तिरंगा बिछाकर करा रहे थे घर की पुताई, लोनी के सभासद गुलजार अल्वी के खिलाफ केस दर्ज
संक्षेप: गाजियाबाद जिले के लोनी में राष्ट्रध्वज के अपमान का मामला सामने आया है। इस संबंध में एक सभासद पर केस दर्ज की गई है। आरोप है कि सभासद राष्ट्रध्वज को जमीन पर बिछाकर घर की पुताई करा रहे थे। आरोपी के मकान का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने ऐक्शन लिया है।
उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के लोनी में राष्ट्रध्वज के अपमान का मामला सामने आया है। इस संबंध में एक सभासद पर केस दर्ज की गई है। आरोप है कि सभासद राष्ट्रध्वज को जमीन पर बिछाकर घर की पुताई करा रहे थे। आरोपी के मकान का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने ऐक्शन लिया है।
लोनी बॉर्डर थानाक्षेत्र में रहने वाले वार्ड 35 के सभासद गुलजार अल्वी के खिलाफ राष्ट्रध्वज का अपमान करने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज की गई है। आरोपी के मकान का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें फर्नीचर पर राष्ट्रध्वज बिछाकर पुताई कराई जा रही है। हालांकि लाइव हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता।
सोशल मीडिया पर मंगलवार शाम को एक वीडियो डाला गया था। वीडियो के आधार पर आरोप लगाया गया था कि राष्ट्रध्वज तिरंगा का अपमान किया जा रहा है। पुलिस ने वीडियो की छानबीन की तो पता चला कि वीडियो में दिख रहा मकान लोनी नगर पालिका परिषद के वार्ड 35 के सभासद गुलजार अल्वी के मोहल्ला आर्यनगर स्थित मकान का है। वीडियो में मकान के आगे सभासद का बोर्ड भी लगा था।
इसके आधार पर दारोगा आशीष कुमार ने गुलजार अल्वी के खिलाफ थाना लोनी बॉर्डर में रिपोर्ट दर्ज कराई है। दारोगा के मुताबिक सभासद गुलजार अल्वी ने जानबूझकर राष्ट्रीय ध्वज का अपमान एवं अनादर किया है। इससे लोगों में नाराजगी है।
एसीपी अंकुर विहार ज्ञान प्रकाश राय ने बताया कि वायरल वीडियो के आधार पर सभासद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।