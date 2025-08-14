ये लोगों के आशियाने का सवाल, चुप्पी नहीं चलेगी.. सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट मामले में CBI को फटकार

सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई और डीडीए को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि लगता है सीबीआई को इस मामले में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये सैकड़ों लोगों के आशियाने का सवाल है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट के निर्माण में हुए घोटाले की जांच ना कर पाने पर सीबीआई के प्रति असंतोष जताया है। कोर्ट ने कहा कि दो साल बाद भी सीबीआई इस मामले में दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा करना तो दूर इसे लेकर दस्तावेज तक नहीं जुटा पाई है, जबकि सीबीआई देश की अग्रणी जांच एजेंसी कहलाई जाती है।

'डीडीए और सीबीआई दे रहे अपने-अपने तर्क' न्यायमूर्ति गिरीश कठपालिया की पीठ ने कहा कि यहां दिल्ली विकास प्राधिकरण(डीडीए) और सीबीआई दोनों अपने-अपने तर्क दे रहे हैं। डीडीए कह रहा है कि उसे इस अपार्टमेंट के निर्माण और आवंटन में शामिल अधिकारियों की सूची तैयार करने एवं भ्रष्टाचार का मामला दर्ज कराने के लिए धारा 17 ए के तहत मंजूरी का इंतजार है। वहीं, सीबीआई का कहना है कि डीडीए संबंधित अधिकारियों की सूची उन्हें नहीं सौंप रहा। इसके अलावा डीडीए द्वारा कराई गई विजिलेंस इन्क्वायरी की प्रति भी नहीं दे रहा।

'सीबीआई कोई रूचि नहीं ले रही' पीठ ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि सीबीआई इस मामले में कोई रूचि नहीं ले रही है। सीबीआई का कोई भी अधिकारी मामले की सुनवाई पर मौजूद नहीं है। यहां 336 परिवारों के आशियाने का सवाल है और सरकारी विभाग चुप्पी साधे बैठे हैं। पीठ ने कहा कि अब पूरे मामले को लेकर सीबीआई और डीडीए अपनी अंतिम दलीलें पेश करें। पीठ ने अंतिम दलीलों के लिए 18 सितंबर की तारीख तय की।

याचिकाकर्ताओं की तरफ से अधिवक्ता संजीव सिंह ने पीठ के समक्ष कहा कि सैंकड़ों परिवार फ्लैट निर्माण में घोटाले के कारण सड़क पर आने की कगार पर हैं, लेकिन सीबीआई व डीडीए पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इस पर पीठ ने कहा कि वह जल्द इस पर फैसला करेगी।