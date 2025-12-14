CAQM ने दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और यूपी के मुख्य सचिवों को लिखा पत्र; क्या निर्देश

संक्षेप: वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है। आयोग ने दिल्ली और एनसीआर के राज्य सरकारों को सभी बाहरी शारीरिक खेल गतिविधियों को तत्काल रोकने का निर्देश दिया है।

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है। आयोग ने दिल्ली और एनसीआर के राज्य सरकारों को सभी बाहरी शारीरिक खेल गतिविधियों को तत्काल रोकने का निर्देश दिया है। साथ ही चेतावनी दी है कि खराब वायु गुणवत्ता के बीच ऐसे आयोजनों का जारी रहना बच्चों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा करता है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने शनिवार को दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में कहा कि वह इस बात से चिंतित है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद दिल्ली-एनसीआर के कुछ स्कूल और संस्थान अभी भी बाहरी खेल गतिविधियों का आयोजन कर रहे हैं।

सीएक्यूएम ने कहा कि खराब वायु गुणवत्ता की अवधि के दौरान बाहरी शारीरिक गतिविधियों को जारी रखना सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियों और आयोग के निर्देशों की भावना और उद्देश्य के खिलाफ है। आयोग ने 19 नवंबर को लिखे एक पत्र में नवंबर और दिसंबर के दौरान निर्धारित शारीरिक खेल प्रतियोगिताओं को स्थगित करने का आह्वान किया था।

इसने एनसीआर के राज्य सरकारों और दिल्ली सरकार को पूर्व निर्देशों का सख्ती से और तत्काल पालन करने को कहा है। आयोग ने सभी स्कूलों, शैक्षणिक संस्थानों, खेल निकायों और स्थानीय अधिकारियों को बाहरी शारीरिक खेल गतिविधियों को बंद करने के लिए जरूरी निर्देश जारी करने और स्कूलों और अभिभावकों को इससे जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में जागरूक करने का निर्देश दिया। सीएक्यूएम ने अधिकारियों से जमीनी स्तर पर अनुपालन की कड़ी निगरानी करने और किसी भी उल्लंघन की स्थिति में उचित कार्रवाई करने को भी कहा।

शनिवार को वायु प्रदूषण नियंत्रण योजना (जीआरएपी) के तहत पैनल ने कड़े से कड़े उपाय लागू किए। इनमें दिल्ली-एनसीआर में सभी निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर प्रतिबंध शामिल है। ये उपाय प्रदूषण के स्तर में तेजी से वृद्धि के बाद लागू किए गए हैं।

ग्रेप-4 के तहत आवश्यक वस्तुओं या आवश्यक सेवाओं को ले जाने वाले ट्रकों को छोड़कर, दिल्ली में ट्रकों का प्रवेश रोक दिया गया है। हालांकि, सीएनजी, एलएनजी, इलेक्ट्रिक और बीएस-वीआई डीजल ट्रकों को अनुमति है।

दिल्ली में पंजीकृत डीजल भारी मालवाहक वाहनों (बीएस-वीआई और उससे नीचे) के चलने पर प्रतिबंध है, केवल आवश्यक सेवाओं के लिए ही छूट दी गई है। सभी निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इनमें राजमार्ग, सड़कें, फ्लाईओवर, बिजली पारेषण लाइनें, पाइपलाइन और दूरसंचार जैसी परियोजनाएं भी शामिल हैं।

दिल्ली और एनसीआर के सबसे अधिक प्रभावित जिलों में प्राथमिक छात्रों के साथ-साथ उच्च कक्षाओं (छठी से नौवीं और ग्यारहवीं) के छात्रों के लिए भी स्कूलों को हाइब्रिड मोड में कक्षाएं चलाना अनिवार्य है। जहां संभव हो वहां छात्रों को ऑनलाइन का विकल्प दिया जाएगा।