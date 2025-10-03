दिल्ली में दिव्यांगों की देखभाल करने वालों को मिलेंगे 6000 रुपये महीना, नोटिफिकेशन जारी; क्या हैं शर्तें

राजधानी दिल्ली में 60 से 100 फीसदी तक दिव्यांग की देखरेख करने वालों को सरकार छह हजार रुपये प्रतिमाह की सहायता राशि देगी। यह राशि दिव्यांग के बैंक खाते में ही जाएगी ताकि अगर देखरेख करने वाला बदले तो यह राशि उसे ही मिले।

राजधानी दिल्ली में 60 से 100 फीसदी तक दिव्यांग की देखरेख करने वालों को सरकार छह हजार रुपये प्रतिमाह की सहायता राशि देगी। यह राशि दिव्यांग के बैंक खाते में ही जाएगी ताकि अगर देखरेख करने वाला बदले तो यह राशि उसे ही मिले। दिल्ली सरकार की इस योजना को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। जल्द ही आवेदन ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर किए जा सकेंगे।

राजधानी में बड़ी संख्या में ऐसे दिव्यांग हैं, जो अकेले चलने में सक्षम नहीं हैं। ऐसे दिव्यांगों की देखरेख करने के लिए हमेशा कोई शख्स उनके आसपास चाहिए होता है। वह कोई परिवार का सदस्य या नजदीकी हो सकता है। ऐसे लोगों के लिए सरकार यह सहायता योजना लेकर आई है। अगर किसी भी समय आवेदक द्वारा दी गई जानकारी में असत्यता मिली तो कानूनी कार्रवाई के साथ जारी की गई राशि को वापस वसूला जाएगा।

कौन कर सकता है आवेदन ● 60 से 100 फीसदी दिव्यांगता का प्रमाणपत्र हो

● परिवार की वार्षिक आय एक लाख से अधिक नहीं हो

● आवेदक दिल्ली में कम से कम पांच वर्ष से रह रहा हो

● आवेदक के पास आधार कार्ड अवश्य होना चाहिए

सभी कश्मीरी विस्थापित परिवारों को राहत भत्ता इसके साथ ही, कश्मीरी विस्थापितों को मिलने वाले राहत भत्ते को लेकर दिल्ली सरकार ने गुरुवार को अहम निर्णय लिया। सरकार ने इनकी राहत राशि की प्रक्रिया को आसान करते हुए पारिवारिक आय सीमा को खत्म कर दिया है। फैसले के बाद सभी पंजीकृत कश्मीरी विस्थापित परिवारों को राहत भत्ता मिलेगा।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि तीन दशकों से अपने घरों से दूर रह रहे कश्मीरी हिन्दू विस्थापितों के जीवन में यह फैसला नई किरण लेकर आएगा। मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कश्मीरी विस्थापितों को बुलाकर उनकी समस्याएं सुनीं। इसके बाद सरकार ने 26,800 रुपये मासिक आय सीमा की शर्त को समाप्त कर दिया है। पंजीकृत कश्मीरी विस्थापित परिवारों को उनकी वर्तमान आय की परवाह किए बिना राहत भत्ता मिलेगा।