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PNB में करोड़ों रुपये के गबन की जांच करेगी CBI, 3 ग्राहकों के खाते में लौटी रकम

By Praveen Sharma
हिन्दुस्तान, ग्रेटर नोएडा
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ग्रेटर नोएडा के पंजाब नेशनल बैंक में हुए करोड़ों रुपये के गबन की जांच अब सीबीआई को सौंप दी गई है। वहीं, पीएनबी की तरफ से गुरुवार को ग्राहकों को आश्वासन दिया गया कि सभी वैध दावों का निपटारा किया जाएगा।

PNB Fraud CBI Probe
पीएनबी में हुए गबन की जांच करेगी सीबीआई

ग्रेटर नोएडा के पंजाब नेशनल बैंक में हुए करोड़ों रुपये के गबन के मामले में बैंक के बाहर किसान संगठन और खाताधारकों का धरना गुरुवार दूसरे दिन भी जारी रहा। इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। इस बीच तीन खाताधारकों के रुपये वापस उनके खाते में आ गए हैं।

ग्रेटर नोएडा के सेक्टर पाई वन स्थित पंजाब नेशनल बैंक में करोड़ों का घोटाला सामने आया है। किसानों के मुआवजे की रकम दूसरे खातों में ट्रांसफर कर दी गई। बीटा दो कोतवाली पुलिस ने पीड़ित खाताधारकों की शिकायत पर इस मामले में पीएनबी के कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। घटना के चार दिन बाद पीएनबी की तरफ से एक अधिकारी का बयान सामने आया।

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बैंक के जोनल मैनेजर राजेश भौमिक ने बताया कि तीन ग्राहकों की रकम उनके खाते में वापस आ गई है। एक-एक खाताधारक की जांच करने के बाद उन्हें पैसे लौट दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मामले की जांच अब सीबीआई करेगी।

बैंक के पुराने कर्मचारियों को निलंबित किया गया है। सीबीआई जल्द जांच शुरू करेगी। बैंक की टीम की तरफ से भी आंतरिक जांच चल रही है। इसमें बैंक के जिस भी कर्मचारी की मिलीभगत सामने आएगी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ग्राहकों से अपील की है कि सब्र बनाए रखें सभी का पैसा लौटा दिया जाएगा।

किसान संगठन का धरना दूसरे दिन भी जारी

बैंक के बाहर किसान संगठन और खाताधारकों का धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। किसानों ने चेतावनी दी है कि जब तक एक-एक खातेदार का पैसा वापस नहीं आ जाता उनका धरना जारी रहेगा। किसानों के साथ खाताधारक भी धरने पर बैठे हैं। किसान नेता बृजेश भाटी ने बताया कि बैंक प्रबंधन खाताधारकों को गुमराह कर रहा है। रोजाना आश्वासन दिया जा रहा है। घटना को उजागर हुए चार दिन हो गए हैं। अभी तक किसी भी खाताधारक का पैसा वापस नहीं हुआ है, जब तक सभी खातेदार का पैसा वापस नहीं हो जाता उनका धरना जारी रहेगा।

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पुलिस को 12 और शिकायतें मिलीं

बीटा दो कोतवाली पुलिस को लगातार शिकायतें मिल रही हैं। अभी तक 32 शिकायतें मिल चुकी हैं। शुरुआत में 20 लोगों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। वहीं, गुरुवार को 12 नई शिकायतें पुलिस को मिली हैं। कोतवाली प्रभारी का कहना है कि गुरुवार को 12 लोगों ने बैंक से रुपये गायब होने की तहरीर दी है। सभी को एक ही मुकदमे में मर्ज किया जा रहा है।

लॉकर से गहने गायब होने का शक

बिरौंड़ी गांव निवासी अजीपाल ने खाते से रकम ट्रांसफर होने के बाद लॉकर में रखे करीब 18 तोले सोने के गहने और एक किलो चांदी के जेवरात को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें लॉकर से गहने गायब होने का शक है। उन्होंने बताया कि 2001 में जमीन अधिग्रहण के बाद उन्हें मुआवजे की रकम मिली थी। उन्होंने 2014 में बैंक में लॉकर लिया था। 27 अक्टूबर को उन्हें बैंक की धोखाधड़ी की जानकारी मिलने के बाद पैसों और लॉकर की डिटेल ली, लेकिन बैंक मैनेजर की तरफ से कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया जा रहा।

43 लाख रुपये के 3 दावों का निपटारा किया : पीएनबी

पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ने गुरुवार को ग्राहकों को आश्वासन दिया कि सभी वैध दावों का निपटारा किया जाएगा। बैंक ने कहा कि उसकी ग्रेटर नोएडा शाखा में बचत खातों और फिक्स डिपॉजिट (एफडी) से जुड़े वित्तीय अनियमितताओं के मामले में 43 लाख रुपये के तीन दावों का निपटारा कर दिया गया है। बैंक ने कहा कि वह शिकायतों की प्राथमिकता के आधार पर जांच कर रहा है और गड़बड़ी के वास्तविक दायरे का आकलन करने के लिए तथ्यों का सत्यापन कर रहा है।

पीएनबी ने एक बयान में कहा, ''कल तक 43 लाख रुपये के तीन दावों का निपटारा किया जा चुका था। बैंक अपने ग्राहकों को भरोसा दिलाता है कि सभी वैध दावों का निस्तारण किया जाएगा और उनका भुगतान होगा।''

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प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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