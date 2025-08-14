कई की जान जा सकती थी, दिल्ली में कालकाजी हादसे का वीडियो डरा देगा

दिल्ली के कालकाजी इलाके में गुरुवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहां सड़क पर एक भारी पेड़ के गिरने से बाइक सवार शख्स की मौत हो गई तो बेटी बुरी तरह जख्मी हो गई।

दिल्ली के कालकाजी इलाके में गुरुवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहां सड़क पर एक भारी पेड़ के गिरने से बाइक सवार शख्स की मौत हो गई तो बेटी बुरी तरह जख्मी हो गई। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें दिख रहा है कि किस तरह दौड़ती गाड़ियों के बीच अचानक भारी पेड़ गिर पड़ा, जिसके नीचे बाइक पर सवार बाप-बेटी आ गए।

दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के कालकाजी इलाके में गुरुवार सुबह 9:50 बजे यह हादसा हुआ। कालकाजी के बी ब्लॉक में एक सड़क पर बारिश के बीच काफी ट्रैफिक था। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि कई कार और बाइक गुजर रहे हैं। तभी वहां एक काफी पुराना और भारी भरकम नीम का पेड़ गिर पड़ता है। पेड़ को गिरते देख कई कार और बाइक सवार तेजी से खुद के आगे पीछे कर लेते हैं। लेकिन बाइक सवार बाप-बेटी को संभलने का मौका नहीं मिला।

50 साल के सुधीर कुमार की हादसे में जान चली गई तो उनकी 22 साल की बेटी का एम्स ट्रॉमा सेंटर में इलाज चल रहा है। शुरुआत में दो लोगों के घायल होने की सूचना मिली थी। बाद पिता की मौत की सूचना मिली। जिस तरह से वह पेड़ व्यस्त सड़क पर गिरा उससे कई लोगों की जान जा सकती थी।