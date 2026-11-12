दिवाली मुबारक, उसके बाद गालियां, और फिर गोलियां; CCTV में हत्या की खौफनाक तस्वीरें

सिंगापुर में काम करने वाले एग्जीक्यूटिव परमजीत धनखड़ की हत्या का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इसमें आरोपी परमजीत और उनकी पत्नी को दिवाली की मुबारकवाद देता है, उसके बाद गालियां देता है और फिर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा देता है। परमजीत एक दिन पहले ही सिंगापुर से दिवाली मनाने भारत लौटे थे।

सॉफ्टवेयर कंपनी में सीनियर वाइस-प्रेसिडेंट के तौर पर काम कर रहे परमजीत धनखड़ की हत्या का रोंगटे खड़े कर देने वाला एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। 6 नवंबर की रात आरोपी मोहन शर्मा ने पालतू कुत्ते और पार्किंग को लेकर हुए विवाद के बाद परमजीत धनखड़ की गोली मारकर हत्या कर दी थी। फरीदाबाद के सेक्टर 21-C में अपने घर के बाहर घायल पड़े परमजीत और उनकी पत्नी से उसने दिवाली मुबारक कहा। धनखड़ एक दिन पहले ही सिंगापुर से भारत लौटे थे, ताकि वे अपने परिवार के साथ दिवाली मना सकें और इस महीने के आखिर में होने वाली अपने भतीजे की शादी में शामिल हो सकें।

एचटी को मिली कथित सीसीटीवी फुटेज में से एक में 42 साल का आरोपी मोहन शर्मा मैगजीन बदलते और धनखड़ पर बहुत करीब से गोली चलाते हुए दिखाई दे रहा है। जबकि धनखड़ की मां उसे बचाने की कोशिश कर रही है। जब धनखड़ सड़क पर घायल पड़ा है तो शर्मा कुछ दूरी पर अपनी लाइसेंसी पिस्टल लिए खड़ा है। वह धनखड़ और उसकी पत्नी को 'दीवाली मुबारक' कहते हुए सुनाई देता है। शोर-शराबा सुनकर बाहर आई पीड़ित की मां भी उसके पास ही दिखाई दे रही है। सीसीटीवी फुटेज में शर्मा को चिल्लाते और गालियां देते हुए सुना जा सकता है। वह कहता है बाहर आओ, तुम सब... आज मैं तुम सबको मार डालूंगा। इस बीच धनखड़ की मां परिवार के बाकी सदस्यों को मदद के लिए बुलाने के लिए अंदर की ओर भागती हैं।

गोलीबारी से पहले क्या हुआ गोलीबारी से पहले सीसीटीवी फुटेज में आरोपी शर्मा को बिल्डिंग के प्रवेश द्वार पर आते हुए देखा जा सकता है। वह पीड़ित को बार-बार ‘भैया’ और ‘धनखड़ साहब’ कहकर नीचे आने और अपनी कार हटाने के लिए कहता है। धनखड़ पहले बालकनी में आते हैं और शर्मा से पूछते हैं कि क्या कार पार्क करने के लिए कोई जगह नहीं है। जब शर्मा बताता है कि जगह नहीं है तो धनखड़ अपने बेटे के साथ नीचे आते हैं। शर्मा ने पीठ पर एक बैग टांग रखा है और स्टिल्ट पार्किंग एरिया में कुछ सेकंड तक इधर-उधर टहलता हुआ दिखाई देता है। उसका दाहिना हाथ उसकी पैंट की जेब के अंदर है, जहां उसने अपनी लाइसेंसी पिस्टल रखी हुई थी।

आरोपी ने गोलियां चलाईं और गालियां दीं जैसे ही धनखड़ अपने बेटे शौर्य के साथ वहां पहुंचते हैं तो शर्मा उनसे बहस करने लगता है। जबकि धनखड़ कहते हैं कि वह झगड़ा नहीं करना चाहते। फिर भी शर्मा कथित तौर पर अपनी पिस्तौल निकालता है और बहुत करीब से गोलियां चला देता है। शौर्य ऊपर की ओर भाग जाता है, जबकि गोली लगने के बाद सड़क की तरफ भागते हैं और गेट को बंद करने की कोशिश करते हैं ताकि शर्मा बाहर न आ सके।

हालांकि, शर्मा गेट खोलने में कामयाब हो जाता है और सड़क पर उसका पीछा करता है। इस दौरान वह लगातार गालियां भी देता रहता है। घायल होने के बावजूद धनखड़ उसका मुकाबला करने की कोशिश करते हैं। वे उसका कॉलर पकड़ लेते हैं और बाद में गिरते समय उसके पैर को भी कसकर पकड़ लेते हैं। शर्मा खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है और धनखड़ से दूर हो जाता है। इसी बीच, पीड़ित की मां अपने बेटे की मदद के लिए दौड़कर बाहर आती है।

धनखड़ को नौ गोलियां लगीं इसके बाद शर्मा फिर से धनखड़ के पास आता है और बहुत करीब से उन पर गोली चलाता है। फिर अपने पिस्टल की मैगजीन बदलता है। इसके बाद वह इमारत के बाहर खड़ी अपनी कार में बैठता है और वहां से भाग जाता है। धनखड़ के परिवार वाले उसे अस्पताल ले जाने के लिए दौड़ते हैं। पुलिस के अनुसार, धनखड़ को नौ गोलियां लगीं। टेक महिंद्रा में एशिया-पैसिफिक रीजनल बिजनेस हेड रह चुके धनखड़ अपनी मौत के समय वियतनाम की कंपनी एफपीटी सॉफ्टवेयर में सीनियर वाइस-प्रेसिडेंट के तौर पर काम कर रहे थे।

कुत्ते को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था धनखड़ का परिवार चार मंजिला इमारत की ग्राउंड फ्लोर पर रहता था, जबकि मोहन शर्मा अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ दूसरी मंजिल पर रहता था। पुलिस के अनुसार, शर्मा ने तीन महीने पहले एक जर्मन शेफर्ड पिल्ला खरीदा था। आरोप है कि वह और उसका बेटा कुत्ते को बिल्डिंग के पीछे स्टिल्ट पार्किंग एरिया और अंडरग्राउंड पानी की टंकी के पास शौच करने देते थे, जिस पर धनखड़ और उनके परिवार ने कई बार आपत्ति जताई थी।

पुलिस ने बताया कि घटना से लगभग 10 दिन पहले शर्मा ने कथित तौर पर बिल्डिंग के तीन मुख्य गेटों में से एक को नुकसान पहुंचाया था, जिसका इस्तेमाल केवल धनखड़ करते थे। इसके बाद धनखड़ और उनके बेटे ने शर्मा के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। इस शिकायत के बाद 6 नवंबर की सुबह शर्मा को पुलिस चौकी बुलाया गया था।