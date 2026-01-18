2 घंटे तक मदद के लिए चिल्लाता रहा इंजीनियर, फिर सदा के लिए खामोश हो गया; बेबस पिता देखते रह गए

संक्षेप: घर लौटने का एक सामान्य सफर नोएडा में एक दिल दहला देने वाली घटना में तब्दील हो गया, जिसमें 27 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज की दुखद मौत हो गई। लगभग दो घंटे तक मदद के लिए चिल्लाने और चीखने के बाद उनकी मौत हो गई, जबकि उनके पिता सड़क से असहाय होकर देखते रहे।

घर लौटने का एक सामान्य सफर नोएडा में एक दिल दहला देने वाली घटना में तब्दील हो गया, जिसमें 27 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर की दुखद मौत हो गई। शनिवार तड़के 27 साल के युवराज मेहता की कार नोएडा में एक निर्माण स्थल के पानी से भरे गड्ढे में जा गिरी। लगभग दो घंटे तक मदद के लिए चिल्लाने और चीखने के बाद उनकी मौत हो गई, जबकि उनके पिता सड़क से असहाय होकर देखते रहे। संसाधनों की कमी के कारण वह मदद करने की कोशिश करते रहे, लेकिन असफल रहे।

युवराज गुरुग्राम की एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता था और सेक्टर 150 की एक ऊंची इमारत में अपने पिता राज कुमार मेहता के साथ रहता था। उसकी मां का निधन लगभग दो साल पहले हो गया था। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि घने कोहरे के कारण दृश्यता कम होने से युवराज गड्ढे में गिर गया और पुलिस के पहुंचने के बावजूद उसे बचाया नहीं जा सका। उसने अपनी आंशिक रूप से डूबी हुई कार के ऊपर से मदद की गुहार लगाई।

पापा, मैं फंस गया हूं, कार नाले में गिर गई है लगभग आधी रात को जब युवराज फंस गया तो उसने अपने पिता को मदद के लिए पुकारा। उसके पिता तुरंत मौके पर पहुंचे। पिता राज कुमार ने एचटी को बताया कि जब मेरा बेटा फंसा हुआ था तब उसने खुद मुझे फोन किया। उसने कहा कि पापा, मैं फंस गया हूं, कार नाले में गिर गई है।

उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस के मौके पर पहुंचने के बावजूद युवराज को बचाने के लिए वे कुछ खास नहीं कर सके क्योंकि उनके साथ कोई तैराक नहीं था। उन्होंने कहा कि अगर कोई तैराक होता तो युवराज तक पहुंचा जा सकता था, क्योंकि पानी बहुत गहरा था। युवराज के दोस्तों ने भी कहा कि बचाव दल समय पर नहीं पहुंच पाए। मृतक के एक मित्र पंकज ने बताया कि बचाव दल रात 2:30 बजे पहुंचे और 3:20 बजे तक पानी में उतर भी नहीं पाए।

पिता, पुलिस और प्रत्यक्षदर्शी देखते रह गए पिता, पुलिस और कुछ प्रत्यक्षदर्शी सड़क से यह सब देख रहे थे। युवराज अपनी आंशिक रूप से डूबी हुई कार के ऊपर खड़ा होकर मदद की गुहार लगा रहा था। युवराज के दोस्त पंकज टोकस ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि वह किसी तरह कार से बाहर निकलने में कामयाब रहा और छत पर चढ़कर अपने पिता को फोन किया।

टोकास ने आगे बताया कि मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने बार-बार कहा कि उन्हें तैरना नहीं आता। क्रेन और रस्सियां ​​भी मंगवाई गईं, लेकिन मेरे दोस्त को बचाने के लिए कोई भी पानी में नहीं उतरा। और फिर रात करीब 2:30 बजे उसने मदद के लिए गुहार लगाना बंद कर दिया।

वह कहता रहा, ‘कृपया मुझे बचाओ' एक प्रत्यक्षदर्शी मोहिंदर ने अंततः मदद करने की कोशिश की। उसने कहा कि लगभग एक घंटे पैंतालीस मिनट तक वह मदद के लिए गुहार लगाता रहा। वह कहता रहा, ‘कृपया मुझे बचाओ, किसी भी तरह से मुझे बचाओ’।

मोहिंदर ने दावा किया कि जब तक वह वहां पहुंचा, युवराज मेहता की संभवतः मौत हो चुकी थी। लड़का मेरे पहुंचने से लगभग 10 मिनट पहले ही डूब चुका था। मैंने बचाव दल को बाहर आने को कहा और कहा कि मैं अंदर जाता हूं। वे बाहर आए। मैंने अपने कपड़े उतारे, कमर में रस्सी बांधी और कम से कम 50 मीटर पानी में उतर गया। उन्हें न तो शव मिला और न ही कार। शव कुछ समय बाद बरामद हुआ।

किसी ने उसकी मदद नहीं की मोहिंदर ने आरोप लगाया कि घटनास्थल पर मौजूद आपातकालीन कर्मियों ने ठंडे तापमान और पानी की सतह के नीचे संभावित खतरों का हवाला देते हुए पानी में उतरने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस, एसडीआरएफ और दमकलकर्मी मौके पर मौजूद थे। लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं की। वे कह रहे थे, ‘पानी बहुत ठंडा है। हम अंदर नहीं जाएंगे। अंदर लोहे की छड़ें हैं। हम नहीं जाएंगे’।

पुलिस की एफआईआर और बयान हिंदुस्तान टाइम्स द्वारा प्राप्त पुलिस शिकायत में राज कुमार ने आरोप लगाया है कि सेक्टर 150 के निवासियों ने नोएडा प्रशासन से नाले के पास बैरिकेडिंग और रिफ्लेक्टर लगाने का अनुरोध किया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई।

पुलिस ने बताया कि नाले की चारदीवारी के कुछ हिस्से क्षतिग्रस्त हो गए थे। हालांकि, पुलिस ने कहा कि यह स्पष्ट नहीं है कि कार बेसमेंट में कैसे गिरी और पूरी तरह से डूब गई। कोहरे के कारण कम दृश्यता और तेज गति को इस बड़ी दुर्घटना के कुछ संभावित कारणों के रूप में देखा जा रहा है।

पानी की गहराई, अंधेरा और घना कोहरा पुलिस ने बताया कि युवराज को बचाने के लिए उन्होंने हर संभव प्रयास किया, लेकिन पानी की गहराई, अंधेरा और घना कोहरा होने के कारण बचाव कार्य मुश्किल हो गया। ग्रेटर नोएडा के सहायक पुलिस आयुक्त हेमंत उपाध्याय ने कहा कि हमें डर था कि अगर कोई उसे बचाने के लिए पानी में उतरता तो और भी जानमाल का नुकसान हो सकता था। हमारे लिए स्थिति और भी बदतर हो सकती थी।