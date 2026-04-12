मुजफ्फरनगर में फ्लाईओवर से 150 फीट नीचे गिरी कार, गुरुग्राम के 3 दोस्तों की मौत
Gurugram News: गुरुग्राम से हरिद्वार जा रहे 5 दोस्तों की तेज रफ्तार क्रेटा कार फ्लाईओवर की रेलिंग तोड़कर 150 फीट नीचे गिर गई। हादसे में 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हैं।
मुजफ्फरनगर में एक तेज रफ्तार कार फ्लाईओवर से 150 फीट नीचे खेत में जा गिरी। हादसे में गुरुग्राम के रहने वाले 3 युवकों की मौत हो गई, जबकि 2 घायल हो गए। मृतकों की पहचान सागर निवासी इच्छापुर पटौदी, भोंडसी के हिमांशु और यश के रूप में हुई है। घायल सुशांत खरखौदा और वरुण गुरुग्राम का रहने वाला है। उन्हें मेरठ के अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है।
मुजफ्फरनगर के एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने बताया कि हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनके घरवालों को भी घटना की जानकारी दे दी गई है। ये सभी युवक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे। तीनों युवकों के शव पोस्टमार्टम हाउस भिजवा दिए हैं।
तेज रफ्तार की वजह से बेकाबू
पांचों दोस्त रविवार सुबह जो गुरुग्राम से हरिद्वार घूमने के लिए क्रेटा कार से गुरुग्राम से निकले थे। दोपहर करीब 3 बजे उनकी कार दिल्ली-देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग को पानीपत-खटीमा राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने के लिए बनाए गए बाईपास पर रामपुर तिराहा के पास तेज रफ्तार की वजह से अनियंत्रित हो गई।
3 दोस्तों ने मौके पर तोड़ा दम
कार रेलिंग तोड़ते हुए 150 फीट नीचे जा गिरी। तेज रफ्तार में नीचे गिरने से कार के परखच्चे उड़ गए। कार सवार 3 दोस्तों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। 2 युवकों को गंभीर हालत के चलते जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां से उन्हें मेरठ रैफर किया गया है।
कार में सवार 5 घायल
छपार थाना क्षेत्र के क्षेत्राधिकारी सदर डॉ. रविशंकर ने बताया कि पानीपत खटीमा मार्ग हाईवे पर फ्लाईओवर के पास घुमाव पर हरियाणा नंबर की एक गाड़ी बेकाबू होकर साइड रेलिंग तोड़ते हुए नीचे जा गिरी, जिसमें गाड़ी में सवार 5 व्यक्ति घायल हो गए। पुलिस बल तत्काल मौके पर पहुंचे तथा राहत एवं बचाव कार्य करते हुए स्थानीय लोगों की सहायता से दुर्घटना में घायल सभी लोगों को उपचार हेतु अस्पताल भिजवाया गया है।
पिछले साल गुजरात के चारकी ऐसे ही गई थी जान
30 जून 2025 को भी इनोवा कार पानीपत-खटीमा बाईपास के रामपुर तिराहे फ्लाईओवर पर अनियंत्रित होकर रेलिंग तोडकर 20 फीट नीचे खेत में जा गिरी थी। इस हादसे में गुजरात के गांधीनगर निवासी चार युवकों की मौत हो गई थी। जबकि एक घायल हो गया था। स्थानीय लोग सड़क निर्माण में तकनीकी खामियों को इन हादसों की वज है।
रिपोर्ट- मोनी देवी
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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