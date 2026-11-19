नोएडा के फेस्टिवल सिटी के निदेशकों पर केस, सतिंदर भसीन की पत्नी समेत 6 नामजद
नोएडा के फेस्टिवल सिटी प्रोजेक्ट में निवेशकों से करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी करने वाले 6 निदेशकों पर केस दर्ज किया गया है। आरोप है कि प्रोजेक्ट के नाम पर करीब 88 निवेशकों से रकम लेने के बावजूद उन्हें न तो दुकान और कार्यालय उपलब्ध कराए गए और न ही उनकी धनराशि लौटाई गई।
नोएडा के सेक्टर-143 स्थित फेस्टिवल सिटी प्रोजेक्ट में निवेशकों से करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी करने वाले छह निदेशकों पर शासन की अनुमति के बाद आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) मेरठ सेक्टर थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। बाइक बोट घोटाले के आरोपी सतिंदर सिंह भसीन की पत्नी और बाकी के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है।
प्रोजेक्ट के नाम पर करीब 88 निवेशकों से रकम लेने के बावजूद उन्हें न तो दुकान और कार्यालय उपलब्ध कराए गए और न ही उनकी धनराशि लौटाई गई। प्रकरण में जांच भी शुरू कर दी गई है। नोएडा विकास प्राधिकरण ने वर्ष 2008 में आनंद इन्फो एज प्राइवेट लिमिटेड को सेक्टर-143 में आईटी सेक्टर से संबंधित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के निर्माण और बिक्री के लिए एक लाख वर्ग मीटर जमीन आवंटित की थी।
वर्ष 2012 में इस जमीन को सेक्टर-143 की जगह सेक्टर-143बी में आवंटित किया गया था। इसका नक्शा 26 अक्तूबर 2012 को प्राधिकरण ने स्वीकृत किया था। इसके बाद कंपनी के निदेशकों ने वर्ष 2012 में मिस्ट एवेन्यू/फेस्टिवल सिटी योजना लॉन्च की। इस भूखंड पर योजना के तहत निर्धारित समयावधि में आईटी सेक्टर से संबंधित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का निर्माण कर निवेशकों को आवंटित और बिक्री किया जाना था।
आरोप है कि निदेशकों ने न तो निर्माण कार्य पूरा किया और न ही 88 निवेशकों की जमा रकम वापस की। जांच में सामने आया कि आवंटित जमीन पर केवल आंशिक भवन निर्माण कराया गया। निवेशकों से रकम लेने के बावजूद उन्हें दुकान और कार्यालय उपलब्ध नहीं कराए गए।
सतिंदर सिंह भसीन बाइक बोट घोटाले में शामिल था
जांच में सतिंदर सिंह भसीन उर्फ मोटू भसीन पुत्र जेएस भसीन, उसकी पत्नी क्वेंसी भसीन, हरप्रीत सिंह छाबड़ा, विनोद कुमार, युवराज अबोल, सरबजीत सिंह साहनी और रितेश गुप्ता पुत्र सूरज गुप्ता को दोषी पाया गया। जांच अधिकारी के अनुसार इन निदेशकों द्वारा करीब 88 निवेशकों से करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी किए जाने के साक्ष्य मिले हैं। इसके बाद सतिंदर सिंह भसीन को छोड़कर बाकी छह आरोपियों के खिलाफ मेरठ के ईओडब्ल्यू थाने में अपराध संख्या 05/2026 आईपीसी की धारा 420 और 120-बी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।
इनके खिलाफ मुकदमा
1. क्वेंसी भसीन पत्नी सतिंदर सिंह भसीन निवासी राजौरी गार्डन, दिल्ली
2. हरप्रीत सिंह छाबड़ा निवासी मानसरोवर गार्डन, नई दिल्ली
3. विनोद कुमार निवासी इंद्रापार्क पालम कॉलोनी नई दिल्ली
4. युवराज अरबोला निवासी नई दिल्ली
5. सरबजीत सिंह साहनी निवासी गुरुनानकपुरी जनकपुरी नई दिल्ली
6. रितेश गुप्ता निवासी डी-90 सेक्टर-26 गौतमबुद्धनगर।
सुप्रीम कोर्ट से अनुमति ली जाएगी
जानकारी के अनुसार सतिंदर सिंह भसीन बाइक बोट घोटले में आरोपी था। सुप्रीम कोर्ट ने सतिंदर भसीन के पक्ष में एक आदेश पारित किया था, जिसमें सतिंदर के खिलाफ किसी भी कानूनी कार्रवाई से पहले सुप्रीम कोर्ट से अनुमति लेने का आदेश दिया गया था। इस आदेश के अनुपालन अब ईओडब्ल्यू सुप्रीम कोर्ट से सतिंदर भसीन के खिलाफ मुकदमे की अनुमति मांगेगा। बताया जा रहा है कि इस मामले में यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद की गई। शासन की मंजूरी के बाद जांच अधिकारी ने धोखाधड़ी करने और आपराधिक साजिश रचने की पड़ताल शुरू कर दी है।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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