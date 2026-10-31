पति-पत्नी दोनों केंद्रीय सचिवालय में अफसर, बाप-बेटे की मौत से उजड़ गया परिवार; फिर हुआ ऐसा

ग्रेटर नोएडा की महागुन मायवुड्स सोसाइटी में फूल तोड़ने के दौरान बालकनी से गिरकर हुई पिता और इकलौते बेटे की मौत ने एक पल में हंसते-खेलते पूरे परिवार को उजाड़ दिया। पति-बेटे के खो चुकी महिला ने भी जान देने का प्रयास किया। मृतक रणदीप पात्रा और उनकी पत्नी दोनों ही केंद्रीय सचिवालय में अफसर थे।

ग्रेटर नोएडा वेस्ट की महागुन मायवुड्स सोसाइटी में रहने वाले रणदीप पात्रा दिल्ली स्थित केंद्रीय सचिवालय में सेक्शन ऑफिसर के पद पर कार्यरत थे। रणदीप की पत्नी अमृता श्रीमणि भी केंद्रीय सचिवालय में सेक्शन ऑफिसर के पद पर कार्यरत हैं। अफसर दंपती अपने इकलौते बेटे के साथ सोसाइटी में रह रहे थे। पति और इकलौते बेटे की मौत के बाद अमृता ने भी बालकनी से कूदने का प्रयास किया था।

बिसरख कोतवाली पुलिस के मुताबिक बातचीत के दौरान रणदीप की पत्नी अमृता श्रीमणि ने बताया कि हादसे के वक्त वह अपने कमरे में तैयार हो रही थीं। उन्हें घटना के बारे में पता नहीं चला। कुछ देर बाद जब वह बालकनी में पहुंची तो पति रणदीप और बेटा आरव दिखाई नहीं दिए। सोसाइटी के लोगों से उन्हें घटना के बारे में पता चला। पति और बेटे की मौत की खबर सुनकर वह आपा खो बैठीं। पुलिस के मुताबिक, महिला ने भी नीचे कूदने की कोशिश की, लेकिन किसी तरह मौके पर मौजूद लोगों ने उन्हें बमुश्किल समझाया।

खाटू श्याम मंदिर में चढ़ाने के लिए तोड़ रहे थे फूल पुलिस के मुताबिक रणदीप की पत्नी अमृता श्रीमणि ने बताया कि शुक्रवार को वह खाटू श्याम जाने वाले थे। वहां एक जमीन की रजिस्ट्री करानी थी। उससे पहले हमने खाटू श्याम मंदिर जाकर दर्शन करने का प्लान बनाया था। उन्होंने बालकनी में पौधे लगा रखे हैं। बेल ग्रिल के सहारे ऊपर छत तक फैली हैं। इन बेल पर लगे फूल तोड़ने के लिए वह छोटी सीढ़ी का इस्तेमाल करते हैं। खाटू श्याम मंदिर में पूजा के लिए पति रणदीप और बेटा आरव बालकनी में फूल तोड़ने लगे। बेटा सीढ़ी पर चढ़कर ऊपर लगे फूल तोड़ रहा था। बताया जा रहा है कि आरव का सीढ़ी से पैर फिसल गया और वह बालकनी से बाहर की तरफ गिर गया। बेटे को बचाने के प्रयास में रणदीप भी नीचे जा गिरे।

सोसाइटी के वॉट्सऐप ग्रुप फैली थी खबर पुलिस के मुताबिक सोसाइटी के एक फ्लैट में रहने वाले व्यक्ति को अचानक धड़ाम धड़ाम दो बार तेज आवाज सुनाई दी। उन्होंने अपनी खिड़की से झांककर देखा तो क्लब हाउस की छत पर एक व्यक्ति और बच्चा गिरे हुए दिखाई दिए। यह सूचना तुरंत उन्होंने सोसाइटी के वॉट्सऐप ग्रुप पर फ्लैश की। इस बीच मौके पर लोगों की भीड़ जुटने लगी पिता पुत्र की पहचान की और लोग उनके फ्लैट पर पहुंच गए। इस बीच महिला को घटना के बारे में बताया।

पिता-बेटे के साथ गिरने पर सस्पेंस बेटे के साथ पिता के नीचे गिरने की बात को लेकर अभी सस्पेंस बना हुआ है। इसके लिए पुलिस सीसीटीवी की फुटेज देख रही है। रणदीप की पत्नी और आसपास रहने वाले लोगों ने आशंका जताई है कि फूल तोड़ते समय सीढ़ी फिसलने से आरव नीचे गिरा, जिसे बचाने के चक्कर में पिता रणदीप भी नीचे गिर गए। उधर कुछ लोगों ने आशंका जताई है कि पिता ने बेटे के नीचे गिरने पर अवसाद में आकर खुद छलांग लगाई। इस बात को लेकर अभी संशय बना हुआ है कि एक साथ दोनों नीचे कैसे गिरे।

सोसाइटी में नीचे गिरने की पहले भी कई घटनाएं हुईं 29 अक्टूबर 2026 : ग्रेटर नोएडा वेस्ट की गौर सिटी-2 स्थित प्रिस्टीन एवेन्यू सोसाइटी में गुरुवार को 19वीं मंजिल से गिरकर एक छात्र की मौत हो गई थी।

24 अक्टूबर 2026 : सूरजपुर कोतवाली क्षेत्र की डिजाइन आर्च सोसाइटी में आठवीं कक्षा के एक छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में 12वीं मंजिल से नीचे गिरने से मौत हो गई थी।

13 अक्टूबर 2026: ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित सेंचुरियन पार्क ट्रॉपिकल गार्डन सोसाइटी में 21वीं मंजिल से गिरकर एक युवक की मौत हो गई थी।