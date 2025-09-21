Car hits six DTC ticket checking staff at bus stand in Delhi two are in critical condition दिल्ली में बेकाबू कार का कहर, बस स्टैंड पर खड़े DTC के 6 टिकट चेकिंग स्टाफ को रौंदा, 2 की हालत गंभीर, Ncr Hindi News - Hindustan
दिल्ली में बेकाबू कार का कहर, बस स्टैंड पर खड़े DTC के 6 टिकट चेकिंग स्टाफ को रौंदा, 2 की हालत गंभीर

दिल्ली के द्वारका सेक्टर 21 स्थित अंडरपास के पास को एक तेज रफ्तार कार ने बस स्टैंड पर खड़े छह लोगों को टक्कर मार दी। हादसे में दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में शामिल सभी लोग दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) के टिकट चेकिंग स्टाफ हैं। 

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 21 Sep 2025 08:35 AM
दिल्ली के द्वारका सेक्टर 21 स्थित अंडरपास के पास को एक तेज रफ्तार कार ने बस स्टैंड पर खड़े छह लोगों को टक्कर मार दी। बेकाबू कार लोगों को कुचलते हुए बस स्टैंड को तोड़ते हुए जाकर रुकी। हादसे में दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में शामिल सभी लोग दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) के टिकट चेकिंग स्टाफ हैं।

हादसे के समय सभी बसों की जांच के लिए खड़े थे। हादसे की सूचना मिलने के बाद तुरंत मौके पर पहुंची द्वारका सेक्टर 23 थाना पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए पास के अस्पताल पहुंचाया, जहां से चार लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया। वहीं, बाकि के दो लोगों की हालत गंभीर होने के चलते उन्हें सफदरजंग अस्पताल रेफर कर दिया गया।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि डीटीसी कर्मी संजय और कर्मबीर अपने अन्य चार साथियों के साथ शुक्रवार को बसों में सफर करने वाले यात्रियों की टिकट की जांच के लिए निकले थे। बसों की जांच के लिए सभी द्वारका सेक्टर 21 स्थित अंडरपास के पास मौजूद बस स्टैंड पर खड़े थे।

एक शख्स अपने मोबाइल पर बात करते हुए गाड़ी चला रहा था, गाड़ी की रफ्तार तेज होने के चलते गाड़ी का संतुलन बिगड़ और कार चालक ने बस स्टैंड पर खड़े डीटीसी के सभी 6 कर्मचारियों को कुचल दिया।

बीएमडब्ल्यू दुर्घटना में सुनवाई 24 तक टली

वहीं, बीते दिनों दिल्ली के धौला कुआं हुए बीएमडब्ल्यू दुर्घटना मामले में आरोपी गगनप्रीत कौर की जमानत याचिका पर सुनवाई को अदालत ने शनिवार को 24 सितंबर तक टाल दिया। आरोपी गगनप्रीत कौर दुर्घटना के दौरान बीएमडब्ल्यू कार कथित तौर पर चला रही थी। महिला आरोपी की वाहन ने वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी की मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी थी, जिससे उनकी मौत हो गई। उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गईं थीं।