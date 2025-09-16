cbse issue guidelines for 10th and 12th board examinations सीबीएसई ने गाइडलाइन जारी की, इन शर्तों को पूरा करने वाले छात्र ही दे सकेंगे बोर्ड परीक्षा, Ncr Hindi News - Hindustan
cbse issue guidelines for 10th and 12th board examinations

Subodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान/नई दिल्लीTue, 16 Sep 2025 07:41 AM
सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने जा रहे छात्रों के लिए यह जरूरी खबर है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं को लेकर अहम दिशानिर्देश जारी किए हैं। बोर्ड ने साफ कर दिया है कि परीक्षा में वही छात्र शामिल हो सकेंगे जो कुछ जरूरी शर्तों को पूरा करेंगे।

सीबीएसई ने बताया कि कक्षा 10वीं और 12वीं की पढ़ाई दो वर्षीय कार्यक्रम है। यानी विद्यार्थियों को 9वीं और 10वीं या 11वीं और 12वीं में संबंधित विषय लगातार पढ़ना जरूरी है। इसके अलावा बोर्ड परीक्षा में बैठने के लिए न्यूनतम 75 फीसदी उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है।

बोर्ड ने कहा कि सभी विषयों में आंतरिक मूल्यांकन अब परीक्षा का अभिन्न हिस्सा है। यदि कोई छात्र स्कूल नहीं जाता है तो उसका आंतरिक मूल्यांकन संभव नहीं होगा और उसका परिणाम घोषित नहीं किया जाएगा।

अतिरिक्त विषय पर नियम तय किए

सीबीएसई ने अतिरिक्त विषयों पर भी नियम तय किए हैं। कक्षा 10वीं में छात्र अधिकतम दो अतिरिक्त विषय ले सकते हैं, जबकि 12वीं में केवल एक अतिरिक्त विषय की अनुमति है।