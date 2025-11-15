दिल्ली में जनगणना करने की तैयारी शुरू, पहले MCD के इस वार्ड में होगा ट्रायल

Hindustan Hindi News
census preparations begin in Delhi, trial to be held in this MCD ward
संक्षेप: देशभर में होने वाली जनगणना के लिए राजधानी दिल्ली में अभी से तैयारियां शुरू हो गई हैं। दिल्ली में जनगणना से पूर्व इसके लिए ट्रायल किया जाएगा। इसके लिए चिराग दिल्ली (निगम वार्ड संख्या 172) को चुना गया है।

Sat, 15 Nov 2025 06:05 AMPraveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
देशभर में होने वाली जनगणना के लिए राजधानी दिल्ली में अभी से तैयारियां शुरू हो गई हैं। दिल्ली में जनगणना से पूर्व इसके लिए ट्रायल किया जाएगा। इसके लिए चिराग दिल्ली (निगम वार्ड संख्या 172) को चुना गया है।

दक्षिण जिला डीएम लक्ष्य सिंघल की देखरेख में यहां जनगणना करवाई जाएगी। इस दौरान यह देखा जाएगा कि जनगणना में किस प्रकार की समस्या आ रही हैं और उसमें किस प्रकार का बदलाव करने की आवश्यकता है। इसके बाद पूरी दिल्ली में वर्ष 2027 में जनगणना कराने की योजना है।

जानकारी के अनुसार, दिल्ली में जनगणना के परीक्षण के लिए उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा दक्षिण जिला के डीएम लक्ष्य सिंघल को प्रमुख जनगणना अधिकारी नियुक्त किया गया है। वहीं, शाहपुर जट स्थित सर्वोदय विद्यालय के प्रमुख (प्रधानाचार्य या उप प्रधानाचार्य) को प्रभारी अधिकारी बनाया गया है।

उपराज्यपाल ने परीक्षण के लिए चिराग दिल्ली के क्षेत्र को चुना है जो निगम के वार्ड संख्या 172 में आता है। उपराज्यपाल ने डीएम को अपने अधीन जनगणना अधिकारी नियुक्त करने की शक्ति भी दी है ताकि यह कार्य बेहतर ढंग से समय पर पूरा किया जा सके।

सूत्रों ने बताया कि इस बार जनगणना मोबाइल के माध्यम से होनी है। इसलिए जनगणना करने वाले चिराग दिल्ली क्षेत्र में घर-घर जाकर लोगों से संबंधित जानकारी हासिल करेंगे और उसे दर्ज करेंगे। इस दौरान जनगणना में अगर किसी प्रकार की समस्या आती है तो वह वरिष्ठ अधिकारियों को बताई जाएगा। इससे समस्या को समय रहते दूर किया जा सकेगा और पूरी दिल्ली की जनगणना आसानी से हो सकेगी।

