केजरीवाल को 10 दिन के अंदर मिल जाएगा सरकारी आवास; सरकार ने कोर्ट को बता दिया

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, दिल्लीThu, 25 Sep 2025 10:58 AM
अरविंद केजरीवाल को सरकारी आवास वाला केस में आज केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि उन्हें 10 दिनों के भीतर एक उचित सरकारी आवास आवंटित किया जाएगा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की बेंच के सामने यह जानकारी दी। आम आदमी पार्टी ने कोर्ट में याचिका दायर कर केजरीवाल के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर आवास की मांग की थी।

केंद्र के इस बयान को देखते हुए कोर्ट ने कहा कि वह इस याचिका पर आदेश पारित करेगा और इसका निपटारा कर देगा। न्यायमूर्ति दत्ता ने कहा, "मैं आपके इस बयान पर ध्यान दे रहा हूं कि आप आज से 10 दिनों के भीतर आवास आवंटित करेंगे और मैं याचिकाकर्ता के राष्ट्रीय राजनीतिक दल के अध्यक्ष के पद को ध्यान में रखते हुए यह आदेश पारित करुंगा।"

16 सितंबर को दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकार की ओर से इस मामले में फैसला लेने में हुई देरी की आलोचना की थी। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि सरकार का रवैया सबके लिए एक मुक्त व्यवस्था जैसा है और आवंटन मनमाने ढंग से तय नहीं किया जा सकता। तब केंद्र सरकार से 18 सितंबर तक आवास के लिए मौजूदा प्रतीक्षा सूची और नीति का ढांचा प्रस्तुत करने को कहा गया था।

पिछले हफ्ते दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि सरकारी आवास का आवंटन एक निष्पक्ष और पारदर्शी प्रणाली के तहत होना चाहिए, न कि अधिकारियों की मनमर्जी पर। इस मामले की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने टिप्पणी करते हुए कहा, "एक पारदर्शी प्रणाली होनी चाहिए और यह पूरी तरह से आपकी मनमर्जी पर नहीं हो सकती। जब तक एक स्पष्ट और समझने योग्य नीति है, मैं प्राथमिकता तय करने के तरीके के बारे में जानना चाहता हूं।" न्यायाधीश ने आगे कहा कि यह मुद्दा केवल एक आवंटन से संबंधित नहीं है, बल्कि यह एक बड़ा सवाल है कि ऐसे मामलों में विवेक (अधिकार) का उपयोग कैसे किया जाता है।