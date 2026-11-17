दिल्ली की हवा हुई हल्की साफ, प्रदूषण कम होते ही हटीं ग्रैप-3 की पाबंदियां
एक सोशल मीडिया पोस्ट में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने बताया, 'आज AQI का स्तर 204 पर दर्ज किया गया। ऐसे में रोजाना AQI में गिरावट का ट्रेंड दिखने के बाद CAQM सब-कमेटी ने GRAP स्टेज III को रद्द करने का फैसला किया है।
दिल्लीवासियों के लिए एक हल्की राहत की खबर है। हवा में प्रदूषण की मात्रा कम होते ही CAQM (वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग) ने ग्रैप तीन की पाबंदियों को हटा लिया है। दरअसल मंगलवार को प्रदूषण का स्तर नवंबर महीने में अब तक का सबसे कम दर्ज किया गया। मंगलवार शाम 4 बजे की रिपोर्ट के अनुसार शहर में AQI (वायु गुणवत्ता सूचकांक) का स्तर 204 दर्ज किया गया। यह अब भी खराब श्रेणी में है लेकिन इस महीने सबसे कम है।
इस बारे में जारी एक सोशल मीडिया पोस्ट में CAQM ने बताया, ‘आज AQI का स्तर 204 पर पहुंच गया। ऐसे में रोजाना #AQI में गिरावट का ट्रेंड दिखने के बाद CAQM सब-कमेटी ने GRAP स्टेज III को रद्द करने का फैसला किया है। GRAP स्टेज I और II के तहत सभी एक्शन और 30.10.2026 के ऑर्डर के अनुसार पाबंदियां लागू रहेंगी।’
ग्रैप-3 के तहत लगी थीं कौन-कौन सी पाबंदियां?
* गैर आवश्यक निर्माण और तोड़फोड़ बंद थे।
* कई गैर जरूरी गतिविधियों पर सख्त प्रतिबंध था।
* स्टोन क्रशिंग और खनन गतिविधियां नहीं हो सकती थीं।
* BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल चारपहिया वाहनों पर रोक थी
* पुराने डीजल वाहन की दिल्ली में एंट्री प्रतिबंधित थी।
इससे पहले वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने 6 नवंबर को AQI का स्तर 400 के पार यानी 'गंभीर' श्रेणी में पहुंचने के बाद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों के लिए ग्रैप के तीसरे चरण (GRAP-III) को लागू करने का आदेश दिया था।
मंगलवार को शहर के अलग-अलग इलाकों का AQI
इससे पहले केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के अनुसार मंगलवार सुबह दिल्ली में औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 204 दर्ज किया गया, जो 'खराब' (poor) श्रेणी में आता है। इस दौरान सिरी फोर्ट स्टेशन पर सबसे खराब AQI 341 दर्ज किया गया, जो 'बहुत खराब' श्रेणी में आता है। इसके बाद कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 338, NSUT जाफरपुर में 336, ITO में 335, तालकटोरा गार्डन में 326, पूसा में 322, बुराड़ी क्रॉसिंग में 318, चांदनी चौक में 316, NIH नरेला में 313, नॉर्थ कैंपस में 310 और DTU में 303 AQI दर्ज किया गया।
कैंटोनमेंट क्षेत्र में सबसे कम AQI 151 दर्ज किया गया। वहीं, IMD लोधी रोड (182), मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम (185), बदरपुर (188) और ओखला फेज-2 (192) में AQI ‘मध्यम’ श्रेणी में रहा। CPCB के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी में PM 2.5 मुख्य प्रदूषक बना हुआ है। मंगलवार सुबह राष्ट्रीय राजधानी में हल्का स्मॉग (धुंध) छाया रहा।
लागू रहेंगी ग्रैप 1 और 2 की पाबंदियां
हालांकि शहर से ग्रैप तीन की रोक भले ही हट गई हों, लेकिन फिलहाल ग्रैप चरण-I (Stage-I) और चरण-II (Stage-II) के तहत लागू पाबंदियां और कार्रवाइयां जारी रहेंगी। इस दौरान पूरे एनसीआर (NCR) में सभी संबंधित एजेंसियों को इन नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है, ताकि हवा की गुणवत्ता फिर से 'गंभीर' (Severe) श्रेणी में न पहुंच जाए। सभी एजेंसियों को सख्त निगरानी रखने और स्टेज-I और II के उपायों को और तेज करने के निर्देश दिए गए हैं।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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