CBI ने दिल्ली पुलिस के ASI को लाखों रुपए की रिश्वत लेते दबोचा, इस काम के बदले मांग रहा था घूस
संक्षेप: आरोपी पुलिसकर्मी ने शिकायतकर्ता को इस बात के लिए भी धमकाया था कि अगर उसने उसे रिश्वत की रकम नहीं दी तो वह कोर्ट में शिकायतकर्ता के खिलाफ प्रतिकूल रिपोर्ट पेश कर देगा।
सीबीआई (केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो) ने दिल्ली पुलिस के एक ASI (सहायक उप-निरीक्षक) को 2.4 लाख रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी पुलिसकर्मी ने एक संपत्ति से जुड़े मामले के लिए मनमाफिक वेरिफिकेशन रिपोर्ट देने के बदले यह रकम मांगी थी। अधिकारियों ने सोमवार को मामले की जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी ASI की पहचान पाटिल कुमार के रूप में हुई है, जो कि ज्योति नगर पुलिस स्टेशन में तैनात है।
पाटिल ने दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत में लंबित एक मामले में एक संपत्ति के बारे में अनुकूल वेरिफिकेशन रिपोर्ट जमा करने के बदले शिकायतकर्ता से कथित तौर पर 15 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। साथ ही अधिकारियों ने बताया कि कुमार ने कथित तौर पर धमकी भी दी थी कि अगर रिश्वत नहीं दी गई तो वह कोर्ट में शिकायतकर्ता के खिलाफ प्रतिकूल रिपोर्ट पेश कर देगा।
इस बारे में पीड़ित पक्ष से शिकायत मिलने के बाद सीबीआई ने 9 नवंबर को जाल बिछाया और आरोपी ASI को शिकायतकर्ता से आंशिक भुगतान के रूप में 2.40 लाख रुपए की रिश्वत मांगते और स्वीकार करते हुए रंगे हाथों दबोच लिया। सीबीआई के एक प्रवक्ता ने कहा, 'आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है।'