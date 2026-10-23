त्रिपुरा और वहां के युवक पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले कंटेंट क्रिएटर की मुश्किलें बढ़ीं, कोर्ट ने हिरासत में भेजा
पुलिस सूत्रों का कहना है कि यह वीडियो कथित तौर पर करीब एक महीने पहले अहमदाबाद में रिकॉर्ड किया गया था और मामले में सात से आठ लोगों की भूमिका की जांच की जा रही है।
दिल्ली की एक अदालत ने त्रिपुरा के एक युवक के साथ कथित तौर पर नस्ली दुर्व्यवहार और राज्य के नाम को लेकर अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में कंटेंट क्रिएटर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आमिर शौकीन को शुक्रवार को एक दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होने के बाद गुरुवार को शौकीन को गिरफ्तार किया था। वीडियो में कथित तौर पर वह त्रिपुरा के एक युवक के साथ नस्ली दुर्व्यवहार और अपमान करते हुए दिखाई दे रहा है। पुलिस ने इस वीडियो का स्वत: संज्ञान लिया था।
उधर कोर्ट के फैसले की जानकारी देते हुए आमिर शौकीन के वकील विनीत जैन ने बताया, ‘आमिर को सदर बाजार पुलिस ने आज कोर्ट में पेश किया। पुलिस ने 6 दिनों की पुलिस हिरासत की मांग की थी लेकिन जज ने उसे 1 दिन की न्यायिक हिरासत दी है और कल फिर उसे कोर्ट के समक्ष पेश किया जाएगा। एक वीडियो वायरल हो रही है, उसे लेकर यह पेशी हुई थी।’
'SC-ST एक्ट के तहत भी आरोप लगाए गए'
आगे उन्होंने कहा, 'इस वीडियो को लेकर सदर बाजार थाने में FIR दर्ज की गई है। सिर्फ इसी मामले में FIR दर्ज की गई है। अन्य किसी मामले में FIR दर्ज नहीं की गई है। भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं 192, 196, 352 और 353 के तहत मामला दर्ज किया गया है। हमें जानकारी मिली है कि SC-ST एक्ट के तहत भी आरोप लगाए गए हैं।'
IFSO कर रहा वायरल वीडियो की जांच
सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली पुलिस की इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस (IFSO) इकाई कथित नस्ली दुर्व्यवहार के वायरल वीडियो की जांच कर रही है। 'पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष पुलिस इकाई' (SPUNER) ने IFSO इकाई को औपचारिक रूप से पत्र लिखकर वीडियो की जांच करने के लिए कहा है।
केंद्रीय मंत्री रीजीजू ने कही थी कड़ी कार्रवाई की बात
यह पूरा मामला आरोपी युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद चर्चा में आया। इसके बाद केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने भी इस घटना को लेकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। पुलिस सूत्रों का कहना है कि यह वीडियो कथित तौर पर करीब एक महीने पहले अहमदाबाद में रिकॉर्ड किया गया था और मामले में सात से आठ लोगों की भूमिका की जांच की जा रही है।
रीजीजू ने लिखा- दुष्ट व्यक्ति को सजा मिलेगी
किरेन रीजीजू ने उस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा था, 'इस दुष्ट व्यक्ति को सजा मिलेगी। आधिकारिक शिकायत दर्ज कराने में देरी जरूर हुई, लेकिन दिल्ली पुलिस और त्रिपुरा पुलिस उसे कड़ा सबक सिखाएंगी। समाज में इस तरह के बुरे बर्ताव को बर्दाश्त करने वाले लोग भी नफरत फैलाने के लिए जिम्मेदार हैं।'
त्रिपुरा पुलिस दिल्ली पहुंची
उधर इसी मामले को लेकर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने शुक्रवार को कहा कि राज्य पुलिस ने नस्ली दुर्व्यवहार के मामले में दिल्ली पुलिस की हिरासत में मौजूद 'कंटेंट क्रिएटर' आमिर शौकीन को जांच के लिए यहां लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री ने संवाददाताओं से कहा, 'दिल्ली के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की गिरफ्तारी की सूचना मिलते ही मैंने पुलिस महानिदेशक जीएस राव से संपर्क किया और उन्हें आरोपी को राज्य में लाने के लिए दिल्ली पुलिस से बात करने का निर्देश दिया।'
उन्होंने कहा, 'हमारी टीम पहले ही दिल्ली पहुंच चुकी है और आरोपी को त्रिपुरा लाने की प्रक्रिया में जुटी है। राज्य के एक युवक के साथ दुर्व्यवहार करने के मामले में यहां उसके खिलाफ एक अलग मामला दर्ज किया गया था।' साहा ने कहा, 'शौकीन फिलहाल दिल्ली पुलिस की हिरासत में है, इसलिए हम सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए उसे त्रिपुरा लाएंगे।'
पुलिस महानिरीक्षक (कानून-व्यवस्था) मनचक इप्पर ने भी पुष्टि की कि शौकीन को जांच के लिए 'ट्रांजिट रिमांड' पर त्रिपुरा लाने के वास्ते राज्य पुलिस दिल्ली पुलिस के साथ समन्वय कर रही है। इप्पर ने कहा, 'फिलहाल कंटेंट क्रिएटर एक मामले में दिल्ली पुलिस की हिरासत में है। हमारी टीम दिल्ली में मौजूद है। दिल्ली पुलिस की हिरासत खत्म होने के बाद हम आरोपी को जांच के लिए निश्चित रूप से त्रिपुरा लाएंगे।'
शौकीन के खिलाफ बृहस्पतिवार को पश्चिम त्रिपुरा जिले के न्यू कैपिटल कॉम्प्लेक्स (एनसीसी) थाने में भारतीय न्याय संहिता, 2023, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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