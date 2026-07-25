दिल्ली में खुले नाले में कार पलटने से अमेरिका में पढ़ रहे युवक की मौत, महिला मित्र भी थी साथ
पुलिस ने बताया कि दुर्घटनाग्रस्त कार उसकी महिला मित्र की थी, लेकिन हादसे के समय उसे यशवेंद्र चला रहा था। युवती ने अपने बयान में बताया है कि सड़क पर फिसलन होने के कारण कार पर नियंत्रण नहीं रहा और वह नाले में जा गिरी।
देश की राजधानी दिल्ली में एकबार फिर खुला नाला जानलेवा साबित हुआ है। वसंत कुंज साउथ थाना क्षेत्र में शुक्रवार सुबह एक कार फिसलकर खुले नाले में जा गिरी और पलट गई। इस हादसे में अमेरिका में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे 20 वर्षीय छात्र यशवेंद्र की मौत हो गई, जबकि उसके साथ कार में सवार उसकी सहपाठी युवती घायल हो गई। यह हादसा नंगल देवत रेड लाइट के पास हुआ।
पुलिस अधिकारी ने बताया कि मृतक यशवेंद्र के पिता भारतीय सेना में अधिकारी हैं और वर्तमान में कोलकाता में पोस्टेड है। मृतक यशवेंद्र अपने दोस्तों से मिलने के लिए दिल्ली में आया हुआ था और दिल्ली कैंट में अपने दोस्त के घर रुका हुआ था। वहीं, उसकी सहपाठी वसंत कुंज की रहने वाली है और उसके पिता ओखला स्थित एक निजी कंपनी में साइबर सिक्योरिटी विभाग में कार्यरत हैं।
दोस्त के घर से लौट रहे थे दोनों
पुलिस अधिकारी ने बताया कि हादसे की सूचना शुक्रवार सुबह पीसीआर कॉल के जरिए मिली। इसके बाद जब पुलिस मौके पर पहुंची उसने कार को नाले में पलटा हुआ पाया। जांच के दौरान पता चला कि यशवेंद्र अपनी महिला मित्र के साथ उसके दोस्त के घर से लौट रहा था। दोनों अमेरिका के एक ही शिक्षण संस्थान में पढ़ाई करते हैं और वहीं उनकी दोस्ती हुई थी।
मोड़ पर बनी सड़क पर थी फिसलन
प्राथमिक जांच के बाद पुलिस ने हादसे की वजह बताते हुए कहा कि नंगल देवत रेड लाइट के पास तीखा मोड़ लेते समय सड़क पर फिसलन होने के कारण कार चालक का संतुलन बिगड़ गया। इस दौरान कार अनियंत्रित होकर सीधे खुले नाले में गिर गई और पलट गई। इसके बाद हादसे में गंभीर रूप से घायल यशवेंद्र को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
दोस्त की थी कार, चला रहा था यशवेंद्र
पुलिस ने बताया कि दुर्घटनाग्रस्त कार उसकी महिला मित्र की थी, लेकिन हादसे के समय उसे यशवेंद्र चला रहा था। युवती ने अपने बयान में बताया है कि सड़क पर फिसलन होने के कारण कार पर नियंत्रण नहीं रहा और वह नाले में जा गिरी।
पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और दुर्घटना के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। हालांकि, पुलिस फिलहाल हादसे का मुख्य कारण सड़क पर फिसलन और वाहन से नियंत्रण खोने को ही मान रही है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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