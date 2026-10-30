PNB में करोड़ों रुपये के गबन की जांच करेगी CBI, 3 ग्राहकों के खाते में लौटी रकम

ग्रेटर नोएडा के पंजाब नेशनल बैंक में हुए करोड़ों रुपये के गबन की जांच अब सीबीआई को सौंप दी गई है। वहीं, पीएनबी की तरफ से गुरुवार को ग्राहकों को आश्वासन दिया गया कि सभी वैध दावों का निपटारा किया जाएगा।

ग्रेटर नोएडा के पंजाब नेशनल बैंक में हुए करोड़ों रुपये के गबन के मामले में बैंक के बाहर किसान संगठन और खाताधारकों का धरना गुरुवार दूसरे दिन भी जारी रहा। इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। इस बीच तीन खाताधारकों के रुपये वापस उनके खाते में आ गए हैं।

ग्रेटर नोएडा के सेक्टर पाई वन स्थित पंजाब नेशनल बैंक में करोड़ों का घोटाला सामने आया है। किसानों के मुआवजे की रकम दूसरे खातों में ट्रांसफर कर दी गई। बीटा दो कोतवाली पुलिस ने पीड़ित खाताधारकों की शिकायत पर इस मामले में पीएनबी के कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। घटना के चार दिन बाद पीएनबी की तरफ से एक अधिकारी का बयान सामने आया।

बैंक के जोनल मैनेजर राजेश भौमिक ने बताया कि तीन ग्राहकों की रकम उनके खाते में वापस आ गई है। एक-एक खाताधारक की जांच करने के बाद उन्हें पैसे लौट दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मामले की जांच अब सीबीआई करेगी।

बैंक के पुराने कर्मचारियों को निलंबित किया गया है। सीबीआई जल्द जांच शुरू करेगी। बैंक की टीम की तरफ से भी आंतरिक जांच चल रही है। इसमें बैंक के जिस भी कर्मचारी की मिलीभगत सामने आएगी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ग्राहकों से अपील की है कि सब्र बनाए रखें सभी का पैसा लौटा दिया जाएगा।

किसान संगठन का धरना दूसरे दिन भी जारी बैंक के बाहर किसान संगठन और खाताधारकों का धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। किसानों ने चेतावनी दी है कि जब तक एक-एक खातेदार का पैसा वापस नहीं आ जाता उनका धरना जारी रहेगा। किसानों के साथ खाताधारक भी धरने पर बैठे हैं। किसान नेता बृजेश भाटी ने बताया कि बैंक प्रबंधन खाताधारकों को गुमराह कर रहा है। रोजाना आश्वासन दिया जा रहा है। घटना को उजागर हुए चार दिन हो गए हैं। अभी तक किसी भी खाताधारक का पैसा वापस नहीं हुआ है, जब तक सभी खातेदार का पैसा वापस नहीं हो जाता उनका धरना जारी रहेगा।

पुलिस को 12 और शिकायतें मिलीं बीटा दो कोतवाली पुलिस को लगातार शिकायतें मिल रही हैं। अभी तक 32 शिकायतें मिल चुकी हैं। शुरुआत में 20 लोगों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। वहीं, गुरुवार को 12 नई शिकायतें पुलिस को मिली हैं। कोतवाली प्रभारी का कहना है कि गुरुवार को 12 लोगों ने बैंक से रुपये गायब होने की तहरीर दी है। सभी को एक ही मुकदमे में मर्ज किया जा रहा है।

लॉकर से गहने गायब होने का शक बिरौंड़ी गांव निवासी अजीपाल ने खाते से रकम ट्रांसफर होने के बाद लॉकर में रखे करीब 18 तोले सोने के गहने और एक किलो चांदी के जेवरात को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें लॉकर से गहने गायब होने का शक है। उन्होंने बताया कि 2001 में जमीन अधिग्रहण के बाद उन्हें मुआवजे की रकम मिली थी। उन्होंने 2014 में बैंक में लॉकर लिया था। 27 अक्टूबर को उन्हें बैंक की धोखाधड़ी की जानकारी मिलने के बाद पैसों और लॉकर की डिटेल ली, लेकिन बैंक मैनेजर की तरफ से कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया जा रहा।

43 लाख रुपये के 3 दावों का निपटारा किया : पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ने गुरुवार को ग्राहकों को आश्वासन दिया कि सभी वैध दावों का निपटारा किया जाएगा। बैंक ने कहा कि उसकी ग्रेटर नोएडा शाखा में बचत खातों और फिक्स डिपॉजिट (एफडी) से जुड़े वित्तीय अनियमितताओं के मामले में 43 लाख रुपये के तीन दावों का निपटारा कर दिया गया है। बैंक ने कहा कि वह शिकायतों की प्राथमिकता के आधार पर जांच कर रहा है और गड़बड़ी के वास्तविक दायरे का आकलन करने के लिए तथ्यों का सत्यापन कर रहा है।