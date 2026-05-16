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सड़क किनारे खड़े कैंटर से टकराई कार, MP के यूट्यूबर की हरियाणा में मौत; दो अन्य दोस्त घायल

Sourabh Jain हिन्दुस्तान टीम, नूंह, हरियाणा
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हादसे की सूचना मिलते ही सदर थाना फिरोजपुर झिरका पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की सहायता से कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला। इसके बाद मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए मांडीखेड़ा अस्पताल भेज दिया गया।

सड़क किनारे खड़े कैंटर से टकराई कार, MP के यूट्यूबर की हरियाणा में मौत; दो अन्य दोस्त घायल

हरियाणा से गुजरने वाले दिल्ली-मुंबई-बड़ौदा एक्सप्रेस-वे पर शनिवार को हुए एक दुखद सड़क हादसे में मध्यप्रदेश के एक यू-ट्यूबर की मौत हो गई। जबकि इस हादसे में उसके दो दोस्त बुरी तरह जख्मी हो गए। यह हादसा नूंह जिले के सदर थाना फिरोजपुर झिरका क्षेत्र में गांव कोलगांव के पास चैनल नंबर 78 पर हुआ। हादसे में जख्मी नवनीत और भूमिका को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में हादसे का कारण तेज रफ्तार और लापरवाही को बताया जा रहा है।

वीडियो बनाने के लिए जा रहे थे लद्दाख

प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान अंकित गायकवाड के रूप में हुई है, जो कि मध्य प्रदेश के बैतूल जिले का रहने वाला था और एक यूट्यूबर के रूप में काम करता था। सोशल मीडिया पर बेहद सक्रिय रहने वाला अंकित, शनिवार को अपने दो दोस्तों के साथ घूमने व यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए भोपाल से लद्दाख जा रहा था। इसी दौरान जब उनकी गाड़ी दिल्ली-मुंबई-बड़ौदा एक्सप्रेस-वे पर गांव कोलगांव के पास पहुंची, तो अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े एक कैंटर से जा टकराई।

कार का अगला हिस्सा हुआ बुरी तरह क्षतिग्रस्त

टक्कर इतनी भीषण थी कि कार का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। इस हादसे में अंकित गायकवाड की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार में सवार दो अन्य दोस्त घायल हो गए। घायलों में से एक युवती की पहचान 35 वर्षीय भूमिका के रूप में हुई है, जो कि भोपाल की रहने वाली है। वहीं दूसरे घायल शख्स का नाम नवदीप है।

हादसे की सूचना मिलते ही सदर थाना फिरोजपुर झिरका पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की सहायता से कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया। इसके बाद पुलिस ने मृतक अंकित गायकवाड के शव को पोस्टमार्टम के लिए मांडीखेड़ा अस्पताल भेज दिया। पुलिस ने आगे मामले में जांच की बात कही है।

दूसरे हादसे में ढाई साल की बच्ची की मौत

उधर दिल्ली-मुंबई-बड़ौदा एक्सप्रेसवे पर शनिवार को ही हुए एक अन्य हादसे में नूंह के जयसिंहपुर चौकी क्षेत्र में स्कॉर्पियो गाड़ी अचानक संतुलन बिगड़ने के कारण पलट गई। इस हादसे में ढाई साल की मासूम बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन अन्य लोग घायल हो गए। गाड़ी में सवार यह परिवार दिल्ली का रहने वाला था। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस, रोड सुरक्षा एजेंसी और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे तथा घायलों को इलाज के लिए शहीद हसन खान मेवाती मेडिकल कॉलेज नल्हड़ में भर्ती कराया गया। पुलिस ने इस मामले की जांच के बाद कार्रवाई करने की बात कही है।

रिपोर्ट: मोनी देवी

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

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