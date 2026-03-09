Hindustan Hindi News
आबकारी केस में ट्विस्ट; निचली अदालत की टिप्पणियों के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची ईडी

Mar 09, 2026 10:52 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
ईडी ने हाल ही में CBI की ओर से जांच किए जा रहे आबकारी नीति मामले में अरविंद केजरीवाल और अन्य को आरोपमुक्त करते हुए निचली अदालत की ओर से धनशोधन जांच के संबंध में की गई टिप्पणी को हटाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है।

ईडी ने हाल ही में CBI की ओर से जांच किए जा रहे आबकारी नीति मामले में अरविंद केजरीवाल और अन्य को आरोपमुक्त करते हुए निचली अदालत की ओर से धनशोधन जांच के संबंध में की गई टिप्पणी को हटाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है। निचली अदालत ने CBI जांच के दौरान ईडी की जांच पर कड़ी टिप्पणियां की थीं जिसे ईडी ने अनुचित और न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ बताया है। ईडी का कहना है कि सुनवाई के दौरान उसे पक्ष नहीं बनाया गया और उनकी दलीलों को सुने बिना ही ये टिप्पणियां की गईं।

ईडी ने कहा कि 27 फरवरी का आदेश न्यायिक अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन था क्योंकि अदालत ने बिना उनकी बात सुने और साक्ष्यों पर गौर किए एजेंसी के खिलाफ टिप्पणी की। CBI के आरोपपत्र में दिल्ली आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं का उल्लेख है। सीबीआई और ईडी इस मामले की अलग-अलग जांच कर रही हैं।

विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह की अदालत ने पीएमएलए और ईडी जांच के संबंध में कई टिप्पणियां की हैं। अदालत के आदेश में खासतौर पर उल्लेख किया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने साल 2022 के विजय मदनलाल चौधरी मामले में कहा था कि एक बार सीबीआई मामला समाप्त होने पर ईडी मामला भी अनिवार्य रूप से खत्म हो जाएगा।

ईडी की ओर से हाईकोर्ट में 7 मार्च को याचिका डाली गई है। इसमें ईडी ने आदेश के कई पैराग्राफ का हवाला देते हुए कहा है कि अदालत की उसके खिलाफ की गई टिप्पणियां प्रतिकूल थीं क्योंकि सुनवाई में ईडी पक्षकार नहीं थी। ऐसे में बिना उसकी मौजूदगी के अदालत के समक्ष केवल CBI की जांच के गुण-दोष पर ही विचार किया जा रहा था।

ईडी ने कहा कि यदि इस प्रकार की व्यापक और निराधार टिप्पणियों को बरकरार रहने दिया गया जो बिना ईडी की मौजूदगी के पीठ पीछे केवल अनुमानों के आधार पर की गई हैं और जिनका आधार ईडी की ओर से जुटाई गई सामग्री पर नहीं है तो इससे उसको भी गंभीर और अपूरणीय क्षति पहुंचेगी।

ईडी ने कहा कि वह सीबीआई की कार्यवाही में किसी भी रूप में पक्षकार नहीं थी। ऐसे में प्रतिकूल टिप्पणियां किए जाने से पहले उसे सुनवाई का मौका ही नहीं दिया गया। इससे प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धांतों का घोर उल्लंघन हुआ है।

ऐसे में पीएमएलए के तहत उसकी ओर से स्वतंत्र रूप से की गई जांच से संबंधित पैरा को हटा दिया जाना चाहिए क्योंकि वे न्यायिक अधिकार क्षेत्र का स्पष्ट उल्लंघन हैं। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न फैसलों का भी हवाला दिया है। ईडी ने कहा है कि पीएमएलए के तहत दर्ज मामला अनुसूचित अपराध के मुकदमे से स्वतंत्र रूप से चल सकता है। मनी लॉन्ड्रिंग अपने आप में अपराध है। ईडी ने इस मामले में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत 40 आरोपियों के खिलाफ अब तक कुल 9 आरोपपत्र दाखिल किए हैं।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

