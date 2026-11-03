नोएडा PNB में हुए करोड़ों के फर्जीवाड़ा मामले में महिला कर्मचारी और उसका BF गिरफ्तार, CBI उगलवाएगी राज
इस फर्जीवाड़े को लेकर सीबीआई की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (गाजियाबाद) ने पीएनबी के नोएडा मंडल के मुख्य प्रबंधक की ओर से 23 अक्टूबर को भेजी गई लिखित शिकायत के आधार पर गुरुवार (29 अक्टूबर) को मामला दर्ज किया था।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने पंजाब नेशनल बैंक की ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश स्थित पाई शाखा में हुए 10.24 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में बैंक की एक ऑफिस असिस्टेंट कर्मचारी और उसके एक निजी सहयोगी को गिरफ्तार किया है। आरोपी असिस्टेंट/सब-स्टाफ सदस्य की पहचान दीपांशी के रूप में हुई है, जबकि उसके सहयोगी की पहचान आशुतोष कुमार पाठक के रूप में हुई है। आशुतोष को दीपांशी का प्रेमी बताया जा रहा है। इन दोनों पर इस धोखाधड़ी में शामिल होने का आरोप है।
इस बारे में मंगलवार को एक आधिकारिक बयान जारी करते हुए सीबीआई ने बताया कि इस संबंध में गत 29 अक्टूबर को शिकायत मिलने के बाद मामला दर्ज किया था। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि आरोपी ऑफिस असिस्टेंट ने निजी व्यक्ति और अन्य अज्ञात सहयोगियों के साथ मिलकर एक साजिश रची और विभिन्न ग्राहकों के खातों से अनाधिकृत रूप से 10.24 करोड़ रुपए की राशि निकाल ली।
CBI ने इस गिरफ्तारी के बाद पुणे (महाराष्ट्र) की CBI मामलों की विशेष अदालत से इस निजी व्यक्ति के लिए ट्रांजिट रिमांड हासिल कर ली है। साथ ही सीबीआई अधिकारियों ने बताया कि मामले की विस्तृत जांच अभी जारी है।
सीबीआई ने 29 अक्टूबर को दर्ज किया था मामला
इस मामले को लेकर सीबीआई की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (गाजियाबाद) ने पीएनबी के नोएडा मंडल के मुख्य प्रबंधक की ओर से 23 अक्टूबर को भेजी गई लिखित शिकायत के आधार पर गुरुवार (29 अक्टूबर) को मामला दर्ज किया था। यह शिकायत 'सेक्टर पाई' शाखा की एक कर्मचारी और कुछ अन्य खाताधारकों के खिलाफ की गई थी।
दीपांशी और आशुतोष समेत कई अन्य को बनाया आरोपी
सीबीआई ने FIR में शाखा की कार्यालय सहायक दीपांशी, खाताधारक आशुतोष पाठक और कुछ अज्ञात लोक सेवकों तथा निजी व्यक्तियों को आरोपी बनाया था। इन सभी के खिलाफ आपराधिक साजिश, विश्वासघात, धोखाधड़ी, खातों में हेराफेरी और लोक सेवकों द्वारा आपराधिक कदाचार से संबंधित भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसके अलावा, प्राथमिकी में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धाराएं भी लगाई गई हैं।
16 सितंबर को पहली बार धोखाधड़ी होने का पता चला
पीएनबी ने अपनी शिकायत में कहा है कि कथित धोखाधड़ी का खुलासा तब हुआ, जब 16 सितंबर को एक खाताधारक अपने खाते से हुए तीन संदिग्ध निकासी लेनदेन की शिकायत लेकर शाखा प्रबंधक के पास पहुंची। इसके बाद बैंक के कई खाताधारकों ने अपने-अपने बचत खातों और सावधि जमा (एफडी) राशि से अनुमति के बिना करोड़ों रुपए गायब किए जाने का आरोप लगाया।
बाद में हुई जांच के बाद बैंक ने अब तक विभिन्न ग्राहक खातों से 10.24 करोड़ रुपए की अनधिकृत निकासी की बात पता चलने की जानकारी दी। आरोप है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान इस धनराशि का गबन किया गया। शिकायत के मुताबिक, धोखाधड़ी की वास्तविक राशि का पता लगाने के लिए शाखा में खातों और लेनदेन का मिलान किया जा रहा है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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