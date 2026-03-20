CBI भी पहुंची सुप्रीम कोर्ट, केजरीवाल और सिसोदिया की याचिकाओं पर 3 कैविएट दायर की
सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल, आप नेता मनीष सिसोदिया और अन्य आरोपियों द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिकाओं के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में तीन कैविएट आवेदन दायर किए हैं। आप नेताओं की याचिकाओं में आबकारी नीति मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के आदेशों को चुनौती दी गई है और मामले को ट्रांसफर करने की मांग की गई है।
सीबीआई ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, आप नेता मनीष सिसोदिया और अन्य आरोपियों द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिकाओं (एसएलपी) के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में तीन कैविएट आवेदन दायर किए हैं। आप नेताओं की याचिकाओं में आबकारी नीति मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के आदेशों को चुनौती दी गई है और मामले को दूसरे बेंच में ट्रांसफर करने की मांग की गई है।
सीबीआई ने यह सुनिश्चित करने के लिए आपत्तियां दायर की हैं कि सुप्रीम कोर्ट उसकी सुनवाई किए बिना कोई आदेश पारित न करे। इस प्रकार की याचिकाएं आमतौर पर तब दायर की जाती हैं जब कोई पक्ष किसी मामले की तत्काल सुनवाई की आशंका रखता है और अंतरिम निर्देश जारी होने से पहले अपना पक्ष पेश करने का अवसर पाना चाहता है।
जानकारी के अनुसार, एजेंसी द्वारा तीन अलग-अलग आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं। फिलहाल, केजरीवाल और अन्य द्वारा दायर की गई एसएलपी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर 'अंडर डिफेक्ट' यानी दोषपूर्ण के रूप में दिखाई दे रही हैं। इसका अर्थ है कि मामले को औपचारिक रूप से सूचीबद्ध किए जाने से पहले कुछ प्रक्रियात्मक अनुपालन अभी बाकी हैं।
संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर अपनी याचिकाओं में केजरीवाल, सिसोदिया और अन्य आरोपियों ने दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ से कार्यवाही को ट्रांसफर करने की मांग की है। याचिका में न्यायाधीश शर्मा द्वारा पिछली सुनवाइयों, विशेष रूप से आबकारी नीति मामले से जुड़े जमानत मामलों में की गई कुछ टिप्पणियों पर चिंता व्यक्त की गई है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि पिछली कार्यवाही में की गई प्रथम दृष्टया एकतरफा टिप्पणियों से भविष्य की सुनवाइयों की निष्पक्षता के बारे में आशंका पैदा होती है।
उन्होंने हाल ही में हुए एक घटनाक्रम का भी हवाला दिया है। सीबीआई की उस अपील की सुनवाई करते हुए जिसमें निचली अदालत के सभी आरोपियों को बरी करने के आदेश को चुनौती दी गई थी, न्यायाधीश ने निचली अदालत में ईडी की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी।
सुप्रीम कोर्ट जाने का यह कदम दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय द्वारा प्रशासनिक आधार पर मामले को ट्रांसफर करने से इनकार करने के बाद उठाया गया है। अपने पत्र में मुख्य न्यायाधीश उपाध्याय ने कहा कि मामला रोस्टर के अनुसार आवंटित किया गया था। इसे ट्रांसफर करने का कोई आधार नहीं था। उन्होंने यह भी कहा कि मामले से खुद को अलग करने का निर्णय संबंधित न्यायाधीश पर निर्भर करता है।
मुख्य न्यायाधीश ने कहा था कि याचिका वर्तमान रोस्टर के अनुसार न्यायाधीश को सौंपी गई है। किसी भी प्रकार के मामले से अलग होने का निर्णय माननीय न्यायाधीश द्वारा लिया जाना है। हालांकि, मुझे प्रशासनिक पक्ष से आदेश पारित करके याचिका को ट्रांसफर करने का कोई कारण नहीं दिखता।
दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति का मामला अब रद्द हो चुकी उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 में कथित अनियमितताओं से संबंधित है। इसकी जांच सीबीआई और ईडी कर रहे हैं। केजरीवाल और सिसोदिया समेत आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को आरोपी बनाया गया है।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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