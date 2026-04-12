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मुजफ्फरनगर में फ्लाईओवर से 150 फीट नीचे गिरी कार, गुरुग्राम के 3 दोस्तों की मौत

Apr 12, 2026 11:44 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, चंडीगढ़
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Gurugram News: गुरुग्राम से हरिद्वार जा रहे 5 दोस्तों की तेज रफ्तार क्रेटा कार फ्लाईओवर की रेलिंग तोड़कर 150 फीट नीचे गिर गई। हादसे में 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हैं।

मुजफ्फरनगर में फ्लाईओवर से 150 फीट नीचे गिरी कार, गुरुग्राम के 3 दोस्तों की मौत

मुजफ्फरनगर में एक तेज रफ्तार कार फ्लाईओवर से 150 फीट नीचे खेत में जा गिरी। हादसे में गुरुग्राम के रहने वाले 3 युवकों की मौत हो गई, जबकि 2 घायल हो गए। मृतकों की पहचान सागर निवासी इच्छापुर पटौदी, भोंडसी के हिमांशु और यश के रूप में हुई है। घायल सुशांत खरखौदा और वरुण गुरुग्राम का रहने वाला है। उन्हें मेरठ के अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है।

मुजफ्फरनगर के एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने बताया कि हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनके घरवालों को भी घटना की जानकारी दे दी गई है। ये सभी युवक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे। तीनों युवकों के शव पोस्टमार्टम हाउस भिजवा दिए हैं।

तेज रफ्तार की वजह से बेकाबू

पांचों दोस्त रविवार सुबह जो गुरुग्राम से हरिद्वार घूमने के लिए क्रेटा कार से गुरुग्राम से निकले थे। दोपहर करीब 3 बजे उनकी कार दिल्ली-देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग को पानीपत-खटीमा राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने के लिए बनाए गए बाईपास पर रामपुर तिराहा के पास तेज रफ्तार की वजह से अनियंत्रित हो गई।

3 दोस्तों ने मौके पर तोड़ा दम

कार रेलिंग तोड़ते हुए 150 फीट नीचे जा गिरी। तेज रफ्तार में नीचे गिरने से कार के परखच्चे उड़ गए। कार सवार 3 दोस्तों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। 2 युवकों को गंभीर हालत के चलते जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां से उन्हें मेरठ रैफर किया गया है।

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कार में सवार 5 घायल

छपार थाना क्षेत्र के क्षेत्राधिकारी सदर डॉ. रविशंकर ने बताया कि पानीपत खटीमा मार्ग हाईवे पर फ्लाईओवर के पास घुमाव पर हरियाणा नंबर की एक गाड़ी बेकाबू होकर साइड रेलिंग तोड़ते हुए नीचे जा गिरी, जिसमें गाड़ी में सवार 5 व्यक्ति घायल हो गए। पुलिस बल तत्काल मौके पर पहुंचे तथा राहत एवं बचाव कार्य करते हुए स्थानीय लोगों की सहायता से दुर्घटना में घायल सभी लोगों को उपचार हेतु अस्पताल भिजवाया गया है।

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पिछले साल गुजरात के चारकी ऐसे ही गई ​थी जान

30 जून 2025 को भी इनोवा कार पानीपत-खटीमा बाईपास के रामपुर तिराहे फ्लाईओवर पर अनियंत्रित होकर रेलिंग तोडकर 20 फीट नीचे खेत में जा गिरी थी। इस हादसे में गुजरात के गांधीनगर निवासी चार युवकों की मौत हो गई थी। जबकि एक घायल हो गया था। स्थानीय लोग सड़क निर्माण में तकनीकी खामियों को इन हादसों की वज है।

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रिपोर्ट- मोनी देवी

Krishna Bihari Singh

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Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


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शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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