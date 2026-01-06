Hindustan Hindi News
दिल्ली में टोल प्लाजा बंद करने पर टाइम की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी फटकार

संक्षेप:

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सीमा पर टोल प्लाजा को अस्थायी रूप से बंद करने या शिफ्ट करने के मुद्दे पर दो महीने महीने की समय की मांग की गई है। सीएक्यूएम की ओर से किए गए अनुरोध पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगा दी। देश की सबसे बड़ी अदालत ने यहां तक कहा कि सीएक्यूएम अपना दायित्व निभाने में विफल रहा।

Jan 06, 2026 03:56 pm ISTSudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सीमा पर टोल प्लाजा को अस्थायी रूप से बंद करने या शिफ्ट करने के मुद्दे पर दो महीने महीने की समय की मांग की गई है। सीएक्यूएम की ओर से किए गए अनुरोध पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगा दी। देश की सबसे बड़ी अदालत ने यहां तक कहा कि सीएक्यूएम अपना दायित्व निभाने में विफल रहा।

सुप्रीम कोर्ट ने 17 दिसंबर को दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण के गंभीर स्तर पर चिंता जताते हुए कई दिशा-निर्देश जारी किए थे। इस दौरान सर्वोच्च अदालत ने एनएचएआई और एमसीडी से कहा कि वे राष्ट्रीय राजधानी की सीमा पर स्थित 9 टोल प्लाजा को अस्थायी रूप से बंद करने या शिफ्ट करने पर विचार करें, ताकि शहर में यातायात भीड़ में कमी लाई जा सके।

