रेप फिर शादी के बाद धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का आरोप, यूट्यूबर के खिलाफ केस दर्ज

गाजियाबाद के खोड़ा थाना क्षेत्र में पहचान छिपाकर दोस्ती करने, दुष्कर्म और शादी के बाद धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाने का मामला सामने आया है। युवती ने मशहूर यूट्यूबर मनी मिराज उर्फ रमडी मिराज के खिलाफ खोड़ा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पीड़िता से वारदात लगभग ढाई साल पहले हुई और अब जान से मारने की धमकी मिलने के बाद युवती ने पुलिस से गुहार लगाई है। पुलिस रिपोर्ट दर्ज करके मामले की जांच कर रही है।

पीड़ित युवती के अनुसार लगभग ढाई साल पहले मनी मिराज ने उनसे पहचान छिपाकर दोस्ती की थी। मनी मिराज एक यूट्यूब चैनल चलाता था और वह चैनल में जॉब करती थीं। आरोप है कि एक दिन युवती को कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर बेहोशी की हालत में दुष्कर्म किया गया। होश में आने पर जब युवती ने इसका विरोध किया तो मनी मिराज ने शादी करने का वादा किया। इस घटना के कुछ दिन बाद मनी मिराज ने उनसे शादी कर ली और अपने घर ले गया। घर जाकर युवती को उसकी असली पहचान के बारे में जानकारी हुई। आरोप है कि मनी मिराज ने युवती पर यह बात छिपाकर रखने दबाव बनाया। आरोप है कि इस दौरान लगातार यौन शोषण किया गया और धर्म परिवर्तन करने, कलमा पढ़ने के साथ प्रतिबंधित पशु का मांस खाने तक का दबाव उन पर बनाया गया। यहां तक कि गर्भपात भी कराने का भी आरोप पीड़िता ने लगाया है।

युवती का आरोप है कि मिराज ने उनकी कमाई भी रखना शुरू कर दिया। नकद और ऑनलाइन माध्यम से मनी मिराज ने लाखों रुपये उनसे हड़प लिए। इसके कुछ दिन बाद उन्हें पता चला कि मिराज के कई अन्य लड़कियों से भी संबंध हैं और वह पहले से शादीशुदा है। उसके दो बच्चे भी हैं। जब उन्होंने इसका विरोध किया तब आरोपी ने मारपीट की और परिवार वालों ने जान से मारने की धमकी दी। पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता ने अपनी जान को खतरा जताया है।