (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 18 की उप-धारा (8) के साथ पढ़ा जाए) में निहित शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए केंद्र सरकार वरिष्ठ अधिवक्ता माधव खुराना को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करती है। वह मामले में विशेष अदालत और दिल्ली हाईकोर्ट में NIA की ओर से मुकदमे की पैरवी करेंगे।

वरिष्ठ अधिवक्ता माधव खुराना मामले में एनआईए को अन्य कानूनी मदद भी मुहैया कराएंगे। यह नियुक्ति तीन साल तक या उक्त मामले के मुकदमे के पूरा होने तक प्रभावी रहेगी। दिल्ली ब्लास्ट के मामले में एनआईए ने अब तक सात मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामला व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल से जुड़ा है। इस टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ जम्मू-कश्मीर पुलिस ने किया था। एनआईए इस मामले में अब तक 73 गवाहों के बयान दर्ज कर चुकी है।

NIA ने एक दिन पहले सोमवार को जांच के तहत सोमवार को जम्मू-कश्मीर और उत्तर प्रदेश में कई आरोपियों और संदिग्धों से जुड़े कई स्थानों पर छापे मारे थे। NIA ने इन ठिकानों की तलाशी के दौरान विभिन्न डिजिटल उपकरण और अन्य आपत्तिजनक सामग्री जब्त की गई थी। NIA ने जम्मू-कश्मीर के शोपियां, कुलगाम, पुलवामा और अवंतीपोरा जिलों में 8 ठिकानों जबकि यूपी के लखनऊ में एक ठिकाने की तलाशी ली थी।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
