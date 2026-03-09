आबकारी केस में ट्विस्ट; निचली अदालत की टिप्पणियों के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची ईडी
ईडी ने हाल ही में CBI की ओर से जांच किए जा रहे आबकारी नीति मामले में अरविंद केजरीवाल और अन्य को आरोपमुक्त करते हुए निचली अदालत की ओर से धनशोधन जांच के संबंध में की गई टिप्पणी को हटाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है।
ईडी ने हाल ही में CBI की ओर से जांच किए जा रहे आबकारी नीति मामले में अरविंद केजरीवाल और अन्य को आरोपमुक्त करते हुए निचली अदालत की ओर से धनशोधन जांच के संबंध में की गई टिप्पणी को हटाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है। निचली अदालत ने CBI जांच के दौरान ईडी की जांच पर कड़ी टिप्पणियां की थीं जिसे ईडी ने अनुचित और न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ बताया है। ईडी का कहना है कि सुनवाई के दौरान उसे पक्ष नहीं बनाया गया और उनकी दलीलों को सुने बिना ही ये टिप्पणियां की गईं।
ईडी ने कहा कि 27 फरवरी का आदेश न्यायिक अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन था क्योंकि अदालत ने बिना उनकी बात सुने और साक्ष्यों पर गौर किए एजेंसी के खिलाफ टिप्पणी की। CBI के आरोपपत्र में दिल्ली आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं का उल्लेख है। सीबीआई और ईडी इस मामले की अलग-अलग जांच कर रही हैं।
विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह की अदालत ने पीएमएलए और ईडी जांच के संबंध में कई टिप्पणियां की हैं। अदालत के आदेश में खासतौर पर उल्लेख किया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने साल 2022 के विजय मदनलाल चौधरी मामले में कहा था कि एक बार सीबीआई मामला समाप्त होने पर ईडी मामला भी अनिवार्य रूप से खत्म हो जाएगा।
ईडी की ओर से हाईकोर्ट में 7 मार्च को याचिका डाली गई है। इसमें ईडी ने आदेश के कई पैराग्राफ का हवाला देते हुए कहा है कि अदालत की उसके खिलाफ की गई टिप्पणियां प्रतिकूल थीं क्योंकि सुनवाई में ईडी पक्षकार नहीं थी। ऐसे में बिना उसकी मौजूदगी के अदालत के समक्ष केवल CBI की जांच के गुण-दोष पर ही विचार किया जा रहा था।
ईडी ने कहा कि यदि इस प्रकार की व्यापक और निराधार टिप्पणियों को बरकरार रहने दिया गया जो बिना ईडी की मौजूदगी के पीठ पीछे केवल अनुमानों के आधार पर की गई हैं और जिनका आधार ईडी की ओर से जुटाई गई सामग्री पर नहीं है तो इससे उसको भी गंभीर और अपूरणीय क्षति पहुंचेगी।
ईडी ने कहा कि वह सीबीआई की कार्यवाही में किसी भी रूप में पक्षकार नहीं थी। ऐसे में प्रतिकूल टिप्पणियां किए जाने से पहले उसे सुनवाई का मौका ही नहीं दिया गया। इससे प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धांतों का घोर उल्लंघन हुआ है।
ऐसे में पीएमएलए के तहत उसकी ओर से स्वतंत्र रूप से की गई जांच से संबंधित पैरा को हटा दिया जाना चाहिए क्योंकि वे न्यायिक अधिकार क्षेत्र का स्पष्ट उल्लंघन हैं। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न फैसलों का भी हवाला दिया है। ईडी ने कहा है कि पीएमएलए के तहत दर्ज मामला अनुसूचित अपराध के मुकदमे से स्वतंत्र रूप से चल सकता है। मनी लॉन्ड्रिंग अपने आप में अपराध है। ईडी ने इस मामले में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत 40 आरोपियों के खिलाफ अब तक कुल 9 आरोपपत्र दाखिल किए हैं।
