यह बेतुकी और आधारहीन मांग; जज को केस से हटाने की केजरीवाल की अर्जी का CBI ने किया पुरजोर विरोध
इस दावे को खारिज करते हुए कि कोर्ट ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड के बिना पहली नजर में कोई ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकता था, CBI ने कहा कि अंतरिम ऑर्डर अक्सर मौजूद मटीरियल और कानूनी मुद्दों के आधार पर पास किए जाते हैं।
दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अन्य आरोपियों द्वारा जस्टिस डॉ. स्वर्ण कांता शर्मा को केस से हटाने की याचिका का पुरजोर विरोध किया है। दिल्ली उच्च न्यायालय में दाखिल अपने विस्तृत जवाब में CBI ने इस मांग को बेतुका, परेशान करने वाला और आधारहीन बताया है, साथ ही कोर्ट की गरिमा को कम करने की कोशिश बताया है।
अपने विस्तृत जवाब में CBI ने कहा कि जज को सुनवाई से हटाने की यह अर्जी केवल अटकलों और अनुमानों पर आधारित है और न्यायिक निष्पक्षता पर सवाल उठाने के लिए जरूरी कानूनी सीमा को पूरा भी नहीं करती है। साथ ही एजेंसी ने चेतावनी देते हुए यह भी कहा कि अगर इस तरह की याचिकाओं को स्वीकार किया जाता है, तो यह 'बेंच हंटिंग' यानी अपनी पसंद की बेंच चुनने को बढ़ावा देगा और न्यायिक स्वतंत्रता कमजोर होगी।
एजेंसी ने साफ किया कि कोर्ट के अंतरिम निर्देश– जिसमें जांच अधिकारी के खिलाफ कुछ टिप्पणियों पर रोक भी शामिल है, किसी पहले से तय सोच का संकेत नहीं देते हैं। इसने तर्क दिया कि अंतरिम स्टेज पर की गई बातें अस्थायी हैं और आखिरी फैसले के स्टेज पर लागू नहीं होतीं, इसलिए इसे पक्षपात नहीं माना जा सकता।
नोटिस की सर्विस के मुद्दे पर, CBI ने कहा कि ट्रायल कोर्ट के सामने आरोपी का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील के जरिए सर्विस एक वैध और कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त तरीका है। इसने बताया कि एक वकील का काम अपील और रिवीजनल कार्यवाही के दौरान तब तक जारी रहता है जब तक कि उसे साफ तौर पर खत्म न कर दिया जाए, और अपनी बात को सपोर्ट करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट (ओरिजिनल साइड) रूल्स, 2018 पर भरोसा किया।
प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत कार्यवाही को टालने पर बात करते हुए, CBI ने कहा कि संवैधानिक अदालतों के पास न्याय में गड़बड़ी को रोकने के लिए अंतरिम राहत देने की अंदरूनी शक्तियां हैं। साथ ही तर्क दिया कि कार्यवाही को टालना सही था क्योंकि संबंधित अपराध में डिस्चार्ज ऑर्डर को चुनौती दी गई है और वह फाइनल नहीं हुआ है।
एजेंसी ने आगे तर्क दिया कि PMLA कार्यवाही तब तक खत्म नहीं होती जब तक कि संबंधित अपराध में आखिरी बरी न हो जाए। क्योंकि डिस्चार्ज के खिलाफ रिवीजन पिटीशन अभी भी पेंडिंग है, इसलिए मामला अभी भी कोर्ट में है और इसे आखिरी फैसला नहीं माना जा सकता।
इस दावे को खारिज करते हुए कि कोर्ट ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड के बिना पहली नजर में कोई ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकता था, CBI ने कहा कि अंतरिम ऑर्डर अक्सर मौजूद मटीरियल और कानूनी मुद्दों के आधार पर पास किए जाते हैं। इसने जोर देकर कहा कि ऑब्ज़र्वेशन कानूनी पहलुओं तक ही सीमित थे और उस स्टेज पर सबूतों की डिटेल में जांच की जरूरत नहीं थी।
CBI ने जल्दबाजी या सही मौका न देने के आरोपों से भी इनकार किया, और MPs व MLA से जुड़े मामलों को तेजी से निपटाने की जरूरत पर जोर देने के लिए अश्विनी कुमार उपाध्याय बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया, क्योंकि इससे डेमोक्रेटिक संस्थाओं में जनता के भरोसे पर असर पड़ता है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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