नोएडा में 3 दशक बाद केंद्रीय कर्मचारी सहकारी गृह निर्माण समिति के 1700 सदस्यों को घर मिलने की आस जगी

केंद्रीय कर्मचारी सहकारी गृह निर्माण समिति के 1754 सदस्यों को 32 साल बाद नोएडा में फ्लैट या प्लॉट मिलने की उम्मीद है। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज ने समिति के सदस्यों से 18 नवंबर तक जमा कराई गई रकम जानकारी मांगी है।

विक्रम शर्मा, नोएडा नोएडा में करीब 32 साल बाद एक बार फिर केंद्रीय कर्मचारी सहकारी गृह निर्माण समिति के 1754 सदस्यों को फ्लैट या प्लॉट मिलने की आस जगी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज ने नोएडा प्राधिकरण दफ्तर में बैठकर सुनवाई शुरू कर दी है। यहां पर समिति के सदस्यों को 18 नवंबर तक तीस साल पहले जमा कराई गई रकम का ब्योरा जमा करना होगा।

प्राधिकरण ने वर्ष 1994 में योजना के लिए सेक्टर-42 और 43 में निर्माण समिति को जमीन आवंटित की थी। यहां पर समिति के 2149 सदस्यों के लिए 70 से 450 वर्ग मीटर तक के प्लॉट आवंटित किए जाने प्रस्तावित किए गए थे। वर्ष 1994 में प्लॉट पाने के लिए 2149 में से 1754 सदस्यों ने आवंटन राशि के रूप में 40 प्रतिशत और बाकी तीन किश्त भी जमा करा दी थी। उस समय प्लॉट पाने से वंचित रहे कुछ सदस्यों ने प्राधिकरण में शिकायत करते हुए बताया था कि समिति में कुछ फर्जी सदस्य भी हैं, जिनको प्लॉट आवंटित कर दिया।

शिकायत पर प्राधिकरण ने जांच की। इसमें आवंटन में गड़बड़ी मिलने पर प्राधिकरण ने वर्ष 1996 में सभी प्लॉट का आवंटन निरस्त कर दिया। आवंटन निरस्त किए जाने पर समिति के सदस्यों ने पहले जिला न्यायालय और फिर हाईकोर्ट तक लड़ाई लड़ी। दोनों जगह समिति केस जीत गई। इसके बाद प्राधिकरण वर्ष 2014 में इस मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। वर्ष 2017 में समिति के सचिव चंद्र प्रकाश दिलवाली की मृत्यु हो गई। इसके बाद कुलवीर कपूर समिति के हेड बन गए।

बताया जाता है कि वर्ष 2022 में समिति व प्राधिकरण के बीच समझौता हुआ कि प्लॉट के बजाय फ्लैट लेने के लिए सभी सदस्य तैयार हैं। वर्ष 2022 में रेट के हिसाब से 1800 स्कवायर फिट का फ्लैट दिया जाना प्रस्तावित किया गया। यह जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दे दी गई। इसका समिति के सदस्यों ने विरोध जताया।

कोर्ट ने इस साल हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस सुधीर कुमार सक्सेना की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की। अब इस कमेटी ने जांच शुरू कर दी है। जस्टिस सुधीर कुमार सक्सेना व उनकी टीम ने प्राधिरकण के सेक्टर-6 स्थित दफ्तर में बैठना शुरू कर दिया है। सदस्यों को यहां पर 18 नवंबर तक 32 साल पहले जमा कराए गए 40 प्रतिशत आवंटन राशि, तीन किश्त, आधार कार्ड, आवास प्रमाण पत्र के अलावा समिति के सदस्य के रूप में काटी गई रसीद से संबंधित दस्तावेज जमा करने का समय दिया गया है। अब 2 दिसंबर को सुनवाई होनी है, तब तक इस कमेटी को जांच रिपोर्ट देनी होगी।