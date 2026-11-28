फरीदाबाद में कार ने बाइक सवार को घसीटा, 4 बच्चों के सिर से उठ गया पिता का साया
फरीदाबाद में दर्दनाक हादसे में एक युवक की मौत हो गई। वह अपने पीछे पत्नी और 4 बच्चों को छोड़ गया। मृतक एक बिल्डर कंपनी में परचेज मैनेजर के पद पर काम करता था। सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल इस युवक ने इलाज के दौरान पांच दिन बाद दम तोड़ दिया।
ग्रेटर फरीदाबाद के सेक्टर-88 में अमोलिक चौक के पास तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। इसके बाद करीब 50 मीटर तक घसीटता ले गया। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां गुरुवार रात को उसकी मौत हो गई। उसकी मौत से 4 बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया।
घटना 22 नवंबर की है। पुलिस ने आरोपी कार चालक के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मृतक अजय नवादा गांव की लीलावती कॉलोनी का रहने वाला था। अंसल क्राउन बिल्डर कंपनी में परचेज मैनेजर के पद पर कार्यरत था। 22 नवंबर की शाम वह अपने भाई संजय के साथ पल्सर मोटरसाइकिल पर जा रहा था। मोटरसाइकिल संजय चला रहा था और अजय पीछे बैठा था। दोनों भाइयों ने हेलमेट पहन रखे थे।
सेक्टर-88 स्थित अमोलिक चौक के पास पीछे से तेज रफ्तार में आई टिआगो कार ने उनकी मोटरसाइकिल में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही मोटरसाइकिल सड़क पर गिर गई और संजय दूर जा गिरा। पीछे बैठा अजय उछलकर कार की विंडस्क्रीन पर जा गिरा। आरोप है कि इसके बावजूद चालक ने कार नहीं रोकी और अजय को करीब 50 मीटर तक घसीटता ले गया।
इसी दौरान पीछे से आ रही दूसरी कार में सवार लोगों ने अपनी गाड़ी आगे लगाकर टिआगो कार को रुकवाया। कार रुकते ही चालक मौके से फरार हो गया। दूसरी कार सवार लोगों ने दोनों भाइयों को अस्पताल पहुंचाया। अजय की हालत गंभीर होने के कारण उसे अमृता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पांच दिन तक उपचार चलने के बाद बृहस्पतिवार रात उसकी मौत हो गई।
हंसते-खेलते परिवार की खुशियां छीन लीं
अजय की मौत ने एक हंसते-खेलते परिवार की खुशियां छीन लीं। वह अपने पीछे पत्नी खुशबू और चार छोटे बच्चों को छोड़ गया है। इनमें नौ साल की एक बेटी और डेढ़ साल के तीन बच्चे हैं। अजय के दो बेटियां और दो बेटे हैं। जिस पिता के कंधों पर चारों बच्चों की परवरिश और उनके भविष्य को संवारने की जिम्मेदारी थी, वह अब हमेशा के लिए उनसे दूर चला गया। अजय तीन भाइयों में सबसे बड़ा था और परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी भी उसी के कंधों पर थी।
नवंबर में हुए जानलेवा हादसे
7 नवंबर: पाली-भाखरी रोड पर डंपर की टक्कर से दो युवकों की मौत हुई।
9 नवंबर: दो अलग-अलग सड़क हादसों में दो लोगों की मौत हुई।
18 नवंबर: दो अलग-अलग हादसों में दो लोगों की जान गई।
19 और 20 नवंबर की रात: बाईपास रोड पर हुए हादसे में एक व्यक्ति की मौत हुई।
22 नवंबर: सेक्टर-88 में कार की टक्कर से घायल परचेज मैनेजर अजय की पांच दिन बाद मौत हो गई।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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