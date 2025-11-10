Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsCBI arrests Delhi cop for taking Rupees 2.4 lakh bribe
CBI ने दिल्ली पुलिस के ASI को लाखों रुपए की रिश्वत लेते दबोचा, इस काम के बदले मांग रहा था घूस

CBI ने दिल्ली पुलिस के ASI को लाखों रुपए की रिश्वत लेते दबोचा, इस काम के बदले मांग रहा था घूस

संक्षेप: आरोपी पुलिसकर्मी ने शिकायतकर्ता को इस बात के लिए भी धमकाया था कि अगर उसने उसे रिश्वत की रकम नहीं दी तो वह कोर्ट में शिकायतकर्ता के खिलाफ प्रतिकूल रिपोर्ट पेश कर देगा। 

Mon, 10 Nov 2025 05:49 PMSourabh Jain पीटीआई
share Share
Follow Us on

सीबीआई (केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो) ने दिल्ली पुलिस के एक ASI (सहायक उप-निरीक्षक) को 2.4 लाख रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी पुलिसकर्मी ने एक संपत्ति से जुड़े मामले के लिए मनमाफिक वेरिफिकेशन रिपोर्ट देने के बदले यह रकम मांगी थी। अधिकारियों ने सोमवार को मामले की जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी ASI की पहचान पाटिल कुमार के रूप में हुई है, जो कि ज्योति नगर पुलिस स्टेशन में तैनात है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पाटिल ने दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत में लंबित एक मामले में एक संपत्ति के बारे में अनुकूल वेरिफिकेशन रिपोर्ट जमा करने के बदले शिकायतकर्ता से कथित तौर पर 15 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। साथ ही अधिकारियों ने बताया कि कुमार ने कथित तौर पर धमकी भी दी थी कि अगर रिश्वत नहीं दी गई तो वह कोर्ट में शिकायतकर्ता के खिलाफ प्रतिकूल रिपोर्ट पेश कर देगा।

इस बारे में पीड़ित पक्ष से शिकायत मिलने के बाद सीबीआई ने 9 नवंबर को जाल बिछाया और आरोपी ASI को शिकायतकर्ता से आंशिक भुगतान के रूप में 2.40 लाख रुपए की रिश्वत मांगते और स्वीकार करते हुए रंगे हाथों दबोच लिया। सीबीआई के एक प्रवक्ता ने कहा, 'आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है।'

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain
सौरभ जैन पत्रकारिता में लगभग 15 वर्ष से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जुलाई 2009 में ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है। सौरभ को राजनीति, बॉलीवुड और खेल की खबरों में विशेष रुचि है। और पढ़ें
Ncr News Delhi News
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।