Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsCCTV footage from October 29th of the car involved in the Delhi blast has surfaced.
दिल्ली में जिस कार में हुआ धमाका, 29 अक्टूबर का CCTV वीडियो आया सामने; गाड़ी में दिखे…

दिल्ली में जिस कार में हुआ धमाका, 29 अक्टूबर का CCTV वीडियो आया सामने; गाड़ी में दिखे…

संक्षेप: दिल्ली में लाल किला के पास कार में हुए बम धमाके की जांच लगातार आगे बढ़ रही है। जिस हुंडई i20 कार में ब्लास्ट हुआ था, उसका 29 अक्टूबर का एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया है।

Tue, 11 Nov 2025 05:31 PMRatan Gupta हिन्दुस्तान टाइम्स, फरीदाबाद
share Share
Follow Us on

दिल्ली में लाल किला के पास कार में हुए बम धमाके की जांच लगातार आगे बढ़ रही है। जिस हुंडई i20 कार में ब्लास्ट हुआ था, उसका 29 अक्टूबर का एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। वीडियो हरियाणा के फरीदाबाद का है, जिसमें तीन लोग दिखाई दे रहे हैं। फुटेज में, गाड़ी में दो लोग आगे और तीसरा पीछे बैठा हुआ दिख रहा है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सफेद कार में दिखाई दिए थे 3 लोग

CCTV फुटेज में सफेद रंग की Hyundai i20 कार दिखाई दे रही है। वह फरीदाबाद की एक सड़क पर खड़ी है। उसमें तीन में से दो लोग शाम करीब 4:20 बजे अलग-अलग समय पर गाड़ी में घुसते दिख रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज में दो लोग आगे और तीसरा पीछे बैठा दिखाई देता है।

हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट में पहले कहा गया था- दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के दो अधिकारियों ने बताया कि जांच से पता चलता है कि जब गाड़ी में धमाका हुआ, तो शायद डॉ. उमर ही गाड़ी चला रहे थे। शुरुआती जांच से यह भी पता चलता है कि उमर हाल ही में फरीदाबाद में भारी मात्रा में विस्फोटक पकड़े जाने से जुड़े एक आतंकी मॉड्यूल से जुड़ा था।

फरीदाबाद से दिल्ली में कैसे हुई आवाजाही

सोर्स के आधार पर रिपोर्ट में बताया गया है कि दिल्ली में उस कार की आवाजाही की जानकारी भी सामने आई थी। इंडिया टुडे की रिपोर्ट में बताए गए सोर्स के मुताबिक, Hyundai i20 सोमवार सुबह 8:04 बजे फरीदाबाद से होते हुए बदरपुर टोल बूथ से दिल्ली में दाखिल हुई थी।

हिंदुस्तान टाइम्स ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बताया था कि गाड़ी पूरे दिन दिल्ली के अलग-अलग हिस्सों में घूमती रही थी। इसमें दरियागंज, कश्मीरी गेट और सुनहरी मस्जिद के पास घूमती हुई दिखी, जिससे पता चलता है कि यह सेंट्रल और पुरानी दिल्ली में एक्टिव थी।

पार्किंग में ठहरने के बाद 6.52 पर हुआ धमाका

शाम 4:00 बजे तक, कार दरियागंज मार्केट से निकली और लाल किले के बगल में सुनहरी मस्जिद पार्किंग लॉट की ओर गई। यहां गाड़ी करीब दो घंटे तक खड़ी रही। इसके बाद शाम 6:45 बजे, वह पार्किंग लॉट से निकली और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास यू-टर्न लिया। इसके बाद छत्ता रेल चौक स्ट्रेच पर चली गई।

जानकारी के मुताबिक, आखिरी समय में, गाड़ी जैन मंदिर से गुज़रते हुए लोअर सुभाष मार्ग की तरफ बढ़ी और लाल किला मेट्रो गेट 1 वाले रास्ते पर पहुंची। इसके बाद शाम 6:52 बजे, जब वह रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन के पास एक ट्रैफिक सिग्नल पर धीमी हुई, तो उसमें भीषण धमाका हो गया।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta
IIMC दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर हैं। खबरों की दुनिया के अलावा साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना और गाने सुनना पसंद है। और पढ़ें
Ncr News Delhi Faridabad News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News , Delhi Blast, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।