CBI ने 1000 करोड़ के साइबर क्राइम रैकेट से जुड़े 4 चीनी नागरिकों पर दायर की चार्जशीट; 111 शेल कंपनियों का खुलासा

सीबीआई ने 1,000 करोड़ रुपये से अधिक की रकम हड़पने के मामले में एक अंतरराष्ट्रीय साइबर फ्रॉड नेटवर्क में शामिल होने के आरोप में 4 चीनी नागरिकों समेत 17 लोगों और 58 कंपनियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है। अधिकारियों ने रविवार को इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि ठगों के नेटवर्क ने शेल कंपनियों और डिजिटल घोटालों के एक बड़े जाल के जरिये इस ठगी को अंजाम दिया था।

अक्टूबर में गैंग का पर्दाफाश करने के बाद जांचकर्ताओं ने पाया कि यह एक सुनियोजित और संगठित सिंडिकेट था, जो जटिल डिजिटल और वित्तीय प्रणाली के जरिये कई तरह की धोखाधड़ियां कर रहा था। धोखाधड़ी के इन तरीकों में भ्रामक ऋण आवेदन, फर्जी निवेश योजनाएं, पोंजी और मल्टी-लेवल मार्केटिंग मॉडल, फर्जी पार्ट-टाइम नौकरी के ऑफर और फर्जी ऑनलाइन गेमिंग प्लैटफॉर्म शामिल थे।

जांच एजेंसी की अंतिम रिपोर्ट के अनुसार, इस गिरोह ने 111 शेल कंपनियों के जरिये अवैध धन के लेन-देन को छिपाया और ‘म्यूल’ खातों के माध्यम से लगभग 1,000 करोड़ रुपये की हेराफेरी की। रिपोर्ट में कहा गया है कि इनमें से एक खाते में कम समय में 152 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जमा हुई थी।

सीबीआई ने कहा कि ये शेल कंपनियां ‘डमी’ निदेशकों, जाली या भ्रामक दस्तावेजों, फर्जी पतों और व्यावसायिक उद्देश्यों के बारे में झूठे हलफनामों के जरिये बनाई गई थीं।

जांचकर्ताओं के अनुसार, यह घोटाला 2020 में शुरू हुआ था जब देश कोविड-19 महामारी से जूझ रहा था। आरोप है कि ये शेल कंपनियां 4 चीनी संचालकों जोउ यी, हुआन लियू, वेइजियान लियू और गुआनहुआ वांग के निर्देश पर स्थापित की गई थीं।

CBI के एक प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, "इन शेल कंपनियों का इस्तेमाल बैंक अकाउंट और अलग-अलग पेमेंट गेटवे के साथ मर्चेंट अकाउंट खोलने के लिए किया गया था, जिससे अपराध की कमाई को तेजी से लेयर करने और डायवर्ट करने में मदद मिली।"

उनके भारतीय सहयोगियों ने अनजान लोगों से पहचान दस्तावेज हासिल किए, जिनका इस्तेमाल शेल कंपनियों और म्यूल अकाउंट का नेटवर्क बनाने के लिए किया गया ताकि घोटालों से मिली रकम को सफेद किया जा सके और पैसे के लेन-देन का पता न चल सके।

जांच में कम्युनिकेशन लिंक और ऑपरेशनल कंट्रोल का खुलासा हुआ, जिससे एजेंसी ने कहा कि विदेश से फ्रॉड नेटवर्क चलाने वाले चीनी मास्टरमाइंड की भूमिका साबित हुई।

सीबीआई के बयान में कहा गया है, "खास बात यह है कि दो भारतीय आरोपियों के बैंक अकाउंट से जुड़ी एक UPI आईडी अगस्त 2025 तक एक विदेशी लोकेशन पर एक्टिव पाई गई, जिससे भारत के बाहर से फ्रॉड इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगातार विदेशी कंट्रोल और रियल-टाइम ऑपरेशनल निगरानी पक्के तौर पर साबित होती है।"

जांच में पता चला कि रैकेट चलाने वाले लोग एक बहुत ही लेयर्ड, टेक्नोलॉजी-बेस्ड तरीके का इस्तेमाल कर रहे थे, जिसमें गूगल विज्ञापन, बल्क एसएमएस कैंपेन, सिम-बॉक्स-बेस्ड मैसेजिंग सिस्टम, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, फिनटेक प्लैटफॉर्म और कई फर्जी बैंक खातों का इस्तेमाल किया जा रहा था।

प्रवक्ता ने कहा, "ऑपरेशन का हर स्टेज - पीड़ितों को लुभाने से लेकर पैसे इकट्ठा करने और ट्रांसफर करने तक - असली कंट्रोल करने वालों की पहचान छिपाने और कानून लागू करने वाली एजेंसियों से बचने के लिए जानबूझकर इस तरह से बनाया गया था।"

चार्जशीट में चार चीनी नागरिकों सहित 17 लोगों और 58 कंपनियों के नाम हैं।

यह जांच गृह मंत्रालय के तहत इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) से मिले इनपुट के आधार पर शुरू की गई थी, जिसने ऑनलाइन निवेश और रोजगार योजनाओं के जरिये नागरिकों के साथ बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी का खुलासा किया था, जिसके बाद अक्टूबर में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था।