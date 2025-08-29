AAI के मैनेजर पर 232 करोड़ रुपए अपने निजी खातों में ट्रांसफर करने का आरोप, CBI ने केस दर्ज किया

सीबीआई ने भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण के एक वरिष्ठ प्रबंधक के खिलाफ केस दर्ज किया है। उस पर देहरादून हवाई अड्डे पर अपनी तैनाती के दौरान तीन वर्षों में फर्जी लेखा प्रविष्टियों के माध्यम से कथित तौर पर 232 करोड़ रुपए से अधिक की रकम अपने निजी खातों में ट्रांसफर करने का आरोप है।

सीबीआई के अधिकारी ने बताया कि एक आंतरिक ऑडिट में वित्त एवं लेखा विभाग के वरिष्ठ प्रबंधक राहुल विजय द्वारा कथित गबन का पता चला। ऑडिट में 2019-20 और 2022-23 के बीच वित्तीय रिकॉर्ड में परिसंपत्तियों के असामान्य रकम का पता चला।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) ने निष्कर्षों की पुष्टि के लिए एक समिति का गठन किया। समिति ने फर्जी लेखा प्रविष्टियों, परिसंपत्ति मुद्रास्फीति और प्राधिकरण के खातों से विजय के निजी खातों में रकम ट्रांसफर करने के मामलों को उजागर किया।

एएआई के वरिष्ठ प्रबंधक (वित्त) चंद्रकांत पी. ​​ने 18 अगस्त को सीबीआई में एक औपचारिक शिकायत दर्ज कराई। यही शिकायत एजेंसी की आर्थिक अपराध इकाई द्वारा जांच की जाने वाली प्राथमिकी का आधार बनी।

सीनियर मैनेजर विजय भारतीय स्टेट बैंक में एएआई के आधिकारिक बैंक खातों में अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता था। आरोप है कि उसने गुप्त रूप से रकम ट्रांसफर करने के लिए तीन अलग-अलग आईडी बनाईं। उसने कथित तौर पर शुरुआत में छोटे लेनदेन के साथ सिस्टम का परीक्षण किया और फिर बाद में बड़ी रकम का लेनदेन किया।

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि उसने आधिकारिक रिकॉर्ड में लगभग 189 करोड़ रुपए की संपत्ति का सृजन दिखाया, जो अस्तित्व में ही नहीं थी। इस पैसे को उसने अपने निजी खातों में ट्रांसफर करवा लिया। विजय ने एएआइ के एक ठेकेदार को पैसा ट्रांसफर किया और उसी काम के लिए उसने आंकड़े बढ़ा-चढ़ाकर अपने खाते में पैसा ट्रांसफर कर लिया।

उदाहरण के लिए, 29 सितंबर 2021 को उसने न्यू टर्मिनल बिल्डिंग फेज 1 के बिजली कार्य के लिए 67.81 करोड़ रुपए की वास्तविक रकम बनाई। अगली तारीख को प्रविष्टियों की नकल करके 189 करोड़ रुपए की 17 काल्पनिक रकम बनाईं और पूरे पैसे को अपने खाते में ट्रांसफर कर लिया।