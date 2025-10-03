विकास दिव्यकीर्ति के इंस्टीट्यूट पर 5 लाख का जुर्माना, दृष्टि आईएएस की क्या पकड़ी गई गलती
केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने डॉ. विकास दिव्यकीर्ति के नेतृत्व में चल रहे कोचिंग संस्थान दृष्टि आईएएस पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2022 के परिणामों के संबंध में भ्रामक विज्ञापनों के लिए यह जुर्माना लगाया गया है।
केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने डॉ. विकास दिव्यकीर्ति के नेतृत्व में चल रहे कोचिंग संस्थान दृष्टि आईएएस पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2022 के परिणामों के संबंध में भ्रामक विज्ञापनों के लिए यह जुर्माना लगाया गया है। इंस्टीट्यूट ने अपने विज्ञापन में '216+ चयन यूपीएससी सीएसई 2022' का दावा किया था, जिसमें सफल उम्मीदवारों के नाम और फोटो भी शामिल थे। हालांकि CCPA की जांच में पाया गया कि उम्मीदवारों की ओर से चुने गए पाठ्यक्रमों के प्रकार और अवधि के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी छिपाई गई थी।
पीआईबी की ओर से जारी एक प्रेस रिलीज में बताया गया है कि जांच से पता चला कि 216 उम्मीदवारों में से 162 ने केवल संस्थान के नि:शुल्क इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम (IGP) में भाग लिया था, जो उन्होंने प्रीलिम्स और मेन्स के चरणों को खुद पास करने के बाद किया था। केवल 54 छात्र IGP के साथ अन्य पाठ्यक्रमों में नामांकित थे। इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी को छिपाने से अभ्यर्थियों और उनके माता-पिता को यह विश्वास हो गया कि Drishti IAS यूपीएससी परीक्षा के सभी चरणों में उनकी सफलता के लिए जिम्मेदार था, जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 2(28) के तहत भ्रामक विज्ञापन है।
पहले भी लगा था 3 लाख का जुर्माना
यह दृष्टि आईएएस पर CCPA की ओर से लगाया गया दूसरा जुर्माना है। इससे पहले सितंबर 2024 में CCPA ने 2021 में '150+ चयन' के दावे को लेकर भी जुर्माना लगाया था। उस मामले में संस्थान ने 161 उम्मीदवारों का विवरण प्रस्तुत किया था, जिनमें से 148 IGP में, 7 मेन्स मेंटरशिप प्रोग्राम में, 4 GS फाउंडेशन प्रोग्राम में, 1 वैकल्पिक पाठ्यक्रम में और एक उम्मीदवार के बारे में विवरण उपलब्ध नहीं था। CCPA ने ₹3 लाख का जुर्माना लगाया और भ्रामक विज्ञापन को बंद करने का निर्देश दिया था।
CCPA की ओर से जारी एक बयान में बताया गया है कि अब तक विभिन्न कोचिंग संस्थानों को भ्रामक विज्ञापनों और अनुचित व्यापारिक प्रथाओं के लिए 54 नोटिस जारी किए हैं। 26 संस्थानों पर ₹90.6 लाख से अधिक के जुर्माने लगाए गए हैं, साथ ही उन्हें ऐसे भ्रामक दावों को बंद करने का निर्देश दिया गया है। CCPA ने सभी कोचिंग संस्थानों को अपने विज्ञापनों में सच्ची जानकारी का खुलासा करने की आवश्यकता पर जोर दिया है, ताकि छात्र अपनी शैक्षिक पसंद के बारे में निष्पक्ष और सूचित निर्णय ले सकें।