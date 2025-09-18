दिल्ली में CBI का ऐक्शन, DDA के पूर्व अफसरों और ठेकेदारों पर केस दर्ज; क्या वजह?

सीबीआई ने दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए के 28 रिटायर अधिकारियों और दो निजी ठेकेदारों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। दिल्ली में CBI ने क्यों लिया यह ऐक्शन? जानने के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

सीबीआई ने दिल्ली में ‘सिग्नेचर व्यू’ अपार्टमेंट के निर्माण में स्ट्रक्चरल सुरक्षा और गुणवत्ता से कथित तौर पर समझौता करने के आरोप में दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए के 28 रिटायर अधिकारियों और दो ठेकेदारों के खिलाफ FIR दर्ज की है। अधिकारियों ने बताया कि निर्माण में घटिया सामान के इस्तेमाल की वजह से बनने के 10 साल के भीतर ही इमारतों को रहने के लिए असुरक्षित घोषित कर दिया गया था।

अधिकारियों ने बताया कि प्राथमिकी में दो परीक्षण एजेंसियों के साथ ही दो ठेकेदारों और डीडीए के अधिकारियों के भी नाम हैं। ये ठेकेदार 2007-09 में मुखर्जी नगर में 336 एचआईजी और एमआईजी फ्लैट वाले अपार्टमेंट परिसर के निर्माण के लिए जिम्मेदार थे।

प्राथमिकी में कहा गया है कि आरोप है कि डीडीए के आरोपी सरकारी अधिकारियों ने कंपनियों के निदेशकों के साथ मिलकर साजिश रची और ठेके के साथ सीपीडब्ल्यूडी मैनुअल में गुणवत्ता मानकों को ताख पर रख दिया। आरोप यह भी है कि निर्माण के दौरान गुणवत्ता और स्ट्रक्चरल सुरक्षा जरूरतों की अनदेखी की गई और मानकों से समझौता किया गया।

सीबीआई की ओर से दर्ज की गई प्राथमिकी में कहा गया है कि घटिया निर्माण के साथ ही खराब क्वालिटी के सामान के इस्तेमाल की वजह से बनने के 10 साल के भीतर ही इमारतों को रहने के लिए असुरक्षित घोषित कर दिया गया। इससे डीडीए को 45 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। आरोप है कि अधिकारियों ने गड़बड़ी कर के लाभ कमाया।