दिल्ली में मुकरबा चौक के पास फ्लाईओवर से रेलवे लाइन पर गिरी कार, बड़ा हादसा टला

दिल्ली में समयपुर बादली थाना क्षेत्र ते मुकरबा चौक के पास एक कार के फ्लाईओवर से नीचे रेलवे लाइन पर गिरने का मामला सामने आया है। इस दौरान कोई बड़ा हादसा होने से टल गया, लेकिन इसके चलते करीब एक घंटे तक यहां ट्रेनों का आवागमन ठप रहा।  

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली। रजनीश पांडेयSun, 14 Sep 2025 01:11 PM
दिल्ली में समयपुर बादली थाना क्षेत्र ते मुकरबा चौक के पास एक कार के फ्लाईओवर से नीचे रेलवे लाइन पर गिरने का मामला सामने आया है। इस दौरान कोई बड़ा हादसा होने से टल गया, लेकिन इसके चलते करीब एक घंटे तक यहां ट्रेनों का आवागमन ठप रहा। इस घटना में कार चालक को भी कोई बड़ी चोट नहीं आई।

पुलिस ने बताया कि आज थाना समयपुर बादली में मुकरबा चौक फ्लाईओवर से एक वाहन के रेलवे ट्रैक पर गिरने की सूचना मिली थी। घटनास्थल पर पहुंचने पर पता चला कि दिल्ली नंबर वाली DL 8 CAS 7677 एक मारुति सियाज कार हैदरपुर मेट्रो स्टेशन के सामने रिंग रोड के नीचे रेलवे ट्रैक पर पलटी हुई थी। दुर्घटनाग्रस्त वाहन को तुरंत वहां से हटाकर रेलवे ट्रैक को साफ कर दिया गया।

पुलिस के मुताबिक, इस घटना में कार चला रहे 35 वर्षीय सचिन चौधरी पुत्र जय करण सिंह के कंधे और चेहरे पर मामूली खरोंचें आईं है और किसी को कोई चोट नहीं आई। सचिन गाजियाबाद की प्रताप विहार रेलवे कॉलोनी के रहने वाले हैं। उन्होंने बताया कि आज सुबह वह पीरागढ़ी से गाजियाबाद आ रहे थे। जब वह रेलवे ट्रैक के ऊपर बने फ्लाईओवर के पास पहुंचे, तो अचानक कार का संतुलन बिगड़ गया और रिंग रोड के किनारे फुटपाथ से टकरा गए। इसके बाद गाड़ी रेलिंग तोड़कर पटरियों के पास घास वाली ढलान पर गिर गई और फिर रेलवे ट्रैक पर पलट गई। पुलिस द्वारा उनका मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है।

इसके अलावा, बताया जा रहा है कि वहां रेलवे ट्रैक के पास ही दिल्ली नंबर वाली DL 10 SE 5200 की एक नीले रंग की पल्सर बाइक कल से ही वहां लावारिस हालत में पड़ी थी। पुलिस को बाइक के संबंध में किसी दुर्घटना या हादसे की सूचना नहीं दी गई है। बाइक मालिक से संपर्क किया जा रहा है और यह पता लगाया जा रहा है कि बाइक चोरी की है या फिर मामला कुछ और हा। पुलिस ने बताया कि कार और बाइक गिरने की ये दोनों घटनाएं अलग-अलग हैं और एक ही समय पर नहीं हुईं।