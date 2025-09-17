cctv footage of accident should be preserved patiyala house court ordered 'BMW हादसे का CCTV फुटेज सुरक्षित रखा जाए', गगनप्रीत केस पर कोर्ट का आदेश; पति ने क्या बताया, Ncr Hindi News - Hindustan
'BMW हादसे का CCTV फुटेज सुरक्षित रखा जाए', गगनप्रीत केस पर कोर्ट का आदेश; पति ने क्या बताया

दिल्ली में बीएमडब्ल्यू कार एक्सीडेंट को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। कोर्ट ने हादसे का सीसीटीवी फूटेज सुरक्षित रखने का आदेश दिया है।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, दिल्लीWed, 17 Sep 2025 02:19 PM
दिल्ली के धौलाकुआं इलाके में रविवार को भीषण हादसा हुआ था। इस हादसे में वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी नवजोत सिंह की मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने गगनप्रीत को गिरफ्तार कर लिया है। अब दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने हादसे के सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखने का आदेश दिया है। इस मामले पर कोर्ट ने गुरुवार को फिर सुनवाई करने के लिए तय किया है।

बता दें कि बुधवार को गगनप्रीत कौर की जमानत याचिक पर पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। इस मामले में आरोपी महिला की तरफ से सीनियर एडवोकेट रमेश गुप्ता पेश हुए। केस की सुनवाई से पहले दिल्ली पुलिस ने गगनप्रीत के पति परिक्षित कक्कर से पूछातछ भी की है। परिक्षित का कहना है कि वह समझ नहीं पाया कि हादसा कैसे हुआ। परिक्षित के अनुसार, गगनप्रीत ने उसे बताया कि वह घायल व्यक्ति को अस्पताल ले जा रही है। उसने अपने ससुर को भी बताया कि घायल को इलाज की जरूरत है और फिर वहां से टैक्सी लेकर रवाना हो गई।

पुलिस इस मामले में जांच कर रही है और सबूत भी इकट्ठा कर रही है। गगनप्रीत कौर पर आरोप है कि उनकी बीएमडब्ल्यू कार ने वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी नवजोत सिंह की बाइक को टक्कर मारी थी। उनकी टक्कर से बाइक पर सवार नवजोत सिंह की मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हुई हैं।

बता दें कि गगनप्रीत ने एक्सीडेंट के बाद नवजोत सिंह को अस्पताल पहुंचाया लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। हादसे में नवजोत की मौत हो गई। अब गगनप्रीत दूर अस्पताल ले जाने को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। नवजोत के परिवार का कहना है कि हादसे के बाद गगनप्रीत ने उन्हें पास अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती करवाया। बता दें कि गगनप्रीत नवजोत को लेकर जीटीबी के अस्पताल लेकर गई थी। इसके बाद नवजोत के परिजनों ने गगनप्रीत पर हत्या की नीयत के बिना हत्या, लापरवाह ड्राइविंग और सबूतों से छेड़छाड़ का आरोप लगाया है।