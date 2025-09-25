केजरीवाल को 10 दिन के अंदर मिल जाएगा सरकारी आवास; सरकार ने कोर्ट को बता दिया

केंद्र के इस बयान को देखते हुए कोर्ट ने कहा कि वह इस याचिका पर आदेश पारित करेगा और इसका निपटारा कर देगा। न्यायमूर्ति दत्ता ने कहा कि मैं आपके इस बयान पर ध्यान दे रहा हूं कि आप आज से 10 दिनों के भीतर आवास आवंटित करेंगे और मैं याचिकाकर्ता के पद को ध्यान में रखते हुए यह आदेश पारित करुंगा।

अरविंद केजरीवाल को सरकारी आवास वाला केस में आज केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि उन्हें 10 दिनों के भीतर एक उचित सरकारी आवास आवंटित किया जाएगा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की बेंच के सामने यह जानकारी दी। आम आदमी पार्टी ने कोर्ट में याचिका दायर कर केजरीवाल के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर आवास की मांग की थी।

केंद्र के इस बयान को देखते हुए कोर्ट ने कहा कि वह इस याचिका पर आदेश पारित करेगा और इसका निपटारा कर देगा। न्यायमूर्ति दत्ता ने कहा, "मैं आपके इस बयान पर ध्यान दे रहा हूं कि आप आज से 10 दिनों के भीतर आवास आवंटित करेंगे और मैं याचिकाकर्ता के राष्ट्रीय राजनीतिक दल के अध्यक्ष के पद को ध्यान में रखते हुए यह आदेश पारित करुंगा।"

16 सितंबर को दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकार की ओर से इस मामले में फैसला लेने में हुई देरी की आलोचना की थी। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि सरकार का रवैया सबके लिए एक मुक्त व्यवस्था जैसा है और आवंटन मनमाने ढंग से तय नहीं किया जा सकता। तब केंद्र सरकार से 18 सितंबर तक आवास के लिए मौजूदा प्रतीक्षा सूची और नीति का ढांचा प्रस्तुत करने को कहा गया था।