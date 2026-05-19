दिल्ली-NCR वालों पर दोहरी मार; भीषण गर्मी के साथ बिगड़ी हवा की सेहत, लागू हुईं ग्रैप-1 की पाबंदियां
दिल्ली में एक तरफ आसमान आग उगल रहा है, वहीं दूसरी तरफ हवा की सेहत भी एकबार फिर बिगड़ने लगी है, जिसके बाद CAQM ने दिल्ली-NCR में ग्रैप-1 की स्टेज 1 की पाबंदियों को लागू कर दिया है। आयोग ने यह फैसला इस महीने शहर में हवा की गुणवत्ता 'खराब' श्रेणी में पाए जाने के बाद लिया गया है।
दिल्ली में एक तरफ आसमान आग उगल रहा है, वहीं दूसरी तरफ हवा की सेहत भी एकबार फिर बिगड़ने लगी है, जिसके बाद CAQM (वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग) ने दिल्ली-NCR में ग्रैप-1 (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) की स्टेज 1 की पाबंदियों को लागू कर दिया है। आयोग ने यह फैसला शहर में हवा की गुणवत्ता 'खराब' श्रेणी में पाए जाने के बाद लिया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार 19 मई को दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 208 रहा, जो कि खराब श्रेणी में आता है, साथ ही IMD/IITM ने आने वाले दिनों में भी शहर का AQI 'खराब' श्रेणी में रहने का अनुमान लगाया है, जिसे देखते हुए शहर में ग्रैप-1 की पाबंदियां लगाई गई हैं।
कब लागू होता है ग्रैप-1
बता दें कि ग्रैप का पहला चरण तब शुरू होता है जब AQI 201 से 300 के बीच होता है। वहीं दूसरा चरण तब शुरू होता है जब AQI 301 से 400 के बीच होता है, तीसरी स्टेज 401 से 500 के बीच शुरू होता है और चौथा चरण तब शुरू होता है जब AQI 450 से ज्यादा हो जाता है।
एजेंसियां को मुस्तैद रहने के निर्देश
इस बारे में जारी आदेश में कहा गया है कि ग्रेप-1 के तहत की जाने वाली कार्रवाइयों को पूरे NCR में संबंधित एजेंसियों की ओर से लागू कराया जाएगा। जारी बयान में यह भी कहा गया है कि समिति AQI की बारीकी से निगरानी करेगी और उचित निर्णय लेने के लिए समय-समय पर हालात की समीक्षा करेगी।
GRAP-1 की पाबंदियां
सभी कार्यान्वयन एजेंसियां ग्रेप-1 के तहत लागू नियम कानूनों के अनुपालन को लेकर कड़ी निगरानी रखेंगी और उपायों को तेज करेंगी। नागरिकों से अनुरोध किया जाएगा कि वे भी ग्रैप-1 के तहत नागरिक चार्टर का सख्ती से पालन करें।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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