Hindi Newsएनसीआर NewsCAQM failing in its duty SC after pollution watchdog seeks 2 month adjournment on toll plaza issue
दिल्ली में टोल प्लाजा बंद करने पर टाइम की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी फटकार
संक्षेप:
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सीमा पर टोल प्लाजा को अस्थायी रूप से बंद करने या शिफ्ट करने के मुद्दे पर दो महीने महीने की समय की मांग की गई है। सीएक्यूएम की ओर से किए गए अनुरोध पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगा दी। देश की सबसे बड़ी अदालत ने यहां तक कहा कि सीएक्यूएम अपना दायित्व निभाने में विफल रहा।
Jan 06, 2026 03:56 pm ISTSudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सीमा पर टोल प्लाजा को अस्थायी रूप से बंद करने या शिफ्ट करने के मुद्दे पर दो महीने महीने की समय की मांग की गई है। सीएक्यूएम की ओर से किए गए अनुरोध पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगा दी। देश की सबसे बड़ी अदालत ने यहां तक कहा कि सीएक्यूएम अपना दायित्व निभाने में विफल रहा।
सुप्रीम कोर्ट ने 17 दिसंबर को दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण के गंभीर स्तर पर चिंता जताते हुए कई दिशा-निर्देश जारी किए थे। इस दौरान सर्वोच्च अदालत ने एनएचएआई और एमसीडी से कहा कि वे राष्ट्रीय राजधानी की सीमा पर स्थित 9 टोल प्लाजा को अस्थायी रूप से बंद करने या शिफ्ट करने पर विचार करें, ताकि शहर में यातायात भीड़ में कमी लाई जा सके।
लेखक के बारे मेंSudhir Jha
डिजिटल और प्रिंट मीडिया में डेढ़ दशक का अनुभव। भारतीय राजनीति के साथ एशियाई और वैश्विक मामलों की समझ। अर्थशास्त्र और खेल में भी रुचि। जम्मू-कश्मीर, लखनऊ और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले आज समाज, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, न्यूज ट्रैक, नवभारत टाइम्स में सेवा दे चुके हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन डिप्लोमा से पहले कंप्यूटर साइंस में ग्रैजुएशन किया है। जन्म बिहार में हुआ और पले-बढ़े मेरठ में। और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।