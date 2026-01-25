नोएडा के चाइल्ड पीजीआई अस्पताल में कैथ लैब का ट्रायल शुरू, फरवरी से होगा इलाज

Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर NewsCath lab trials start in Noida Child PGI hospital treatment will start in February
संक्षेप:

Jan 25, 2026 11:29 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, नोएडा
नोएडा के बाल चिकित्सा और स्नातकोत्तर संस्थान (चाइल्ड पीजीआई) में कैथ लैब का ट्रायल शुरू कर दिया गया है। हृदय रोग से पीड़ित बच्चों को फरवरी से इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। दिल में छेद, धमनियों में सिकुड़न को ठीक करने सहित हृदय की कई बीमारियों के इलाज में कैथ लैब का उपयोग हो सकेगा।

बाल चिकित्सालय में कैथ लैब से जुड़ी सभी मशीनें लगा दी गई हैं। इसकी शुरुआती जांच के बाद अब डॉक्टरों ने इसका परीक्षण शुरू किया है। एक हफ्ते के परीक्षण के बाद कैथ लैब की सुविधा मरीजों को मिलनी शुरू होगी। हृदय से संबंधित बीमारियों के इलाज की सुविधा अभी भी अस्पताल में है, लेकिन वह ओपन सर्जरी से होता है। यहां दिल में छेद का इलाज तीन साल से अधिक समय से चल रहा। कैथ लैब की सुविधा होने से कम चीरा लगाकर बच्चों का इलाज हो सकेगा। इससे सटीक परिणाम भी मिलते हैं।

बाल चिकित्सा एवं स्नातकोत्तर संस्थान के निदेशक डॉ. एके सिंह ने बताया कि कैथ लैब का ट्रायल पूरा होने के बाद जल्द ही इसके माध्यम से हृदय रोग से पीड़ित बच्चों का इलाज शुरू कर दिया जाएगा।

कई बीमारियों में लाभदायक

बच्चों में जन्मजात दोष दिल में छेद, वाल्व की सिकुड़न और रक्त वाहिकाओं के संकुचन का इलाज स्टेंटिंग या बैलून के माध्यम से हो सकेगा। अतालता (एरिथमिया) में हृदय की धड़कन तेज या अनियमित होने पर कैथेटर के माध्यम से खराब ऊतकों को नष्ट किया जाता है। ओपन-हार्ट सर्जरी की तुलना में इसमें जटिलताएं कम होती हैं और बच्चे जल्दी घर जा सकते हैं।

दर्द कम होने के साथ तेजी से सुधार

कैथ लैब (कार्डियक कैथ लैब) बच्चों में हृदय संबंधी जन्मजात और अन्य जटिल समस्याओं के इलाज में काफी मददगार है। यह कम चीर-फाड़ वाली तकनीक है, जिसमें कैथेटर (पतली नली) के माध्यम से बिना ओपन-हार्ट सर्जरी किए दिल की बीमारियों का इलाज किया जाता है। इससे बच्चों को कम दर्द होता है। तेज रिकवरी के साथ सीने पर निशान भी नहीं पड़ते। कैथेटर के जरिये डॉक्टर हृदय के अंदर ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन का स्तर और संरचनाओं का सटीक मूल्यांकन कर सकते हैं।

