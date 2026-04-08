Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

यह बेतुकी और आधारहीन मांग; जज को केस से हटाने की केजरीवाल की अर्जी का CBI ने किया पुरजोर विरोध

Apr 08, 2026 11:07 pm ISTSourabh Jain एएनआई, नई दिल्ली
share

इस दावे को खारिज करते हुए कि कोर्ट ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड के बिना पहली नजर में कोई ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकता था, CBI ने कहा कि अंतरिम ऑर्डर अक्सर मौजूद मटीरियल और कानूनी मुद्दों के आधार पर पास किए जाते हैं।

यह बेतुकी और आधारहीन मांग; जज को केस से हटाने की केजरीवाल की अर्जी का CBI ने किया पुरजोर विरोध

दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अन्य आरोपियों द्वारा जस्टिस डॉ. स्वर्ण कांता शर्मा को केस से हटाने की याचिका का पुरजोर विरोध किया है। दिल्ली उच्च न्यायालय में दाखिल अपने विस्तृत जवाब में CBI ने इस मांग को बेतुका, परेशान करने वाला और आधारहीन बताया है, साथ ही कोर्ट की गरिमा को कम करने की कोशिश बताया है।

अपने विस्तृत जवाब में CBI ने कहा कि जज को सुनवाई से हटाने की यह अर्जी केवल अटकलों और अनुमानों पर आधारित है और न्यायिक निष्पक्षता पर सवाल उठाने के लिए जरूरी कानूनी सीमा को पूरा भी नहीं करती है। साथ ही एजेंसी ने चेतावनी देते हुए यह भी कहा कि अगर इस तरह की याचिकाओं को स्वीकार किया जाता है, तो यह 'बेंच हंटिंग' यानी अपनी पसंद की बेंच चुनने को बढ़ावा देगा और न्यायिक स्वतंत्रता कमजोर होगी।

एजेंसी ने साफ किया कि कोर्ट के अंतरिम निर्देश– जिसमें जांच अधिकारी के खिलाफ कुछ टिप्पणियों पर रोक भी शामिल है, किसी पहले से तय सोच का संकेत नहीं देते हैं। इसने तर्क दिया कि अंतरिम स्टेज पर की गई बातें अस्थायी हैं और आखिरी फैसले के स्टेज पर लागू नहीं होतीं, इसलिए इसे पक्षपात नहीं माना जा सकता।

नोटिस की सर्विस के मुद्दे पर, CBI ने कहा कि ट्रायल कोर्ट के सामने आरोपी का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील के जरिए सर्विस एक वैध और कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त तरीका है। इसने बताया कि एक वकील का काम अपील और रिवीजनल कार्यवाही के दौरान तब तक जारी रहता है जब तक कि उसे साफ तौर पर खत्म न कर दिया जाए, और अपनी बात को सपोर्ट करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट (ओरिजिनल साइड) रूल्स, 2018 पर भरोसा किया।

प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत कार्यवाही को टालने पर बात करते हुए, CBI ने कहा कि संवैधानिक अदालतों के पास न्याय में गड़बड़ी को रोकने के लिए अंतरिम राहत देने की अंदरूनी शक्तियां हैं। साथ ही तर्क दिया कि कार्यवाही को टालना सही था क्योंकि संबंधित अपराध में डिस्चार्ज ऑर्डर को चुनौती दी गई है और वह फाइनल नहीं हुआ है।

एजेंसी ने आगे तर्क दिया कि PMLA कार्यवाही तब तक खत्म नहीं होती जब तक कि संबंधित अपराध में आखिरी बरी न हो जाए। क्योंकि डिस्चार्ज के खिलाफ रिवीजन पिटीशन अभी भी पेंडिंग है, इसलिए मामला अभी भी कोर्ट में है और इसे आखिरी फैसला नहीं माना जा सकता।

इस दावे को खारिज करते हुए कि कोर्ट ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड के बिना पहली नजर में कोई ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकता था, CBI ने कहा कि अंतरिम ऑर्डर अक्सर मौजूद मटीरियल और कानूनी मुद्दों के आधार पर पास किए जाते हैं। इसने जोर देकर कहा कि ऑब्ज़र्वेशन कानूनी पहलुओं तक ही सीमित थे और उस स्टेज पर सबूतों की डिटेल में जांच की जरूरत नहीं थी।

CBI ने जल्दबाजी या सही मौका न देने के आरोपों से भी इनकार किया, और MPs व MLA से जुड़े मामलों को तेजी से निपटाने की जरूरत पर जोर देने के लिए अश्विनी कुमार उपाध्याय बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया, क्योंकि इससे डेमोक्रेटिक संस्थाओं में जनता के भरोसे पर असर पड़ता है।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

और पढ़ें
Ncr News Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News और Faridabad News सहित पूरी NCR News पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।