दिल्ली में जिस कार में हुआ धमाका, 29 अक्टूबर का CCTV वीडियो आया सामने; गाड़ी में दिखे…

दिल्ली में लाल किला के पास कार में हुए बम धमाके की जांच लगातार आगे बढ़ रही है। जिस हुंडई i20 कार में ब्लास्ट हुआ था, उसका 29 अक्टूबर का एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। वीडियो हरियाणा के फरीदाबाद का है, जिसमें तीन लोग दिखाई दे रहे हैं। फुटेज में, गाड़ी में दो लोग आगे और तीसरा पीछे बैठा हुआ दिख रहा है।

सफेद कार में दिखाई दिए थे 3 लोग CCTV फुटेज में सफेद रंग की Hyundai i20 कार दिखाई दे रही है। वह फरीदाबाद की एक सड़क पर खड़ी है। उसमें तीन में से दो लोग शाम करीब 4:20 बजे अलग-अलग समय पर गाड़ी में घुसते दिख रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज में दो लोग आगे और तीसरा पीछे बैठा दिखाई देता है।

हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट में पहले कहा गया था- दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के दो अधिकारियों ने बताया कि जांच से पता चलता है कि जब गाड़ी में धमाका हुआ, तो शायद डॉ. उमर ही गाड़ी चला रहे थे। शुरुआती जांच से यह भी पता चलता है कि उमर हाल ही में फरीदाबाद में भारी मात्रा में विस्फोटक पकड़े जाने से जुड़े एक आतंकी मॉड्यूल से जुड़ा था।

फरीदाबाद से दिल्ली में कैसे हुई आवाजाही सोर्स के आधार पर रिपोर्ट में बताया गया है कि दिल्ली में उस कार की आवाजाही की जानकारी भी सामने आई थी। इंडिया टुडे की रिपोर्ट में बताए गए सोर्स के मुताबिक, Hyundai i20 सोमवार सुबह 8:04 बजे फरीदाबाद से होते हुए बदरपुर टोल बूथ से दिल्ली में दाखिल हुई थी।

हिंदुस्तान टाइम्स ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बताया था कि गाड़ी पूरे दिन दिल्ली के अलग-अलग हिस्सों में घूमती रही थी। इसमें दरियागंज, कश्मीरी गेट और सुनहरी मस्जिद के पास घूमती हुई दिखी, जिससे पता चलता है कि यह सेंट्रल और पुरानी दिल्ली में एक्टिव थी।

पार्किंग में ठहरने के बाद 6.52 पर हुआ धमाका शाम 4:00 बजे तक, कार दरियागंज मार्केट से निकली और लाल किले के बगल में सुनहरी मस्जिद पार्किंग लॉट की ओर गई। यहां गाड़ी करीब दो घंटे तक खड़ी रही। इसके बाद शाम 6:45 बजे, वह पार्किंग लॉट से निकली और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास यू-टर्न लिया। इसके बाद छत्ता रेल चौक स्ट्रेच पर चली गई।