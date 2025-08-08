CCTV footage of Huma Qureshi cousin brother Asif Qureshi murder see video हुमा कुरैशी के भाई के मर्डर की CCTV फुटेज आई सामने, देखें सनसनीखेज हत्या का VIDEO, Ncr Hindi News - Hindustan
दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में गुरुवार रात पार्किंग को लेकर हुए विवाद में बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी के चचेरे भाई की पड़ोस में रहने वाले दो लड़कों ने हत्या कर दी। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी अब सामने आ गया है।  

Praveen Sharma, 8 Aug 2025 10:23 AM
दिल्ली के निजामुद्दीन के भोगल इलाके में गुरुवार रात पार्किंग को लेकर हुए विवाद में बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी के चचेरे भाई की पड़ोस में रहने वाले दो लड़कों ने किसी नुकीले हथियार से वारकर हत्या कर दी। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी अब सामने आ गया है। पुलिस ने हत्या के आरोपी दोनों लड़कों को गिरफ्तार कर लिया है।

स्कूटी पार्किंग को लेकर हुए विवाद में दोनों आरोपियों ने मृतक आसिफ कुरैशी पर गुरुवार देर रात हुई तीखी बहस के दौरान किसी नुकीली चीज से हमला कर दिया, जिससे उसके सीने में गंभीर चोट आई थी। पुलिस ने मृतक आसिफ कुरैशी के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है।

सीसीसीवी वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे दोनों लड़के आसिफ को गली में गिराकर उस पर किसी नुकीले हथियार से ताबड़तोड़ वार रहे हैं। इस बीच कुछ लोग उन्हें रोकते भी दिख रहे हैं, लेकिन आरोपी तब तक आसिफ पर कई वार कर चुके होते हैं।

पुलिस ने बताया कि आरोपियों की पहचान उज्ज्वल (19) और गौतम (18) के रूप में हुई है तथा दोनों एक ही मोहल्ले के रहने वाले हैं। वे चर्च लेन पर एक इमारत की दूसरी मंजिल पर रहते हैं, जो पीड़ित के घर से थोड़ी दूरी पर है।

पुलिस ने बताया कि आसिफ कुरैशी की अपने घर के सामने खड़ी स्कूटी को हटाकर दूसरी तरफ लगाने को लेकर कुछ लोगों से विवाद हुआ था। इसके बाद दोनों आरोपियों ने उस पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया। हमले के बाद आसिफ को गंभीर हालत में नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

दिल्ली पुलिस ने इस संबंध में बीएनएस की धाराओं 103(1)(3)(5) के तहत मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपी सगे भाई हैं। पुलिस इस मामले में आगे की जांच कर रही है।