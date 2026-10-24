हिंदू देवी-देवताओं को न मानने की शपथ; सपा प्रवक्ता राजकुमार भाटी के खिलाफ केस दर्ज
दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान हिंदू देवी-देवताओं को नहीं मानने की शपथ लेने के आरोप में सपा प्रवक्ता राजकुमार भाटी पर केस दर्ज हो गया है। एक शिकायत पर दादरी कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई की है।
दिल्ली में रविवार को एक कार्यक्रम के दौरान हिंदू देवी-देवताओं को नहीं मानने की शपथ लेने के मामले में सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। गोरक्षा हिंदू दल के अध्यक्ष वेद नागर की शिकायत पर दादरी कोतवाली पुलिस ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। शिकायतकर्ता का कहना है कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे राजकुमार भाटी के वीडियो से करोड़ों हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। राजकुमार भाटी की ओर से देश का माहौल खराब करने की कोशिश की गई है।
थाना दादरी के प्रभारी निरीक्षक नीरज कुमार मिश्रा ने बताया कि गोरक्षा हिंदू दल के अध्यक्ष वेद नागर ने शनिवार को सुबह थाने में शिकायत दर्ज कराई। इसमें नागर ने कहा है कि वह गुर्जर समाज से आते हैं। उनके समाज के लोग भगवान शिव की उपासना करते हैं और भगवान विष्णु के साथ भगवान राम में आस्था रखने वाले सनातनी हैं। उनके समाज और पूर्वजों ने सनातन धर्म, राष्ट्र और संस्कृति की रक्षा के लिए अनगिनत बलिदान दिए हैं।
वेद नागर ने अपनी शिकायत में आगे कहा है कि चक्रवर्ती सम्राट मिहिर भोज, वीरांगना राम प्यारी गुर्जर, राजमाता गुजरी और रामावतार भाटी जैसी महान हस्तियां गुर्जर समाज के गौरवशाली इतिहास की प्रतीक हैं। गुर्जर समाज में जन्मे राजकुमार भाटी ने दिल्ली में आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रम में हिंदू देवी-देवताओं, भगवान श्रीराम, भगवान श्रीकृष्ण और सनातन धर्म की मान्यताओं के खिलाफ बयान दिया है।
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लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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