दिल्ली में गाड़ीचोर गिरोह का पर्दाफाश, नाबालिग समेत चार दबोचे

उत्तर पूर्वी जिला एएटीएस ने एक सक्रिय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश कर तीन कुख्यात अपराधियों और एक नाबालिग को पकड़ा है। पुलिस ने उनके कब्जे से चोरी के कुल 11 वाहन बरामद किए हैं। पुलिस उपायुक्त आशीष मिश्रा ने बताया कि एएटीएस इंचार्ज इंस्पेक्टर योगेश वशिष्ठ की टीम ने सात अक्तूबर की रात दो संदिग्धों रहीस और जाबिद उर्फ पतला को काले रंग की चोरी की स्कूटी के साथ पकड़ा। बाद में उनकी निशानदेही पर दो अन्य आरोपियों समीर उर्फ मामा और एक नाबालिग को भी पकड़ा गया।

इनसे पूछताछ के बाद पुलिस ने चोरी के 10 अन्य बरामद किए गए। मुख्य आरोपी 40 वर्षीय रहीस पर पहले भी चोरी और लूट के 14 मामले दर्ज हैं, जबकि 24 वर्षीय जाबिद पर चोरी के तीन मामले हैं। सभी आरोपी सुंदर नगरी इलाके के रहने वाले हैं।

इससे पहले दिल्ली पुलिस ने झपटमारों और जेबकतरों से चोरी के मोबाइल फोन खरीदने और उन्हें बिहार के मुंगेर के रास्ते नेपाल ले जाने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया था। पुलिस ने इस मामले में पांच लोगों को गिरफ्तार किया था और चोरी के 224 मोबाइल फोन बरामद किए थे। पुलिस ने बताया था कि बरामद किए गए कई मोबाइल फोन राष्ट्रीय राजधानी में चोरी और छीने गए थे। पुलिस के मुताबिक, आरोपियों की पहचान वृंदावन (23), मुकेश कुमार (21), विक्की बिंद (20), विक्की कुमार (25) और विकास पांडे (24) के रूप में हुई थी।

जांचकर्ताओं के अनुसार, आरोपियों ने स्वीकार किया था कि ‘जेन-जेड’ विद्रोह के बाद नेपाल में राजनीतिक अशांति के कारण माल की खेप में देरी हुई थी।