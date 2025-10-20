दिल्ली में केंद्र सरकार के अवर सचिव का शव घर के अंदर फर्श पर पड़ा मिला, कृषि मंत्रालय में थे तैनात

Hindustan Hindi News
संक्षेप: भारत सरकार के तैनात अवर सचिव का शव रविवार सुबह दिल्ली स्थित उनके घर में संदिग्ध हालात में पड़ा मिला। मृतक की पहचान 55 वर्षीय अरविंद कुमार के रूप में हुई है। घरेलू सहायिका के आने पर पड़ोसियों ने मामले की सूचना पुलिस को दी।  

Mon, 20 Oct 2025 05:48 AM
भारत सरकार के तैनात अवर सचिव का शव रविवार सुबह दिल्ली स्थित उनके घर में संदिग्ध हालात में पड़ा मिला। मृतक की पहचान 55 वर्षीय अरविंद कुमार के रूप में हुई है। घरेलू सहायिका के आने पर पड़ोसियों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। घर का गेट अंदर से बंद होने पर पुलिस ने दमकल की मदद से गेट तोड़कर घर में प्रवेश किया।

डीसीपी अमित गोयल ने बताया कि अरविंद कुमार अपने परिवार के साथ दिल्ली में पालम इलाके के महावीर एंक्लेव में रहते थे। वह भारत सरकार में अवर सचिव के पद पर कार्यरत थे और वर्तमान में उनकी ड्यूटी कृषि मंत्रालय में थी। अरविंद कुमार के परिवार में दो बेटे और पत्नी शामिल हैं। परिवार के तीनों सदस्य दीपावली और छठ का पर्व मनाने के लिए बिहार गए हुए थे। अरविंद कुमार घर पर अकेले थे।

रविवार सुबह करीब 8 बजे उनके घर में काम करने वाली घरेलू सहायिका काम करने पहुंची। कई बार बेल बजाने पर भी गेट न खुला तो उसने अरविंद कुमार की पत्नी को फोन किया। अरविंद कुमार की पत्नी ने पड़ोस में रहने वाले परिवार को फोन किया। पड़ोसी ने भी कई बार दरवाजा खटखटाया, लेकिन गेट नहीं खुलने पर पुलिस को सूचना दी गई।

पालम थाना एसएचओ टीम के साथ मौके पर पहुंचे। दमकल की टीम को बुलाया गया, फिर गेट तोड़ कर घर में प्रवेश किया गया। अरविंद कुमार फर्श पर बेसुध हालत में पड़े थे। पुलिस ने उन्हें डीडीयू अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

पुलिस ने परिवार को जानकारी दी, जिसके बाद वे लोग दिल्ली पहुंचे। पुलिस ने पोस्टमॉर्टम के बाद परिजनों को शव सौंप दिया है। पुलिस पीएम रिपोर्ट आने के बाद उस आधार पर कार्रवाई करने की बात कह रही है।

