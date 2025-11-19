Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newscase has been filed against councillor Gulzar Alvi for defemating tricolour
तिरंगा बिछाकर करा रहे थे घर की पुताई, लोनी के सभासद गुलजार अल्वी के खिलाफ केस दर्ज

तिरंगा बिछाकर करा रहे थे घर की पुताई, लोनी के सभासद गुलजार अल्वी के खिलाफ केस दर्ज

संक्षेप: गाजियाबाद जिले के लोनी में राष्ट्रध्वज के अपमान का मामला सामने आया है। इस संबंध में एक सभासद पर केस दर्ज की गई है। आरोप है कि सभासद राष्ट्रध्वज को जमीन पर बिछाकर घर की पुताई करा रहे थे। आरोपी के मकान का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने ऐक्शन लिया है।

Wed, 19 Nov 2025 04:29 PMSubodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
share Share
Follow Us on

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के लोनी में राष्ट्रध्वज के अपमान का मामला सामने आया है। इस संबंध में एक सभासद पर केस दर्ज की गई है। आरोप है कि सभासद राष्ट्रध्वज को जमीन पर बिछाकर घर की पुताई करा रहे थे। आरोपी के मकान का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने ऐक्शन लिया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

लोनी बॉर्डर थानाक्षेत्र में रहने वाले वार्ड 35 के सभासद गुलजार अल्वी के खिलाफ राष्ट्रध्वज का अपमान करने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज की गई है। आरोपी के मकान का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें फर्नीचर पर राष्ट्रध्वज बिछाकर पुताई कराई जा रही है। हालांकि लाइव हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता।

सोशल मीडिया पर मंगलवार शाम को एक वीडियो डाला गया था। वीडियो के आधार पर आरोप लगाया गया था कि राष्ट्रध्वज तिरंगा का अपमान किया जा रहा है। पुलिस ने वीडियो की छानबीन की तो पता चला कि वीडियो में दिख रहा मकान लोनी नगर पालिका परिषद के वार्ड 35 के सभासद गुलजार अल्वी के मोहल्ला आर्यनगर स्थित मकान का है। वीडियो में मकान के आगे सभासद का बोर्ड भी लगा था।

इसके आधार पर दारोगा आशीष कुमार ने गुलजार अल्वी के खिलाफ थाना लोनी बॉर्डर में रिपोर्ट दर्ज कराई है। दारोगा के मुताबिक सभासद गुलजार अल्वी ने जानबूझकर राष्ट्रीय ध्वज का अपमान एवं अनादर किया है। इससे लोगों में नाराजगी है।

एसीपी अंकुर विहार ज्ञान प्रकाश राय ने बताया कि वायरल वीडियो के आधार पर सभासद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा लाइव हिन्दुस्तान में दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों की गतिविधियों पर लिखते हैं। 17 साल से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सेवाएं दे रहे सुबोध ने यूं तो डीडी न्यूज से इंटर्नशिप कर मीडिया में प्रवेश किया था, लेकिन पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत दैनिक जागरण, जम्मू से बतौर ट्रेनी 2007 में की। वह कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। वह दैनिक जागरण, नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स, अमर उजाला और हिन्दुस्तान अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल का अनुभव रखने वाले सुबोध मूलरूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा से लेकर विज्ञान में स्नातक तक की पढ़ाई बिहार से की है। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता व मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। सुबोध वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के स्टेट डेस्क पर काम कर रहे हैं। वह राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में विशेष रूचि रखते हैं। और पढ़ें
Ghaziabad News
लेटेस्ट Hindi News , Delhi Blast, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।