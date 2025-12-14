Sun, Dec 14, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsएनसीआर NewsCAQM warns of health risks orders suspension of outdoor sports in Delhi NCR
CAQM ने दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और यूपी के मुख्य सचिवों को लिखा पत्र; क्या निर्देश

CAQM ने दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और यूपी के मुख्य सचिवों को लिखा पत्र; क्या निर्देश

संक्षेप:

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है। आयोग ने दिल्ली और एनसीआर के राज्य सरकारों को सभी बाहरी शारीरिक खेल गतिविधियों को तत्काल रोकने का निर्देश दिया है।

Dec 14, 2025 06:01 pm ISTSubodh Kumar Mishra पीटीआई, नई दिल्ली
share

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है। आयोग ने दिल्ली और एनसीआर के राज्य सरकारों को सभी बाहरी शारीरिक खेल गतिविधियों को तत्काल रोकने का निर्देश दिया है। साथ ही चेतावनी दी है कि खराब वायु गुणवत्ता के बीच ऐसे आयोजनों का जारी रहना बच्चों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा करता है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने शनिवार को दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में कहा कि वह इस बात से चिंतित है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद दिल्ली-एनसीआर के कुछ स्कूल और संस्थान अभी भी बाहरी खेल गतिविधियों का आयोजन कर रहे हैं।

सीएक्यूएम ने कहा कि खराब वायु गुणवत्ता की अवधि के दौरान बाहरी शारीरिक गतिविधियों को जारी रखना सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियों और आयोग के निर्देशों की भावना और उद्देश्य के खिलाफ है। आयोग ने 19 नवंबर को लिखे एक पत्र में नवंबर और दिसंबर के दौरान निर्धारित शारीरिक खेल प्रतियोगिताओं को स्थगित करने का आह्वान किया था।

इसने एनसीआर के राज्य सरकारों और दिल्ली सरकार को पूर्व निर्देशों का सख्ती से और तत्काल पालन करने को कहा है। आयोग ने सभी स्कूलों, शैक्षणिक संस्थानों, खेल निकायों और स्थानीय अधिकारियों को बाहरी शारीरिक खेल गतिविधियों को बंद करने के लिए जरूरी निर्देश जारी करने और स्कूलों और अभिभावकों को इससे जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में जागरूक करने का निर्देश दिया। सीएक्यूएम ने अधिकारियों से जमीनी स्तर पर अनुपालन की कड़ी निगरानी करने और किसी भी उल्लंघन की स्थिति में उचित कार्रवाई करने को भी कहा।

शनिवार को वायु प्रदूषण नियंत्रण योजना (जीआरएपी) के तहत पैनल ने कड़े से कड़े उपाय लागू किए। इनमें दिल्ली-एनसीआर में सभी निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर प्रतिबंध शामिल है। ये उपाय प्रदूषण के स्तर में तेजी से वृद्धि के बाद लागू किए गए हैं।

ग्रेप-4 के तहत आवश्यक वस्तुओं या आवश्यक सेवाओं को ले जाने वाले ट्रकों को छोड़कर, दिल्ली में ट्रकों का प्रवेश रोक दिया गया है। हालांकि, सीएनजी, एलएनजी, इलेक्ट्रिक और बीएस-वीआई डीजल ट्रकों को अनुमति है।

दिल्ली में पंजीकृत डीजल भारी मालवाहक वाहनों (बीएस-वीआई और उससे नीचे) के चलने पर प्रतिबंध है, केवल आवश्यक सेवाओं के लिए ही छूट दी गई है। सभी निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इनमें राजमार्ग, सड़कें, फ्लाईओवर, बिजली पारेषण लाइनें, पाइपलाइन और दूरसंचार जैसी परियोजनाएं भी शामिल हैं।

दिल्ली और एनसीआर के सबसे अधिक प्रभावित जिलों में प्राथमिक छात्रों के साथ-साथ उच्च कक्षाओं (छठी से नौवीं और ग्यारहवीं) के छात्रों के लिए भी स्कूलों को हाइब्रिड मोड में कक्षाएं चलाना अनिवार्य है। जहां संभव हो वहां छात्रों को ऑनलाइन का विकल्प दिया जाएगा।

चौथे चरण के तहत, राज्य सरकारों को प्रदूषण की स्थिति और बिगड़ने पर कॉलेजों और शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने, गैर-जरूरी व्यावसायिक गतिविधियों को रोकने और यहां तक ​​कि वाहनों के लिए ऑड-ईवन नियम लागू करने जैसे अतिरिक्त आपातकालीन उपायों पर विचार करने के लिए कहा गया है।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा लाइव हिन्दुस्तान में दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों की गतिविधियों पर लिखते हैं। 17 साल से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सेवाएं दे रहे सुबोध ने यूं तो डीडी न्यूज से इंटर्नशिप कर मीडिया में प्रवेश किया था, लेकिन पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत दैनिक जागरण, जम्मू से बतौर ट्रेनी 2007 में की। वह कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। वह दैनिक जागरण, नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स, अमर उजाला और हिन्दुस्तान अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल का अनुभव रखने वाले सुबोध मूलरूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा से लेकर विज्ञान में स्नातक तक की पढ़ाई बिहार से की है। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता व मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। सुबोध वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के स्टेट डेस्क पर काम कर रहे हैं। वह राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में विशेष रूचि रखते हैं। और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।